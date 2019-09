Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Wer sich im Oktober auf gemüt­liche Stunden vor dem Fern­seher freut, sollte bei Amazon Prime Video auf seine Kosten kommen. Denn der Strea­ming-Dienst nimmt einige neue Serien ins Programm auf. In dem Amazon Original "Modern Love" dreht sich alles um die Liebe und zwar in all ihren Facetten. Die Star­beset­zung der Serie erweckt die belieb­testen Stories der gleich­namigen Kolumne der New York Times zum Leben. Statt einer lustigen, emotio­nalen Welt warten in der zweiten Staffel von "The Purge" wieder zwölf Stunden ohne Regeln auf die Zuschauer. Zudem kommt mit "Doom Patrol" eine der belieb­testen Super­helden-Truppen aus dem DC-Universum auf den Bild­schirm. Fans von Sheldon Cooper können in "Young Sheldon" erleben, wie das 10-Jährige Ich des Nerds versucht, sich in der Welt zurecht zu finden.

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Serie Staffel 27.09. Chris Tall Pres­ents... 1 27.09. Trans­parent - Das Musical Finale 1 30.09. Shooter 2 01.10. PJ Masks - Pyja­mahelden 2 04.10. Goliath 3 04.10. Seattle Fire­figh­ters - Die jungen Helden 1 07.10. Doom Patrol 1 07.10. Young Sheldon 2 09.10. The Walking Dead 9 18.10. Lost 1-6 18.10. Modern Love 1 18.10. The Purge - Die Säube­rung 2 01.11. Tom Clancy's Jack Ryan 2 Stand: September 2019



Neue Filme bei Amazon Prime Video

Auch Film­lieb­haber können sich auf neue Titel im Prime-Video-Angebot freuen. Dazu gehören alle acht Teile der Verfil­mung von J. K. Rowlings Best­seller "Harry Potter" sowie die komplette "Mad-Max"-Reihe. In "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" geht die wech­selvolle Liebes­geschichte zwischen Chris­tian Grey und Anastasia Steele in ihre dritte Runde. Fami­lien­freund­licher geht es in den erfolg­reichen Liebes­komö­dien "Kein­ohrhasen" sowie "Zwei­ohrküken" mit Til Schweiger und Nors Tschirner zu. Mit der Robin Hood Verfil­mung aus dem Jahr 2018 und Stevens Spiel­bergs Drama "Die Verle­gerin" mit Meryl Streep und Tom Hanks in den Haupt­rollen warten weitere Film-High­lights auf Sie.

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Film 27.09. Three Iden­tical Stran­gers 28.09. Anna­belle 29.09. Shining 30.09. Bumblebee 30.09. Grem­lins - Kleine Monster 01.10. Harry G - Leben mit dem Isar­preiß 01.10. Mister Before Sister 01.10. Safe - Todsi­cher 01.10. Sie leben 01.10. Silent Hill 1 & 2 01.10. The Cabin in the Woods 01.10. The Host 01.10. Warm Bodies 02.10. Black Beauty 06.10. What Keeps You Alive 07.10. Der Seidene Faden 07.10. Harry Potter 1-8 07.10. The Nice Guys 08.10. Dredd 08.10. Wie gut ist deine Bezie­hung? 10.10. Robin Hood (2018) 12.10. Leto 13.10. Mad Max 1-4 14.10. Die Blüte des Einklangs 15.10. Fifty Shades of Grey - Befreite Lust 15.10. Saving Zoe 15.10. Halston (OMU) 17.10. Extre­mity - Geh an deine Grenzen 18.10. 2001: Odyssee im Welt­raum 20.10. Ruhet in Frieden - A Walk among the Tombstones 20.10. Kein­ohrhasen 20.10. Zwei­ohrküken 21.10. Die Winz­linge - Aben­teuer in der Karibik 22.10. The Stran­gers 24.10. Controlled - Bewahren Sie Ruhe 25.10. Machete Kills 28.10. Asche ist reines weiß 28.10. Die Verle­gerin 28.10. Inde­pendence Day 30.10. House at the End of the Street 30.10. Mia und der weiße Löwe 31.10. Radius - Tödliche Nähe Stand: September 2019

