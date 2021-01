Amazon Prime Video: Neuheiten im Februar

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im Februar gibt es bei Amazon Prime Video ein paar Serien-High­lights. Die erste Staffel der Antho­logie-Serie "Soul­mates" spielt 15 Jahre in der Zukunft. In dieser Serie macht die Wissen­schaft eine Entde­ckung, die das Leben der Menschen verän­dert. Es wurde ein Test entwi­ckelt, der es jedem ermög­licht, heraus­zufinden, wer sein Seelen­ver­wandter ist. In jeder der sechs Episoden können Sie sich auf eine neue Beset­zung sowie Geschichte rund um die Entde­ckung des "Soul­mates" freuen und mitfie­bern, wie sich die Ergeb­nisse des Tests auf das Leben und eine Viel­zahl an Bezie­hungen auswirken.

Ein weiteres Serien-High­light ist mit Sicher­heit "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Die Seri­en­adap­tion rund um das Schicksal von Chris­tiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo ist eine moderne Inter­pre­tation des welt­bekannten Best­sel­lers. In acht Episoden erzählt die Amazon Original Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von sechs Jugend­lichen, die kompro­misslos für ihren Traum von Glück und Frei­heit kämpfen und dabei alle Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spie­ßern hinter sich lassen wollen.

Zudem gibt es neue Folgen von unter anderem "Shame­less" (10. Staffel), "DC's Legends of Tomorrow" (5. Staffel) und "The Family Man" (Staffel 2).

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Mit "Bliss" kommt eine unge­wöhn­liche Liebes­geschichte zwischen Greg (Owen Wilson) und Isabel (Salma Hayak) auf den heimi­schen Fern­seher. Der kürz­lich geschie­dene und arbeitslos gewor­dene Greg lernt die myste­riöse Isabel kennen. Diese lebt auf der Straße und ist davon über­zeugt, dass die verschmutzte, kaputte Welt um sie herum nichts anderes als eine Compu­ter­simu­lation ist. Zunächst ist Greg zwei­felnd, entdeckt aber schließ­lich, dass an der wilden Verschwö­rung doch etwas Wahres dran sein könnte.

Ein weiteres Film-High­light ist im Februar sicher­lich "The Map of Tiny Perfect Things". Dieser Liebes­film handelt von dem Teen­ager Mark, der in einer Endlos­schleife immer wieder den glei­chen Tag durch­lebt und damit zufrieden ist. Als er die geheim­nis­volle Margaret kennen­lernt, die eben­falls in einer Zeit­schleife fest­steckt, wird sein leben auf den Kopf gestellt. Beide Teen­ager fühlen sich sofort zuein­ander hinge­zogen und begeben sich auf die Suche nach all den kleinen Dingen, die diesen einen Tag perfekt machen.

Des Weiteren können Sie sich auf "Grease", "Der Schluss­macher", "Spider-Man-3" sowie die ersten vier Teile von "Trans­for­mers" freuen.

