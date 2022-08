Amazon Prime Music: Musik-Streaming mit Amazon

Amazon Music Streaming

Foto/Logo: Amazon Musik-Strea­ming wurde in den letzten Jahren zu einem welt­weiten Geschäft. Mehr als 1 Mrd. Menschen welt­weit streamen Musik auf ihren Geräten. Auch Amazon ist kein unbe­kannter Name in diesem Segment. Mit seinem haus­eigenen Strea­ming-Dienst "Amazon Music" versucht der Internet-Riese auch die Musik-Branche zu erschließen.

Das Angebot glie­dert sich in drei Teile. Dazu gehören eine kosten­freie Vari­ante, Amazon Music Prime und Amazon Music Unli­mited. Die einzelnen Ange­bote unter­scheiden sich inhalt­lich enorm. Weitere Einzel­heiten zu den Abon­nements finden Sie hier.

Amazon Music Kostenlos Prime 1) Unli­mited Echo Unli­mited Unli­mited Family Prime Abo nötig nein ja nein nein nein Kosten

(pro Monat) - 7,99 4,99 mit Prime: 8,99

ohne Prime: 9,99 14,99 Kosten 2)

(pro Jahr) - 69,00 k.A. 149,00 Kostenlos-Test - 30 Tage Verfüg­bare Titel Ausge­wählte Radio­sender und Play­lists 2 Mio. 90 Mio. 75 Mio. HD/Ultra HD/3D nein ja Werbe­frei nein ja Kommu­nika­tion mit Alexa nein ja ja 4) ja Mindest­lauf­zeit keine 1 Monat Kündi­gungs­frist keine keine 3) 1 Tag zum Ende des Abrech­nungs­zeit­raumes Hier bestellen. Hier bestellen. Hier bestellen. Stand: August 2022, Preise in Euro.

1) Diese Spalte bezieht sich auf das inklu­dierte Musik­an­gebot für Amazon Prime Abon­nenten

2) Gültig nur für Amazon Prime-Kunden.

3) Der nicht in Anspruch genom­mene, aber bezahlte Zeit­raum wird anteilig zurück­erstattet.

4) Amazon Music Unli­mited Echo kann ausschließ­lich über Echo-Geräte abge­spielt werden.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Amazon Music Unli­mited im Vergleich zu anderen Musik-Strea­ming-Diensten

Wer kein Amazon Konto besitzt, kann dennoch Amazon Music Unli­mited monat­lich abon­nieren. Für 9,99 Euro im Monat bietet der Dienst ein ähnli­ches Angebot wie die Konkur­renz, beispiels­weise aus dem Hause Spotify. Darüber hinaus bietet Amazons Radio-Angebot einen deut­lichen Mehr­wert, da hier­über Live-Bericht­erstat­tungen von Sport­ereig­nissen und andere exklu­sive Inhalte empfangbar sind.

Amazon Music Streaming

Foto/Logo: Amazon Für alle, denen etwas an der heimi­schen Vernet­zung mittels Sprachas­sistenten liegt, bieten Amazon Music Prime und Amazon Music Unli­mited zusätz­lich Inter­akti­onsmög­lich­keiten sowie eine größere Song­auswahl bei der Kommu­nika­tion mit seiner haus­eigenen Echo-Reihe. Außerdem versucht Amazon über bestimmte Exklu­sivin­halte Mehr­werte gegen­über anderen Musik-Strea­ming-Anbie­tern zu gene­rieren. Dazu zählen eigene Play­lists die teil­weise über exklu­sive Songs verfügen.

Alles in allem bietet Amazon sein Musik­port­folio einem breiten Publikum an. Die Vermark­tung einer kosten­freien dafür aber abge­speckten Vari­ante an Prime-Mitglieder dürfte bereits einige Amazon-Music-Unli­mited-Abon­nenten zur Folge gehabt haben. Schließ­lich kann sich Amazons Angebot in dieser Sparte durchaus sehen lassen.

Amazon Music Unli­mited kündigen

Amazon gestaltet das Kündigen des Music Unli­mited Abos sehr kulant. Bis einen Tag vor Ende des laufenden Abrech­nungs­zeit­raums kann das Abo beendet werden. Mit Ablauf des Zeit­raums werden die zuvor noch verfüg­baren Songs und Inhalte ausge­graut und unver­fügbar gemacht.

Wer über die einge­schränkte Version, Amazon Music Prime, verfügt, für den gelten dieselben Kündi­gungs­richt­linien wie für den Amazon Prime Account. Mittels weniger Klicks im eigenen Benut­zerkonto, kann die Prime Mitglied­schaft und somit auch der Prime Music Dienst beendet werden. Die Beson­derheit besteht darin, dass Amazon die nicht in Anspruch genom­menen Tage des zuvor bezahlten Abrech­nungs­zeit­raums (monat­liches Abo/jähr­liches Abo) zurück­zahlt. Damit ist der Kunde in der glück­lichen Lage, keine spezi­elle Kündi­gungs­frist zu beachten. Auch eine Mindest­lauf­zeit wird so umgangen.