Leichter finden: Zattoo spielt neue Senderliste auf

Zum 11. Juli 2023 nimmt der TV-Strea­ming-Anbieter Zattoo Verän­derungen der Sender- bezie­hungs­weise Kanal­liste vor. Dies geschieht, um gesetz­lichen Anfor­derungen nach­zukommen, die durch den Medi­enstaats­ver­trag vorge­geben werden. Die Verän­derungen der Sender­liste diene dazu, Public-Value-Ange­bote in der Zattoo-App leichter auffindbar zu machen.

Vor kurzem hatten wir in einer Analyse fest­gestellt, dass Zattoo die Richt­linie bisher nur bedingt nach dem Wunsch der Medi­enpo­litik umsetzt. Programme wie 3sat, die Dritten Programme der ARD oder die großen Privat­sender tauchen bislang in der Sender­liste weit hinten auf.

Auch in Zukunft Ände­rung der Sender­liste möglich

TV-Programmliste bei Zattoo

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Mit der Umstel­lung der Sender­liste setze Zattoo eine Reihen­folge der Programme um, wie sie von den Landes­medi­enan­stalten empfohlen wurde. Dies diene einer leichten Auffind­bar­keit von Public-Value-Inhalten. Dabei handelt es sich um Inhalte, die die Medi­enviel­falt wider­spie­geln und einen beson­deren Beitrag zur öffent­lichen Meinungs- und Ange­bots­viel­falt leisten. Die Einord­nung als Public-Value-Angebot nimmt Zattoo laut eigenen Angaben nicht selbst vor, sondern sie basiert auf dem Medi­enstaats­ver­trag und auf einem Auswahl­ver­fahren, das durch die Landes­medi­enan­stalten durch­geführt wurde.

In größeren zeit­lichen Abständen wird diese Einord­nung von den Landes­medi­enan­stalten über­prüft, sodass es auch in Zukunft zu erneuten Ände­rungen an der Sender­liste kommen könne.

Favo­riten­liste anlegen weiterhin möglich

Nutzer von Zattoo könnten aber auch in Zukunft ihre bevor­zugten Sender jeder­zeit in ihrer gewohnten Sender-Reihen­folge streamen, indem sie diese als Favo­riten anlegen. Das sei ganz einfach in wenigen Schritten möglich. Einmal ange­legte Favo­riten seien von der Umstel­lung der Sender­liste nicht betroffen und blieben unver­ändert, hieß es.

Konkur­rent waipu.tv hat bisher keine Ände­rung der Sender­liste vorge­nommen, kenn­zeichnet jedoch die Public-Value-Sender durch das Kürzel "PV".

Vor wenigen Tagen hat Zattoo neue FAST-Chan­nels aufge­schaltet.