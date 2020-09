Amazon Prime Video

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle", „The Marve­lous Mrs. Maisel" sowie „American Gods" gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Auch im September gibt es bei Amazon Prime Video neue Serien-High­lights: So starten "The Boys" in die zweite Staffel. "The Boys" sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Super­helden – genannt Supes – gejagt und sind verzwei­felt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegen­schlag gegen den Groß­kon­zern Vought auszu­holen.

Mit "Deutsch­land89" startet im September die finale Staffel der Deutsch­land-Reihe. Mit der Öffnung der Mauer verliert der berühmte DDR-Spion Martin Rauch den Boden unter den Füßen sowie seine Iden­tität und Heimat. Auch seine Kollegen werden arbeitslos und müssen sich zum Ende des Kalten Krieges neu posi­tio­nieren.

Im September gehen die Brüder Dean und Sam Winchester in der vier­zehnten Staffel der Mystery-Serie "Super­na­tural" wieder auf die Jagd nach dem Über­na­tür­li­chen. Wer weniger Fiktion und mehr Realität brauch, kann in der Doku­serie "Fernando" das Leben und die Geschichte des Formel-1-Welt­meis­ters Fernando Alonso begleiten und dabei viele Origi­nal­auf­nahmen aus der Karriere des Renn­sport­lers sehen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. In der Amazon Original Doku "All In: The Fight For Demo­cracy" wird die Unter­drü­ckung von Wählern in den USA gezeigt. Die Doku bietet einen Insi­der­blick auf Gesetz­ge­bung und aktu­elle Wahl­hin­der­nisse – von denen die meisten US-Bürger nicht einmal wissen, dass sie eine Bedro­hung für ihre Grund­rechte darstellen.

Eben­falls im September wird auf Amazon Prime Video die "Rocky-Saga" fort­ge­führt. In "Creed" und "Creed II" schlüpft Sylvester Stal­lone wieder in die Rolle des Rocky Balboas. Rocky trifft auf den Sohn seines verstor­benen Freundes Apollo Creed. Dieser bittet den Ex-Welt­meister darum, ihn zu trai­nieren.

Mit "Mr. & Mrs. Smith" schlüpfen Ange­lina Jolie und Brad Pitt in die Rollen der Auftrags­mörder John und Jane Smith. Beide sind die besten Auftrags­mörder unter­schied­li­cher Orga­ni­sa­tionen und wissen nichts von dem Beruf des Ehepart­ners.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

