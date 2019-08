Amazon Prime Video: Neuheiten im September

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Der September gibt mit der Doku-Serie "El Corazón de Sergio Ramos" unge­wohnte Einblicke in die Welt des spani­schen Fußbal­lers Sergio Ramos. Im Fokus steht die Karriere des Kapi­täns von Real Madrid - von den Anfängen in Sevilla bis hin zur Führungs­rolle in der spani­schen Natio­nalmann­schaft. Auch die selten zu sehende private Seite des Fußbal­lers wird zu sehen sein. Zunächst wird diese Doku­menta­tion in der Original-Sprache mit Unter­titeln zu sehen sein. Des Weiteren startet im September die Serie des preis­gekrönten deut­schen Come­dians Chris Tall. In "Chris Tall Pres­ents..." werden nicht nur Stand-up-Nummern des Komi­kers gezeigt, sondern auch weitere Come­dian als Gast vorge­stellt. Zu den weiteren High­lights gehört auch die Kult­serie "Criminal Minds" sowie die 14. Staffel von "Grey's Anatomy".

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Serie Staffel seit 30.07. Alf 1-4 seit 01.08. Der Prinz von Bel-Air 1-6 seit 01.08. The Menta­list 1-7 seit 01.08. Fackeln im Sturm 1-3 seit 01.08. The Last Ship 1-2 seit 01.08. Private Prac­tice 1-6 seit 02.08. Marvel's Agent Carter 1-2 seit 02.08. This Is Foot­ball (Doku-Serie) seit 05.08. Preacher 4 seit 09.08. Free Meek 1 seit 15.08. Shades of Blue 3 seit 16.08. Inside Borussia Dort­mund (Doku-Serie) seit 16.08. The Terror 2 30.08. Carnival Row (OV/OmU; Deut­sche Synchron­fassung ab 22.11. verfügbar) 1 01.09. Criminal Minds 1-13 06.09. Grey's Anatomy 14 13.09. Undone 1 13.09. El Corazón de Sergio Ramos (OmU) 1 27.09. Chris Tall Pres­ents... 1 27.09. Trans­parent - Das Musical Finale 1 30.09. Shooter 2 Stand: August 2019



Neue Filme bei Amazon Prime Video

Nicht nur Seri­enjun­kies kommen im September auf ihre Kosten, auch Film­lieb­haber können sich auf neue Titel im Prime-Video-Angebot freuen. "Bumblebee" ist ein Action- und Science-Fiction Film, der auf der Trans­formers-Reihe basiert. Mit "Opera­tion Over­load" kommt im September ein Action-Film, der von einer Solda­tengruppe handelt, die am Vortag des D-Days in einem nord­fran­zösi­schen Dorf landet und von dort aus einen Radar­turm zerstören müssen. In dem von deut­schen Soldaten besetzten Dorf entde­cken die ameri­kani­schen Soldaten unter­irdi­sche Labore,in denen fürch­terliche Expe­rimente am Menschen durch­geführt werden. Zudem werden die ersten drei Teile von "Jurassic Park" ebenso ins Prime-Angebot aufge­nommen wie "Incep­tion" und die beiden Teile von "Sex and the City".

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Film seit 01.08. Viel­leicht lieber morgen seit 05.08. Girls Trip seit 05.08. My Little Pony - Der Film seit 06.08. Anna und die Apoka­lypse seit 06.08. Beau­tiful Boy seit 08.08. Pieta seit 08.08. Nur ein kleiner Gefallen seit 09.08. Bushwick seit 10.08. Klitschko seit 11.08. Matrix Trilogie (Teil 1 bis 3) seit 14.08. Obli­vion seit 15.08. A Ghost Story seit 16.08. Die Schnei­derin der Träume seit 16.08. Die Goonies seit 18.08. Blade Trilogie (Teil 1 bis 3) seit 18.08. Summer '03 seit 20.08. Ein Holo­gramm für den König seit 20.08. Pitch Perfect 3 seit 21.08. American History X 26.08. In meinem Kopf ein Universum 27.08. Tammy - Voll abge­fahren 27.08. Shoplif­ters - Fami­lien­bande 29.08. Pepper­mint - Angel of Venge­ance 29.08. Dany - Eine Vater-Sohn-Geschichte 01.09. Ein riskanter Plan 01.09. Lean on Pete 02.09. 96 Hours - Taken 2 03.09. The Haun­ting of Sharon Tate 05.09. Sorry to Bother You 05.09. Yardie 06.09. Kleine Ziege, sturer Bock 08.09. Colette 08.09. Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr 08.09. Troja 09.09. Sky: Der Himmel in mir 11.09. The Best of Me - Mein Weg zu dir 11.09. Traum­frauen 13.09. Der Nanny 14.09. Jurassic Park 1-3 17.09. Immenhof - Das Aben­teuer eines Sommers 17.09. Pola­roid 19.09. Incep­tion 19.09. Junges Licht 19.09. Redemp­tion - Stunde der Vergel­tung 20.09. Hin und Weg 20.09. Nobody's Fool - Die Knast­schwester 21.09. Opera­tion: Over­load 21.09. Sex and the City 1 & 2 23.09. Vampire Academy 23.09. Yves Saint Laurent 24.09. We Die Young 24.09. Womit haben wir das verdient? 27.09. Three Iden­tical Stran­gers 28.09. Anna­belle 29.09. Shining 30.09. Bumblebee 30.09. Grem­lins - Kleine Monster Stand: August 2019

