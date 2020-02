Amazon Prime Video: Neuheiten im Februar

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Auch im Februar hält Amazon Prime Video wieder einige neue Serien und Staf­feln für Sie bereit. In "Hunters" geht eine Truppe von Nazi-Jägern auf Beutezug, damit in den USA in den 1970er-Jahren kein Viertes Reich entsteht. Fans von Bastian Pastewka müssen jetzt stark sein, denn es heißt Abschied nehmen: Für "Pastewka" endet mit der finalen zehnten Staffel die Reise. Aber bevor der Stecker der Kult-Sitcom endgültig gezogen wird, können Sie Bastian, Anne, Volker, Hagen, Svenja, Mafalda, Kim und Regine noch durch zehn unter­halt­same Folgen begleiten. Nachdem Sie schon seit Dezember die Möglich­keit haben, die wunder­bare Miriam Maisel in Origi­nalfas­sung on Tour zu bewun­dern, können Sie nun auch erleben, wie "Midge" in der 3. Staffel von "Marve­lous Mrs. Maisel" die Bühnen in deut­scher Sprache erobert. Des Weiteren nimmt Amazon Prime Video die 1. und 2. Staffel von "The Hand­maid's Tale" ins Programm auf.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Film­lieb­haber werden im Februar gut beschäf­tigt sein. Denn Amazon Prime Video sorgt für gehörig Nach­schub. Fami­lien­freund­lich geht es mit "Asterix & Obelix gegen Cäsar" sowie dem kleinen Bär "Paddington" zu. Außerdem wird der auf der beliebten Compu­terspiel­reihe basie­rende Film "Angry Birds: Der Film" zum Abruf bereit­stehen. Wer es lieber gruse­liger mag, kann sich auf die Neuver­filmung des gleich­namigen Stephen King Romans und Horror-Klas­sikers "Friedhof der Kuschel­tiere (2019)" freuen. Ein weiteres High­light im Februar ist "Charlie Says". In der Film­biografie nach wahren Bege­benheiten stehen die drei Charlie-Manson-Anhän­gerinnen Leslie Van Houten, Patricia Kren­winkel und Susan Atkins im Mittel­punkt. Lustiger geht es unter­dessen in der britisch-US-ameri­kani­schen Film­komödie "Der Spion und sein Bruder" mit Mark Strong und Sacha Baron Cohen in den Haupt­rollen zu.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

