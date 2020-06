Amazon Prime Video: Neuheiten im Juli

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Auch im Juli gibt es ein bei Amazon Prime Video neue Serien-High­lights. So startet die 2. Staffel von "HANNA". Das Amazon Original basiert auf dem Film "Wer ist Hanna" aus dem Jahr 2011. Hanna wurde in aller Abge­schie­den­heit in den osteu­ro­päi­schen Wäldern von ihrem Vater zu einer tödli­chen Kampf­ma­schine ausge­bildet. In den acht neuen Folgen begibt sich die junge Kämp­ferin erneut auf den gefähr­li­chen Pfad zur Wahr­heit. Hanna riskiert ihre Frei­heit, um ihre Freundin Clara aus den Fängen des Utrax-Programms zu befreien. Dabei wird sie ausge­rechnet von ihrer früheren Nemesis unter­stützt. Die CIA-Agentin Marissa Wiegler versucht sowohl sich selbst als auch Hanna vor der skru­pel­losen Orga­ni­sa­tion, der sie einst vertraute, zu beschützen. Als Hanna tiefer in die Welt von "The Meadows" eintaucht, trifft sie auf andere wie sie und beginnt, ihre Rolle im Utrax-Programm zu hinter­fragen und damit auch, wo sie hinge­hört.

Zu den weiteren High­lights, wenn auch vorerst nur in der Origi­nal­fas­sung mit Unter­ti­teln, gehört sicher­lich die 3. Staffel von "Absentia" mit Stana Katic. Ein inter­na­tio­naler Krimi­nal­fall stellt die Welt von Emily wieder mal auf den Kopf. Als ihre Familie bedroht wird, muss sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick eingreifen. Doch schon bald kämpft Emily gegen die Zeit, um Nick zu retten. Dabei erkennt sie, dass sie sich inmitten einer viel größeren Verschwö­rung befindet. Emily begibt sich auf eine gefähr­liche Reise, die sie wie nie zuvor auf die Probe stellt. Um zu bestehen, muss sie wieder lernen zu vertrauen, zu lieben und endlich ihren wahren Platz in der Welt erkennen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Zu den High­lights diesen Monat gehört sicher­lich "Hust­lers" mit Jennifer Lopez als Strip­perin Ramona. Gemeinsam mit anderen New Yorker Strip­pe­rinnen und einem gewagten Plan, will Ramona nach dem Finanz-Crash von 2008 an das große Geld kommen und ihre ehema­ligen Kunden so richtig ausnehmen. Aber wie das so ist mit gewagten Plänen, irgend­wann geraten sie außer Kontrollen...

In "Aufbruch zum Mond" spielt Ryan Gosling einen der größten Helden des 20. Jahr­hun­derts: Neil Armstrong. Der Film erzählt aus Armstrongs Leben und von den Konflikten und Entbeh­rungen, mit denen der erste Mann auf dem Mond vor und während seiner legen­dären Mission konfron­tiert war.

Sehens­wert ist gewiss auch das Film­drama "Deutsch­stunde" von Chris­tian Schwo­chow, das auf dem gleich­na­migen Roman von Sieg­fried Lenz beruht. Siggi Jepsen soll im Jugend­ar­rest einen Aufsatz über die "Freuden der Pflicht" schreiben. Die Aufgabe nimmt er zum Anlass, mit dem Deutsch­land des Natio­nal­so­zia­lismus abzu­rechnen - am Beispiel seiner Familie. Denn er schil­dert darin den Gewis­sens­kon­flikt, in den er geriet, als er seinem Vater dabei helfen sollte, die Einhal­tung eines von den Nazis verhängten Malver­bots gegen seinen Paten­onkel zu über­wa­chen.

Fans von bewe­genden Liebes­ge­schichten sollten "Dem Hori­zont so nah" nicht verpassen. Der Film basiert auf wahren Bege­ben­heiten und dem gleich­na­migen Best­seller von Jessica Koch. Es ist eine Geschichte über die Kraft der Liebe, über Mut, Vertrauen und die Kraft loszu­lassen.

Soll es lieber ein Film­abend für die ganze Familie werden, sollten die "Pinguine aus Mada­gaskar" auf dem Programm stehen. Die Hand­lung spielt nach dem dritten Teil der beliebten Reihe "Mada­gaskar" und stellt die Pinguine Skipper, Kowalski, Rico und Private in den Mittel­punkt.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

