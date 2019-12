Amazon Prime Video: Neuheiten im Januar

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Auch im neuen Jahr hält Amazon Prime Video wieder einige neue Serien und Staf­feln für Sie bereit. So startet mit "Star Trek: Picard" eine brand­neue Serie aus dem Star-Trek-Universum. Darin schlüpft Sir Patrick Stewart wieder in seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard. In "Ted Bundy: Falling for a Killer wird die Geschichte eines der berüch­tigtsten Seri­enmör­ders neu beleuchtet, und zwar aus der weib­lichen Perspek­tive. In eine neue Runde gehen sowohl der US-Serien-Hit "This is Us" (3. Staffel) sowie die Seri­enad­aption "The Flash" (5. Staffel). Verab­schieden müssen wir uns von unseren Lieb­lings­nerds: Mit der 12. Staffel von "The Big Bang Theory" fällt für Sheldon und Co. die letzte Klappe.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Film­lieb­haber bekommen auch im Januar jede Menge Nach­schub, darunter auch einige High­lights. Wer es action­reich mag, wird mit "John Wick: Kapitel 3" mit Keanu Reeves in der Haupt­rolle sowie "Colla­teral mit Tom Cruise und Jamie Foxx voll auf seine Kosten kommen. In dem Doku­mentar­film "KROOS" erhalten Fußball­fans nicht nur einzig­artige Einblicke in das Leben von Toni Kroos, sie können auch einen Blick hinter die Kulissen des Profi­fußballs werfen. Dabei kommen auch zahl­reiche Wegbe­gleiter des erfolg­reichen deut­schen Fußbal­lers zu Wort. Zudem kommen auch Fami­lien auf ihre Kosten: Denn mit den ersten beiden Teilen von "Ich, einfach unver­besser­lich" sowie "Mada­gaskar 1 & 2" nimmt der Strea­ming-Dienst zwei erfolg­reiche Anima­tions­reihen ins Programm.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

