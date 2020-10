Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im Oktober gibt es bei Amazon Prime Video neue Serien-High­lights: So startet mit "Utopia" ein acht­tei­liger Verschwö­rungs­thriller. In der Serie versucht eine Gruppe von Comic-Fans die Welt zu retten, während sie gleich­zeitig versucht, ihren Platz in ihr zu finden.

Wer es beim Aufde­cken einer Verschwö­rung lieber über­natür­lich mag, sollte "Truth Seekers" nicht verpassen. In der Horror­komödie im Seri­enformat schließt sich eine Gruppe von Teil­zeiter­mitt­lern für para­nor­male Phäno­mene zusammen, um Geis­ter­erschei­nungen in ganz Groß­bri­tan­nien aufzu­decken. Auf ihrem öffent­lichen Online-Kanal kann anschlie­ßend jeder ihre Aben­teuer nach­voll­ziehen. Mit der Zeit werden ihre über­natür­lichen Erleb­nisse jedoch immer häufiger, erschre­ckender und mitunter sogar tödlich.

Fans von "The Walking Dead" kommen im Hallo­ween-Monat Oktober beson­ders auf ihre Kosten - in Form von Spin-Offs. Neben der 6. Staffel von "Fear the Walking Dead" findet nun auch endlich "The Walking Dead: World Beyond" den Weg ins Programm von Amazon Prime Video. Das neue Spin Off aus dem Universum der untoten erzählt die Geschichte der ersten Genera­tion, die in der Zombie-Apoka­lypse erwachsen wird. Dabei werden sich alle für immer verän­dern. Aber während die einen zu Helden werden, werden andere zu gefähr­lichen Gegen­spie­lern. Die erste Staffel startet am 2. Oktober, wöchent­lich wird eine neue Episode veröf­fent­licht.

Der neue Monat bietet aber nicht nur Fiktion: Mit "Savage X Fenty Show Vol. 2", der Fashion Show von und mit Rihanna, können sich beispiels­weise Mode-Fans auf bahn­bre­chende neue Styles freuen. Ein Kontrast­pro­gramm dazu gibt es mit der Doku­serie "Inside SG Flens­burg-Hande­witt". Dort erhalten Sie emoti­ons­gela­dene Einblicke in einen Sport, der die Nation begeis­tert und in ein Team, das die Massen elek­tri­siert: Als erste Hand­ball­mann­schaft gewährt die SG Flens­burg-Hande­witt eine ganze Saison lang einen Blick hinter die Kulissen der Deut­schen Hand­ball-Bundes­liga. Die Amazon Original Serie doku­men­tiert die außer­gewöhn­liche Saison 2019/20 eines Tradi­tions­ver­eins, der im Hand­ball­sport alles erreicht hat, was es zu errei­chen gibt. Doch auch die SG und die Hand­ball-Welt allge­mein trifft die Corona-Krise hart.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Passend zu Hallo­ween starten diesen Monat mit "Black Box", "The Lie", "Nocturne" und "Evil Eye" die ersten vier Filme aus der Samm­lung "Welcome to Blum­house". Die Samm­lung umfasst insge­samt acht Filme mit Gänse­haut­garantie, die Jason Blum, der Produ­zent von unter anderem "Hallo­ween" und "The Purge", für Amazon produ­ziert hat. Bei den Filmen erwartet Sie sowohl Thriller als auch span­nungs­gela­dene psycho­logi­sche Dramen rund um Themen wie kultu­relle Unter­schiede, gesell­schaft­licher Druck und persön­liche Ängste.

Horror-Fans kommen im Grusel-Monat Oktober voll auf ihre Kosten. So können Sie sich beispiels­weise auf Danny Boyles Endzeit-Horror-Thriller "28 Days Later" freuen. Dort wird der Zusam­men­bruch der Gesell­schaft durch die Verbrei­tung eines hoch­anste­ckenden sowie tödli­chen Virus im England der Jahr­tau­send­wende thema­tisiert. Im Mittel­punkt steht die Flucht von vier Über­lebenden aus dem von infi­zierten bevöl­kerten London. Wer von solchen Filmen nicht genug bekommen kann, kann sich direkt im Anschluss die Fort­set­zung "28 Weeks Later" anschauen. Ein weiteres High­light aus dem Horror-Genre ist die Pseu­dodo­kumen­tation "Blair Witch Project".

Des Weiteren sollten Sie sich den oscar­prä­mierte Film "Der Pianist" von Roman Polanski nicht entgehen lassen. Der Film basiert auf der Auto­bio­grafie "Der Pianist - mein wunder­bares Über­leben" des polni­schen Pianisten und Kompo­nisten Wladyslaw Szpilman. 1940 wird Szpilman von den Deut­schen zusammen mit tausenden anderen Juden in das Warschauer Ghetto gesperrt. Nachdem ihm ein jüdi­scher Poli­zist zur Flucht verhilft, beginnt für den Pianisten eine Zeit der Einsam­keit, des Verste­ckens, der Flucht - bis er von einem deut­schen Offi­zier entdeckt wird.

"Bombs­hell - Das Ende des Schwei­gens" gehört sicher­lich eben­falls zu den High­lights im Oktober. Das Film­drama mit Char­lize Theron erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen, die die Wahr­heit über den berüch­tigten ehema­ligen Fox News Chef Roger Ailes ans Licht und damit zu Fall bringt.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.