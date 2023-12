Besonders günstig: 10 WLAN-Radios für unter 75 Euro

In unserer Über­sicht stellen wir zehn beson­ders güns­tige WLAN-Inter­net­radios vor. Lohnt sich der Kauf, auch als Weih­nachts­geschenk?

WLAN-Inter­net­radios sind das Non Plus Ultra für alle Musik­fans. Sie bieten Zugang zu mehreren 10.000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus aller Welt. Prak­tisch jedes Musik­genre wird dabei abge­deckt. Einige Modelle können auch Play­lists von Musik­strea­ming-Diensten wie Spotify abspielen, mit allen kann man auch Musik im Netz­werk streamen, etwa MP3-Dateien vom PC oder Handy. WLAN-Radios eignen sich also ganz beson­ders auch als Geschenk für Musik­lieb­haber zu Weih­nachten.

In unserer Über­sicht stellen wir zehn aktu­elle Radio­modelle vor. Durch Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten Gerät.