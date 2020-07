RTL in HD bei waipu.tv und MGM on Demand bei Zattoo

Die TV-Strea­ming-Platt­formen waipu.tv und Zattoo bauen ihr Port­folio aus. Bei waipu.tv gibt es neue HD-Sender, während Konkur­rent Zattoo ab sofort die Video-on-Demand Platt­form MGM On Demand an Bord hat.

RTL ist jetzt in HD-Qualität bei waipu.tv zu sehen

Screenshot: Michael Fuhr Die TV-Strea­ming-Platt­form waipu.tv strahlt ab sofort die Sender der Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land in HD-Qualität aus. Damit sind die Programme RTL HD, RTL II HD, VOX HD, VOXup HD, n-tv HD, SUPER RTL HD, RTL Plus HD, NITRO HD sowie Toggo Plus HD - ähnlich wie bei den Konkur­renten Zattoo und anderen Platt­formen, nun auch bei waipu.tv in hoch­auf­lö­sender Qualität zu sehen.

Zuvor wurde bereits das Programm Tele 5 HD neu ins Port­folio aufge­nommen. Wie die Programme der Medi­en­gruppe RTL, so gab es auch den Privat­sender Tele 5 zuvor nur in einer SD-Vari­ante.

Aller­dings müssen sich Zuschauer der Platt­form auch von Sendern verab­schieden: ran Figh­ting hat gene­rell seine lineare Ausstrah­lung auf allen Platt­formen einge­stellt, 1-2-3.tv, gotv und Sonnen­klar TV haben die Platt­form verlassen.

Dafür gibt es eine Preis­sen­kung: Die zusätz­lich hinzu­buch­bare Mobil-Option kostet ab sofort nur noch 3 statt bisher 5 Euro.

MGM On Demand neu bei Zattoo

RTL ist jetzt in HD-Qualität bei waipu.tv zu sehen

Screenshot: Michael Fuhr Unter­dessen hat Konkur­rent Zattoo "MGM On Demand", den Film- und Serien-Abruf­dienst des berühmten Holly­wood-Studios, in sein Angebot aufge­nommen. Das Video-on-Demand-Angebot gibt es ab sofort für 3,99 Euro pro Monat zu abon­nieren. Bislang gab es MGM On Demand nur bei Amazon Prime Video Chan­nels zu abon­nieren.

Bisher ist das MGM-Angebot aller­dings noch nicht oder nur mit Zusatz­gerät an Smart-TVs zugäng­lich, und zwar über die Zattoo-App für Apple TV, Xbox, Android TV und Amazon Fire TV. Ansonsten gibt es den Zugang bei Zattoo via Android- und iOS-Gadgets sowie über den Webbrowser. Direkte Smart-TV-Zugänge über die Zattoo-Apps aller gängigen Hersteller sollen jedoch in Kürze folgen.

In einer Über­sicht verglei­chen wir die wich­tigsten Live-TV-Dienste im Internet mitein­ander.