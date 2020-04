Amazon Prime Video: Neuheiten im Mai

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „American Gods“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Foto/Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Diesen Monat gibt es auf Amazon Prime Video wieder ein paar Serien-Neuerschei­nungen. Zu den High­lights im Mai gehört sicher­lich das neueste Seri­en­pro­jekt vom preis­ge­krönten "The Office"-Autor Greg Daniels: Die Sci-Fi-Come­dy­serie "UPLOAD" spielt in einer tech­no­lo­gisch fort­schritt­li­chen Zukunft, in dem Erfin­dungen wie Holo­gramm-Tele­fone und 3D-Lebens­mit­tel­dru­cker wie selbst­ver­ständ­lich zum Alltag gehören. Am außer­ge­wöhn­lichsten ist jedoch, dass sich Menschen wie der junge App-Entwickler Nathan Brown (Robbie Amell) dafür entscheiden können, in ein virtu­elles Leben nach dem Tod "geuploadet" zu werden, wenn sie dem Tod nahe sind.

Zudem wird es in einer zweiten Staffel mit neuer Haupt­dar­stel­lerin neue Geheim­nisse rund um die "Home­co­ming"-Initia­tive geben. Die zehn neuen Episoden der von der Kritik gefei­erten Amazon Original Serie werden zunächst nur in der engli­schen Origi­nal­ver­sion (mit Unter­ti­teln) zur Verfü­gung stehen. Die deut­sche Synchron­fas­sung soll später im Jahr folgen. Des Weiteren können Sie sich auf eine weitere deut­sche Amazon Original Serie freuen. In "Der Beischläfer" wird der Auto­schrauber Charlie Menzinger gegen seinen Willen zum Schöffen berufen. Auch wenn er nach dem Unfalltod seiner Frau nicht mehr so wirk­lich an Gerech­tig­keit glaubt, soll er nun für Recht sorgen - quasi als "Stimme des Volkes". Vor Gericht muss er sich dann mit der geset­zes­treuen Berufs­rich­terin Dr. Julia Keller­mann arran­gieren.

In "Dispatches from Else­where" muss Jason Segel (einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Marshall Eriksen in "How I Met Your Mother" bekannt) findet sich mit einer Gruppe von ganz gewöhn­li­chen Menschen in der Mitte eines myste­riösen Rätsels wieder, das ihr aller Leben verän­dert.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Es soll keine Serie sein, kein Problem! Auch Film­lieb­haber bekommen Nach­schub und können sich auf gemüt­liche Film­abende freuen. In "Code 8" mit Stephen Amell ("Arrow") und Robbie Amell ("The Flash") werden Menschen mit über­na­tür­li­chen Fähig­keiten nicht als Super­helden verehrt, sondern viel­mehr werden sie aufgrund ihrer Kräfte meist ausge­grenzt und von Spezi­al­ein­heiten über­wacht. Auch Connor Reed verfügt über beson­dere Fähig­keiten. Da er die Behand­lungs­kosten seiner kranken Mutter nicht zahlen kann, schließt er sich einen krimi­nellen Gang aus 'Specials' an.

Im Mittel­punkt von "The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot" steht Calvin Barr - gespielt von Sam Elliott. Er ist ein Held, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Denn seine Heldentat unter­liegt strengster Geheim­hal­tung: Er hatte im 2. Welt­krieg den Auftrag Hitler zu töten. Viele Jahre führt er unter neuer Iden­tität ein unauf­ge­regtes Leben in den USA, bis ein FBI-Agent an seine Tür klopft, um ihn mal wieder mit einem Spezi­al­auf­trag auszu­statten: Bigfoot ausschalten. Ein weiteres High­light im Mai ist "Impe­rium" mit "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe. Der junge und ambi­tio­nierte FBI-Agent Nate Foster wird under­cover in eine Gruppe rechts­ex­tremer Terro­risten einge­schleust. Das White-Supre­macy-Netz­werk soll einen Anschlag planen. Um diesen zu verei­teln und um seine Tarn­iden­tität aufrecht­zu­er­halten, muss er aber seine eigenen Prin­zi­pien über Bord werfen.

Fantas­tisch geht es in "Das Haus der geheim­nis­vollen Uhren" mit Jack Black und Cate Blan­chett zu. Nach dem Tod seiner Eltern kommt der zehn­jäh­rige Lewis bei seinem schrägen Onkel Jona­than unter. Doch in seinem neuen Zuhause tickt unauf­hör­lich eine myste­riöse Uhr, die sich nicht so einfach aufspüren lässt. Bei der Suche über­schlagen sich plötz­lich die Ereig­nisse und Lewis findet sich in einem magi­schen Kampf gegen den Welt­un­ter­gang wieder. Außerdem wartet auf die ganze Familie die Verfil­mung des Welt­best­sel­lers von Johanna Spyri "Heidi".

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.