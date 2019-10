Amazon Prime Video: Neuheiten im November

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Seri­enjun­kies bekommen wieder Nach­schub und können sich bei unge­mütli­chem Wetter auf gemüt­liche Stunden vor dem Fern­seher freuen. Denn Amazon Prime Video nimmt auch im November wieder einige neue Serien-High­lights ins Programm auf. In "Carnival Row" werden Sie in eine vikto­riani­sche Fanta­siewelt voller mysti­scher Figuren und grau­samer Gefahren entführt. In "Tom Clancy's Jack Ryan" können Sie den Kult-Action­held auf seine neue Mission begleiten. Zudem haben Sie in der finalen Staffel von "The Man in the High Castle noch einmal die Möglich­keit, in eine alter­native Welt­geschichte einzu­tauchen. Wer lieber mal wieder unter­halt­same, lustige, trau­rige und ereig­nisreiche Stunden mit Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross verbringen möchte, sollte einen Serien-Mara­thon mit der Kult­serie "Friends" starten.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Serie Staffel 18.10. Modern Love 1 18.10. The Purge - Die Säube­rung 2 01.11. Tom Clancy's Jack Ryan 2 01.11. Scandal 1-4 14.11. Friends 1-10 15.11. The Man in the High Castle 4 22.11. 4 Blocks 2 22.11. Carnival Row 1 Stand: Oktober 2019



Neue Filme bei Amazon Prime Video

Film­lieb­haber bleiben auch im November bei Amazon Prime Video nicht auf der Strecke. Mit dem Thriller "The Report" und der Komödie "Brittany Runs a Mara­thon" gibt es gleich zwei neue Amazon Original Filme im Prime-Angebot. Im "Kabi­nett des Doktor Parnassus" können Sie Heath Ledger in seiner letzten Rolle bewun­dern und mit "Tomb Raider" kommt Lara Croft zurück auf Ihren Bild­schirm. Ein weiteres Film-High­light ist Peter Jack­sons "Herr der Ringe" Trilogie, die ein verreg­netes Wochen­ende vergessen machen lässt. Zudem können Sie sich auf den Science-Fiction "Pacific Rim: Upri­sing" sowie auf die Verfil­mungen der Buch­reihe "Die Bestim­mung" von Vero­nica Roth.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Film 28.10. Asche ist reines weiß 28.10. Die Verle­gerin 28.10. Inde­pendence Day 30.10. House at the End of the Street 30.10. Mia und der weiße Löwe 31.10. Radius - Tödliche Nähe 01.11. Der Adler der neunten Legion 01.11. Das Kabi­nett des Doktor Parnassus 01.11. Knowing - Die Zukunft endet jetzt 01.11. Night­crawler 01.11. Nympho­maniac - Vol. I & II 01.11. Die Queen 02.11. The Hole in the Ground 03.11. Unheim­lich perfekte Freunde 04.11. Der Herr der Ringe 1-3 05.11. Cham­pagner & Macrons - Ein unver­gess­liches Garten­fest 06.11. Zombie Shooter 10.11. Sommer 1943: Das Ende der Unschuld 11.11. The Last Witch Hunter 14.11. Destroyer 14.11. Höre die Stille: Die Schre­cken des Krieges 14.11. Hurri­cane - Die Luft­schlacht um England 15.11. Brittany Runs a Mara­thon 15.11. Tomb Raider 16.11. Brea­king & Exiting 16.11. Feucht­gebiete 17.11. Die Bestim­mung - Diver­gent 17.11. Die Bestim­mung - Insur­gent 17.11. Die Bestim­mung - Alle­giant 17.11. Die Geschichte vom Brandner Kaspar 21.11. Mädels­abend - Nüch­tern zu schüch­tern! 26.11. Pacific Rim: Upri­sing 28.11. Hard Powder 29.11. The Report Stand: Oktober 2019

Anzeige:

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über den Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video wissen müssen.