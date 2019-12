Amazon Prime Video: Neuheiten im Dezember

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Zwar ist die Liste an Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video im Dezember nicht allzu lang, dafür sind ein paar High­lights dabei. Dazu gehören die finale Schlacht der Wikinger in der letzten Staffel von "Vikings" sowie eine neue Mission und neue Welten inklu­sive neuer Bedro­hungen für die Crew der Roci­nante in der Science-Fiction-Serie "The Expanse". Zudem können Sie Miriam "Midge" Maisel in der dritten Staffel des Amazon Origi­nals "The Marve­lous Mrs. Maisel" bei ihrem aufre­genden Alltag auf Tournee begleiten, wo es nicht nur glamourös zugeht.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Film­lieb­haber bekommen auch im Dezember jede Menge Nach­schub, darunter auch einige High­lights. Wer die Fort­setzung von "Iron Sky" dieses Jahr nicht im Kino gesehen hat, kann sich freuen, denn "Iron Sky: The Coming Race" startet diesen Monat bei Amazon Prime Video. Zudem sind mit der mit fünf Oscar-Nomi­nierungen bedachten Tragi­komödie "Lady Bird", dem Western-Kammer­spiel "The Hateful 8" von Quentin Taran­tino sowie der erfolg­reichen fran­zösi­schen Film­komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" samt Fort­setzung sind gemüt­liche Film­abende garan­tiert. Fans von Asterix und Obelix werden im Dezember gleich mit zwei neuen Filmen bedacht und mit "Elliot, das kleinste Rentier" steht auch ein Weih­nachts­film für Groß und Klein auf dem Programm.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

