Amazon Prime Video: Neuheiten im Dezember

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im Dezember gibt es bei Amazon Prime Video ein paar Serien-High­lights. In "Binge Reloaded" können Sie sich über Parodien aus der modernen Strea­ming- und TV-Welt freuen. In der Parodie- und Comedy-Show schlüpfen die Prot­ago­nisten (u.a. Michael Kessler und Martin Klempnow) in die Rollen verschie­dener Persön­lich­keiten der medialen Echt­zeit. So entstehen kurze, sket­char­tige Clips, in denen auf Elemente bekannter Strea­ming- oder TV-Momente und -Figuren zurück­gegriffen wird.

Des Weiteren bekommen Sie exklu­sive Einblicke in den Redak­tions­alltag von Deutsch­lands größter und auch pola­risie­rendster Medi­enmarke: der BILD. Erst­mals bekam ein unab­hän­giges Produk­tions­team umfas­senden Zugang zum Universum der Tages­zei­tung und ihrer Redak­tion. "BILD.Macht.Deutsch­land? zeigt den jour­nalis­tischen Redak­tions­alltag hautnah. Die Doku-Serie zeigt hitzige Konfe­renzen und inves­tiga­tive Recherche-Aktionen, aber auch Treffen mit Deutsch­lands wich­tigsten Poli­tikern. Außerdem offen­bart sie die Heraus­for­derungen bei der Produk­tion einer gedruckten Zeitung in der Corona-Krise. Die Amazon Original Serie beleuchtet die redak­tio­nellen Prozesse inner­halb von BILD, wie die Reporter Infor­mationen recher­chieren und ihr Verhältnis zu Entschei­dern aus Politik und Gesell­schaft. Gleich­zeitig wirft die Doku auch einen Blick auf die Menschen hinter den Schlag­zeilen.

Ein weiteres High­light diesen Monat ist sicher­lich "The Wilds". Das Amazon Original befasst sich mit dem dysto­pischen Über­lebens­kampf einer Gruppe von Teenage­rinnen mit unter­schied­lichen Hinter­gründen nach einem Flug­zeug­absturz. Die jungen Frauen sind auf einer einsamen Insel gestrandet und müssen dort um ihr Über­leben kämpfen. Die Verschol­lenen erfahren immer mehr vonein­ander, von den Geheim­nissen, die sie bewahren und über die Trau­mata, die sie durch­lebt haben. Die gemein­samen Erfah­rungen schweißt die Gruppe zusammen, doch es bilden sich auch Fronten zwischen ihnen. Bald stellt sich heraus – die Mädchen sind nicht zufällig auf dieser Insel gelandet.

Zudem gibt es neue Folgen von unter anderem "The Expanse" (5. Staffel), "The Walking Dead" (10. Staffel) und "The Good Doctor" (2. Staffel).

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. In "Sylvie's Love" verbindet Regis­seur und Autor Eugene Ashe Romantik und Musik zu einer mitrei­ßenden Geschichte, die den Wandel der Zeit, eine sich wandelnde Kultur und den wahren Preis der Liebe zusam­men­bringt. Die Geschichte des Amazon Origi­nals nimmt seinen Lauf im heißen New Yorker Sommer 1957. Robert ist Saxo­fonist und Teil eines Jazz­quar­tetts. Sylvie träumt von einer Karriere beim Fern­sehen, hilft im Plat­ten­laden ihres Vaters aus und wartet auf die Rück­kehr ihres Verlobten aus dem Krieg. Als Robert einen Teil­zeitjob im Plat­ten­laden annimmt, beginnt zwischen den beiden eine Freund­schaft, die in beiden eine tiefe Leiden­schaft entfacht, wie sie sie noch nie zuvor empfunden haben. Als der Sommer zu Ende geht, führt das Leben sie in verschie­dene Rich­tungen und beendet ihre Bezie­hung. Jahre später kreuzen sich ihre Wege wieder. Auch wenn sich ihre Leben verän­dert haben, sind ihre Gefühle fürein­ander gleich geblieben.

Der Thriller "I'm your Woman" greift die Themen Mutter­schaft, Familie, weib­liche Selbst­bestim­mung und persön­liche Entwick­lung auf. Jean (Rachel Bros­nahan) muss mit ihrem Baby vor der krimi­nellen Vergan­gen­heit ihres Mannes fliehen. Durch diese Flucht entwi­ckelt sie sich von einer behü­teten Haus­frau zu einer knall­harten Mutter, die die Kontrolle über ihr Leben zurück­gewinnen will.

Ein weiteres Film-High­light ist sicher­lich "Sound of Metal". Während einer Reihe von Gigs erleidet der Punk-Metal-Schlag­zeuger Ruben (Riz Ahmed) einen zeit­wei­ligen Hörver­lust. Als ihm ein Spezia­list mitteilt, dass sich sein Zustand rapide verschlech­tern wird, denkt er, seine Musik­kar­riere – und damit sein Leben – sei vorbei. Seine Band­kol­legin und Freundin Lou (Olivia Cooke) bringt den ehema­ligen Hero­inab­hän­gigen in ein abge­legenes Haus für nüch­terne Gehör­lose, damit er sich mit seiner neuen Situa­tion ausein­ander­setzt und keinen Rück­fall erleidet. Schob bald muss Ruben zwischen seiner Ausge­gli­chen­heit und dem Drang wählen, das Leben zurück­zuge­winnen, das er einst kannte. Unter Verwen­dung inno­vativer Sound­design-Tech­niken nimmt Regis­seur Darius Marder das Publikum bei Rubens Erfah­rung mit, um seine Reise in eine selten unter­suchte Welt anschau­lich darzu­stellen.

Des Weiteren können Sie sich auf "Tatsäch­lich...Liebe", "Bridget Jones - Am Randes des Wahn­sinns", "The Gentlemen", die "Stirb Langsam"-Reihe sowie den Klas­siker "E.T. - Der Außer­irdi­sche" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.