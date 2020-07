Amazon Prime Video: Neuheiten im August

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im August gibt es bei Amazon Prime Video neue Serien-High­lights: So wird ein briti­scher Schüler zum Spion wider Willen, ein ulti­ma­tives Rennen auf Fidschi fordert den Teil­neh­mern alles ab und der Teufel kehrt zurück auf den Bild­schirm.

Die beliebte Jugend­buch­reihe "Alex Rider" von Anthony Horo­witz wird zur Spio­nage-Thriller-Serie. Die erste Staffel, die ab 7. August exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen ist, basiert auf dem zweiten Roman der Reihe "Point Blanc". Alex Rider (Otto Farrant) wurde seit seiner Kind­heit für die gefähr­liche Welt der Spio­nage ausge­bildet - was er jedoch nicht weiß. Erst als sein Onkel stirbt, bei dem er aufwuchs, erfährt der Teen­ager die Wahr­heit. Nun soll Alex bei der Aufklä­rung des Todes seines Onkels sowie dessen Verbin­dung zur Ermor­dung zweier hoch­ran­giger Milli­ar­däre helfen. Ausge­stattet mit einer neuen Iden­tität führt ihn das in das abge­le­gene Internat Point Blanc, das nicht nur dem Zweck dient, rebel­li­sche reiche Kinder auf den rich­tigen Weg zu führen, wie Alex bald heraus­findet.

In der fünften Staffel von "Lucifer" erfahren wir, wie es Lucifer Morn­ingstar (Tom Ellis) in der Hölle ergeht, nachdem er die Erde verlassen hat, um dort wieder den Platz auf seinen Thron einzu­nehmen, um das, was er liebt zu beschützen. Allen voran Dective Chloe Decker (Lauren German). Man kann aber sicher­lich davon ausgehen, dass der Teufel einen Weg zurück nach Los Angeles und zum Detec­tive finden wird. Nachdem bisher immer nur die Rede von ihm war, wird nun wohl Gott in Gestalt von Dennis Hays­bert (Präsi­dent David Palmer in "24") in der fünften Staffel in Erschei­nung treten und seinen Söhnen Lucifer und Amena­diel einen Besuch abstatten. Was sonst noch alles passieren wird, welche Geheim­nisse gelüftet werden und ob Lucifer und Chloe endlich zusammen sein können, können Sie ab dem 22. August verfolgen.

Wer weniger Fiktion und mehr Realität brauch, kann in "World's Toug­hest Race: Eco Chal­lenge Fiji" 66 Teams aus 30 Ländern begleiten und dabei zu sehen, wie sie in der ulti­ma­tiven Expe­di­tion elf Tage lang, unun­ter­bro­chen gegen­ein­ander antreten - über Hunderte von Kilo­me­tern hinweg im umwegs­amen Gelände auf Fidschi mit Bergen, dem Dschungel und dem Ozean. Mode­riert wird das Rennen, dass die Teil­nehmer an die Grenzen ihrer körper­li­chen und geis­tigen Ausdauer bringen wird, von Bear Grylls.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. In dem Amazon Original Film "Chemical Hearts" trifft der hoff­nungs­lose Roma­tiker Henry Page (Austin Abrams) auf die myste­riöse Austausch­schü­lerin Grace Town (Lili Rein­hart). Als Grace und er gemeinsam an der Schul­zei­tung arbeiten soll, wird Henry direkt von Grace ange­zogen. Als er das herz­zer­rei­ßende Geheimnis erfährt, das ihr Leben verän­dert hat, verliebt er sich in sie - oder zumin­dest in die Person, für die er sie hält.

Die "Ghost­bus­ters" sind zurück. Aller­dings in einer Neuad­ap­tion mit weib­li­chen Geis­ter­jä­gern. Unter der Regie von Paul Feigs wollen in der origi­nellen Inter­pre­ta­tion der klas­si­schen, über­na­tür­li­chen Komödie Melissa McCarthy, Kirsten Wiig, Kate McKinnon und Leslie Jones Manhatten vor einer Inva­sion von Geis­tern retten. Hilfe bekommen sie dabei von Chris Hems­worth.

Soll es mehr Science Fiction als Komödie sein? Dann könnte "Gemini Man" der rich­tige Film sein. In diesem action­rei­chen Streifen von Oscar-Preis­träger Ang Les spielt Will Smith eine Doppel­rolle: den Profi­killer Henry Brogan im Ruhe­stand und seinen jüngeren Klon, der darauf ange­setzt ist, ihn zu töten.

Wie wird man zum Nazi? In der Doku­men­ta­tion "Kleine Germanen - Eine Kind­heit in der Rechten Szene" wird die wahre Geschichte von Elsa erzählt, die als Kind syste­ma­tisch zum Nazi erzogen wurde. Heute blickt sie auf eine Kind­heit zurück, die auf Hass und Lügen aufge­baut war und versucht zu verstehen, was diese Erzie­hung aus ihr gemacht hat.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

