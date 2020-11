Amazon Prime Video: Neuheiten im November

Amazon Prime Video

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle", „The Marve­lous Mrs. Maisel" sowie „American Gods" gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Auch im November gibt es bei Amazon Prime Video ein paar Serien-High­lights. So können Sie in "The Pack" zwölf Hunde­teams mit ihren Herr­chen und Frau­chen bei ihrem span­nenden Aben­teuer über mehrere Konti­nente hinweg begleiten. Dabei kämpfen die Teil­neh­mer­teams um 500.000 US-Dollar und weitere 250.000 US-Dollar für eine Tier­schutz­orga­nisa­tion ihrer Wahl. Um zu gewinnen, müssen sich die Teams auf die Stärken und Schwä­chen des Part­ners verlassen und beweisen, dass sie das Rudel mit der stärksten Bindung zuein­ander sind. Mode­riert wird die Amazon Original Show von Ski-Star und Olym­pia­sie­gerin Lindsey Vonn (und Hündin Lucy). The Pack hilft Hunden und Hunde­lieb­habern auf der ganzen Welt und spendet während der Dreh­arbeiten zusätz­liche 250.000 US-Dollar an Wohl­tätig­keits- und Tier­ret­tungs­orga­nisa­tionen in jedem Land, in dem gedreht wurde.

Magie, Freund­schaft und tödliche Gefechte: Seitdem Hexen ihre Verfol­gung durch einen Pakt mit der Regie­rung beendet haben, kämpfen sie in einem alter­nativen Amerika für ihr Land an vorderster Front. "Mother­land: Fort Salem" begleitet drei junge Frauen von der Grund­aus­bil­dung im Kampf­magie bis zu ihrem ersten Einsatz.

Magie, Freund­schaft und tödliche Gefechte: Seitdem Hexen ihre Verfol­gung durch einen Pakt mit der Regie­rung beendet haben, kämpfen sie in einem alter­nativen Amerika für ihr Land an vorderster Front. "Mother­land: Fort Salem" begleitet drei junge Frauen von der Grund­aus­bil­dung im Kampf­magie bis zu ihrem ersten Einsatz.

Zudem steht im November "El Presi­dente" in der deut­schen Synchron­fas­sung zur Verfü­gung. Die Drama­serie beleuchtet den Korrup­tions­skandal rund um die FIFA anhand der Geschichte des chile­nischen Fußball­ver­eins­vor­sit­zenden Sergio Jadue.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Der Monat startet mit einer Produk­tion, die uns Einblicke in die Welt des deut­schen Fußballs und den Umgang mit der Pandemie gewährt. In "Weiter, immer weiter! - Corona. Die Bundes­liga. Der Restart." schil­dert der Geschäfts­führer und Spre­cher der DFL Chris­tian Seifert die Gescheh­nisse im Zeit­raum März bis Juni 2020, in dem es um das Über­leben des deut­schen Fußballs ging. Aber auch Poli­tiker, Funk­tio­näre und Sportler kommen zu Wort.

In "25 km/h" sehen sich die Brüder Chris­tian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) auf der Beer­digung ihres Vaters nach 30 Jahren wieder. Zunächst haben sich die unglei­chen Geschwister nichts zu sagen. Doch nach einer durch­zechten Nacht, beschließen die beiden kurzer­hand, die Mofa-Tour quer durch Deutsch­land nach­zuholen, die sie eigent­lich schon als Jugend­lich unter­nehmen wollten. Gefahren wird dabei nie schneller als 25 km/h - also genug Zeit für die entfrem­deten Brüder, sich wieder näher­zukommen.

In "Uncle Frank" kommt in den Südstaaten der 1970er Jahre ein pikantes Geheimnis ans Tages­licht. Beth Bledsoe (Sophia Lillis) verlässt 1973 ihre länd­liche Heimat im Süden der USA, um an der New Yorker Uni zu studieren, wo ihr Onkel Frank (Paul Bettany) ein beliebter Lite­ratur­pro­fessor ist. Bald entdeckt sie, dass er schwul ist und bereits seit Jahren mit seinem Partner zusam­men­lebt, was er bisher Geheim gehalten hat. Als Franks Vater stirbt, kehrt er mit Beth zurück in seiner Heimat, wo er sich einem lang verdrängtem Trauma stellen muss, vor dem er geflohen ist.

"Ferro" nimmt das Publikum mit auf eine Reise zwischen Italien und den USA, um den Menschen hinter den Kulissen kennen­zulernen: Tiziano Ferro. Fans des Künst­lers können sich auf einen Doku­men­tar­film freuen, der von den Menschen erzählt wird, die ihm am nächsten stehen. Dabei werden bislang unver­öffent­lichte Aspekte seines Lebens offen­bart.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

