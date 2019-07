Amazon Prime Video: Neuheiten im August

Die Video-on-Demand-Platt­form Amazon Prime Video, die Kunden mit einem kosten­pflich­tigen Prime-Abo nutzen können, hat eine Viel­zahl von Titeln im Angebot. Neben Amazon Origi­nals wie „The Man in the High Castle“, „The Marve­lous Mrs. Maisel“ sowie „Tom Clancy's Jack Ryan“ gibt es auch eine Reihe von Inhalten, die exklusiv auf Prime Video gestreamt werden können. Dazu gesellen sich weitere Serien- und Film-High­lights sowie Doku­menta­tionen und Shows.

Diese Serien sind neu bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Der August gibt mit gleich zwei Doku-Serien unge­wohnte Einblicke in die Welt des Fußballs. Während "Inside Borussia Dort­mund" den Bundes­ligisten Borussia Dort­mund in den Mittel­punkt rückt, befasst sich "This Is Foot­ball" mit dem Phänomen Fußball insge­samt. Im Finale von "Preacher" steht nichts weniger als die Welt auf dem Spiel und in der zweiten Staffel der Antho­logie-Serie "The Terror" wird die japa­nisch-ameri­kani­sche Gemein­schaft in den USA – vor dem Hinter­grund des 2. Welt­kriegs und Inter­nierungs­lagern – von myste­riösen Todes­fällen heim­gesucht. Zunächst nur in der Origi­nalfas­sung verfügbar, entführt "Carnival Row" die Zuschauer mit Orlando Bloom und Cara Dele­vingne in den Haupt­rollen in eine vikto­riani­sche Fanta­siewelt. Mythi­sche Figuren, Menschen, eine gefähr­liche Affäre und eine Mord­serie warten in der 1. Staffel auf Sie. Zu den weiteren High­lights gehören auch Kult­serien wie "Alf" sowie "Der Prinz von Bel-Air".

Serien-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Serie Staffel 30.07.19 Alf 1-4 01.08.19 Der Prinz von Bel-Air 1-6 01.08.19 The Menta­list 1-7 01.08.19 Fackeln im Sturm 1-3 01.08.19 The Last Ship 1-2 01.08.19 Private Prac­tice 1-6 02.08.19 Marvel's Agent Carter 1-2 02.08.19 This Is Foot­ball (Doku-Serie) 05.08.19 Preacher 4 09.08.19 Free Meek 1 15.08.19 Shades of Blue 3 16.08.19 Inside Borussia Dort­mund (Doku-Serie) 16.08.19 The Terror 2 30.08.19 Carnival Row (OV/OmU; Deut­sche Synchron­fassung ab 22.11.19 verfügbar) 1 Stand: Juli 2019



Neue Filme bei Amazon Prime Video

Nicht nur Seri­enjun­kies kommen im August auf ihre Kosten, auch Film­lieb­haber können sich auf neue Titel im Prime-Video-Angebot freuen. "Beau­tiful Boy" widmet sich dem Thema Drogen­sucht und wie sich das Sucht­verhalten nicht nur auf den Süch­tigen, sondern auch auf Familie und Freunde auswirkt. Das Drama basiert auf den Memoiren des Autors David Sheff und seinem Sohn Nic. Wer es weniger drama­tisch und mehr musi­kalisch mag, ist bei "Pitch Perfect 3" oder "Anna und die Apoka­lypse" gut aufge­hoben. Wer doch lieber einen Film für die ganze Familie sucht, sollte sich den Klas­siker "Die Goonies" für Mitte August vormerken. Zudem werden die Trilo­gien von "Matrix" und "Blade" ebenso ins Prime-Angebot aufge­nommen wie "American History X" und "Viel­leicht lieber morgen".

Film-Neuerschei­nungen auf Amazon Prime Video

Datum Film 01.08.19 Viel­leicht lieber morgen 05.08.19 Girls Trip 05.08.19 My Little Pony - Der Film 06.08.19 Anna und die Apoka­lypse 06.08.19 Beau­tiful Boy 08.08.19 Pieta 08.08.19 Nur ein kleiner Gefallen 09.08.19 Bushwick 10.08.19 Klitschko 11.08.19 Matrix Trilogie (Teil 1 bis 3) 14.08.19 Obli­vion 15.08.19 A Ghost Story 16.08.19 Die Schnei­derin der Träume 16.08.19 Die Goonies 18.08.19 Blade Trilogie (Teil 1 bis 3) 18.08.19 Summer '03 20.08.19 Ein Holo­gramm für den König 20.08.19 Pitch Perfect 3 21.08.19 American History X 26.08.19 In meinem Kopf ein Universum 27.08.19 Tammy - Voll abge­fahren 27.08.19 Shoplif­ters - Fami­lien­bande 29.08.19 Pepper­mint - Angel of Venge­ance 29.08.19 Dany - Eine Vater-Sohn-Geschichte Stand: Juli 2019

