Amazon Prime Video: Neuheiten im Januar

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im Januar gibt es bei Amazon Prime Video ein paar Serien-High­lights. In der ersten Staffel der Anima­tions­serie "Star Trek: Lower Decks" können Sie sich auf den abge­drehten Humor des Seri­enschöp­fers Mike McMahan (u.a. Rick & Morty) freuen. Auf einem der unwich­tigsten Raum­schiffe der Ster­nen­flotte müssen die Crew-Mitglieder im Jahr 2380 nicht nur den dienst­lichen Pflichten nach­kommen, sondern auch ihren sozialen Alltag bewerk­stel­ligen. Erschwe­rend kommt hierbei hinzu, dass das Raum­schiff von einer Viel­zahl von Sci-Fi-Anoma­lien erschüt­tert wird.

Des Weiteren startet im Januar die dritte Staffel von "American Gods". In dieser Fantasy-Serie wird die Geschichte des Krieges zwischen den alten Göttern der Mytho­logie und den neuen Göttern der modernen Tech­nologie erzählt. Der Ex-Häft­ling Shadow Moon erklärt sich bereit, für den myste­riösen Mr. Wednesday zu arbeiten und findet dabei heraus, dass sein charis­mati­scher, aber zwie­lich­tiger Boss in Wirk­lich­keit nicht nur der nordi­sche Gott Odin ist, sondern auch sein Vater.

Ein weiteres High­light im Januar ist sicher­lich der Neustart von "The Stand". Diese Serie ist Stephen Kings Endzeit­vision einer Welt, deren Bevöl­kerung von einer Pandemie dahin­gerafft wird und in einen Endkampf zwischen Gut und Böse gerät. Das Schicksal der Mensch­heit liegt auf den zerbrech­lichen Schul­tern der 108-jährigen Mutter Abagail und einer Hand­voll Über­lebender. Sie werden geplagt von Albträumen, in denen ein Mann mit tödli­chem Lächeln und über­natür­lichen Kräften auftaucht: Randall Flagg, der Dunkle Mann. Jeden Sonntag erscheint zu dieser Serie eine neue Episode.

Zudem gibt es neue Folgen von unter anderem "The Magi­cians" (4. Staffel) und "South Park" (23. Staffel). Mit allen neun Staf­feln der beliebten Sitcom "Scrubs" ist auch für jede Menge Unter­hal­tung gesorgt.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Mit dem Film­drama "One Night in Miami" feiert Schau­spie­lerin und Oscar-Preis­trä­gerin Regina King ihr Debüt als Regis­seurin eines Kino­films. In dem Drama versam­meln sich im Jahr 1964 vier afro­ame­rika­nischen Ikonen aus Sport, Musik und Akti­vismus, um eine der größten Über­raschungen der Boxge­schichte zu feiern: Cassius Clay (später als Muhammed Ali bekannt) besiegt als Außen­seiter den Schwer­gewichts-Cham­pion Sonny Liston in Miami. Der Film beleuchtet die Kämpfe, die die vier bedeu­tenden Persön­lich­keiten Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown austragen mussten, und ihre entschei­dende Rolle in der Bürger­rechts­bewe­gung und dem kultu­rellen Umbruch der 1960er Jahre.

Ein weiteres Film-High­light ist im Januar sicher­lich "Forte". Der Film handelt von der jungen Frau Nour. Sie ist in ihren Zwan­zigern, Einzel­kind, lustig und arbeitet am Empfang eines Fitness­stu­dios. Sie ist außerdem über­gewichtig, kämpft mit ihrem Aussehen und der Liebe. Ihre engen Freunde versu­chen, ihr Ratschläge zu geben, aber sind in Sachen Liebe auch nicht beson­ders erfolg­reich. Eine Pole-Dance-Trai­nerin bietet Nour im Fitness­studio an, ihr Unter­richt zu geben und sie versucht es.

Des Weiteren können Sie sich auf "Bridget Jones' Baby", "Der Spion von nebenan", "The Beach" sowie "Die Insel der beson­deren Kinder" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Mehr zum Thema Amazon Prime Video

