Amazon Prime Video: Neuheiten im Juni

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Nachdem uns der Mai mit "UPLOAD", "Little Fires Ever­y­where" und "Home­co­ming" (nun doch auch bereits in der deut­schen Synchron­fas­sung) viele neue Serien und Staf­fel­starts beschert hat, sieht es in diesem Monat etwas dürf­tiger mit Neuerschei­nungen bei Amazon Prime Video aus.

Zu den High­lights, wenn auch vorerst nur in der Origi­nal­fas­sung mit Unter­ti­teln, gehört sicher­lich das Amazon Original "El Presi­dente". Die Drama-Serie bringt die Ereig­nisse rund um den FIFA-Korrup­ti­ons­skandal (den soge­nannte 'FIFA-Gate') von 2015 sowie die Prot­ago­nisten dahinter auf den Bild­schirm. Der erschüt­ternde Sport­skandal wird anhand der Geschichte von Sergio Jadue in jeweils einstün­digen Episoden erzählt.

Mit "LOL: One Laug­hing Australia" startet das erste Comedy-Sozi­al­ex­pe­ri­ment, das von der austra­li­schen Schau­spie­lerin, Autorin und Produ­zentin Rebel Wilson mode­riert und produ­ziert wird. Im Mittel­punkt stehen zehn profes­sio­nelle Come­dians, die versu­chen müssen, die Gegner zum Lachen zu bringen, während sie selbst keine Miene verziehen dürfen. Denn hier gilt, wer lacht, der verliert.

Zudem kommen Krimi­fans auf ihre Kosten: Prime Video nimmt alle acht Staf­feln von "Castle" ins Programm auf, sodass einem ausgie­bigen Serien-Mara­thon eigent­lich nichts im Wege stehen dürfte.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. Mario Götze erzielte zwar das ersehnte Siegtor, aber dennoch gilt Bastian Schwein­s­teiger für viele als der WM-Held von Maracanã. Selbst ange­schlagen und mit blutender Wunde hat er sich in den Dienst der Mann­schaft gestellt und bis zum Ende gekämpft. Schwein­s­teiger liebt das Spiel und steht für alles, was den Fußball zur schönsten Neben­sache der Welt macht. Der von Til Schweiger produ­zierte Amazon Original Doku­men­tar­film "SCHW31NS7EIGER: Memo­ries - Von Anfang bis Legende" zeigt Schwein­s­tei­gers Geschichte - von seinen Anfängen beim FC Bayern München über seine Führungs­rolle in der Natio­nal­mann­schaft bis hin zu seinem Karrie­re­ende sowie seinem Leben nach dem Fußball. Dabei kommen auch Experten und andere Fußball-Größen zu Wort.

Zudem steht für Nutzer ab dem 17. Juni der oscar­prä­mierte Film "Para­site" (Bester Film 2020) zum Anschauen bereit. Der südko­rea­ni­sche Regis­seur Bong Joon Ho gelingt mit seinem Film ein aufre­gender Mix aus raben­schwarzer Tragi­ko­mödie und perverser Thril­ler­farce über eine Familie aus armen Verhält­nissen, die Jobs bei einer wohl­ha­benden Familie ergat­tert und sich nach und nach in deren luxu­riösem Anwesen einnistet.

Passend zum Sommer erscheint zudem die Teenie-Sommer-Komödie "Get Lucky - Sex verän­dert alles" mit Palina Rojinski, die sechs Jugend­li­chen als Sexu­al­be­ra­terin Antworten auf ihre Fragen gibt, sodass die Ferien am Meer unver­gess­lich werden.

Mit den Kids-High­lights "Mr. Peabody & Serman" sowie "Sammys Aben­teuer - Die Suche nach der geheimen Passage" werden auch die jüngeren Zuschauer nicht vergessen.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.