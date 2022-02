Streaming: Watch4 zeigt Dokumentationen

Werbe­finan­zierte Strea­ming-Dienste setzten bislang haupt­säch­lich auf Filme und Serien. Der kosten­freie AVoD-Dienst Watch4 schert aus dieser Stra­tegie aus und will nun auch Doku­men­tationen zeigen.

Viele Strea­ming-Dienste setzen vor allem auf Filme und Serien, Doku­men­tationen spielen eher eine Neben­rolle. Zumin­dest der werbe­finan­zierte Strea­ming-Dienst Watch4 ändert dies und baut seinen Katalog mit Doku­men­tationen weiter aus, wie das Unter­nehmen mitteilte. Demnach wurden "zahl­reiche hoch­karä­tige Doku­men­tationen" neu in das Angebot aufge­nommen. Die Sendungen lassen sich ab sofort über die Smart-TV- und Smart­phone/Tablet-Apps von Watch4 sowie direkt per Web unter www.watch4.com in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz und weiteren Ländern kosten­frei abrufen.

Middel­hoff und Porsche

Watch4 bietet nun auch Dokumentationen

Bild: Watch4 "Wir freuen uns über den Ausbau unseres Kata­logs um heraus­ragende Doku­men­tar­filme über viel­fäl­tige Themen – von prägenden Kapi­teln der deut­schen Geschichte über den Aufstieg großer Marken bis zu schil­lernden Persön­lich­keiten und deren unbe­kannte Seiten", so Philipp Roter­mund, Gründer und CEO der Watch4-Betrei­ber­gesell­schaft Video Solu­tions AG. "In den nächsten Monaten werden wir unser Port­folio um weitere attrak­tive Programm­inhalte aufsto­cken." Zum Start sind unter anderem folgende High­lights an Bord:

Middel­hoff – der krasse Fall eines Mana­gers (2020, 60 Min.)

Thomas Middel­hoff, eins­tiger Vorstands­vor­sit­zender von Bertels­mann und Arcandor wurde 2014 wegen Verun­treuung und Steu­erhin­ter­zie­hung zu drei Jahren Gefängnis verur­teilt. Der OMR-Doku­men­tar­film zeigt den Aufstieg und Absturz des Top-Mana­gers und geht der Frage nach, was Erfolg und Millio­nen­gehalt aus einem Menschen machen. 70 Jahre Porsche Sport­wagen (2018, 104 Min.)

Wenig andere Sport­wagen wecken Emotionen wie Porsche. Vom legen­dären 356, dem sport­lichen 911er bis zum Mission E: Die Doku­men­tation erzählt die Geschichte des Sport­wagen­her­stel­lers, die nicht nur durch Technik, sondern vor allem durch Menschen geprägt wurde, und lässt Prot­ago­nisten zu Wort kommen, darunter Renn­fahrer, Desi­gner, Inge­nieure und Ex-Vorstand Wendelin Wiede­king.

Abruf über alter­native Platt­formen

Inhalte von Watch4 sind beispiels­weise über "rlaxx TV" verfügbar. Genannte Inhalte finden sich im Bereich "Watch4Movies" unter "Aktu­elles". Aller­dings sind die Doku­men­tationen dort nicht in einer Über­sicht zusam­men­gefasst, man muss zunächst in der Über­sicht scrollen. Hier wäre eine zusätz­liche Kate­gorie sinn­voll. Bislang ist das Angebot darüber hinaus auch noch recht über­schaubar, aller­dings ist in Zukunft wohl mit weiteren Inhalten zu rechnen.

Der Trend in Rich­tung brei­teres Inhal­tespek­trum setzt sich mitt­ler­weile sowohl bei werbe­finan­zierten AVoD als auch kosten­pflich­tigen SVoD-Diensten zuneh­mend durch. So setzt auch die ViacomCBS-Tochter Pluto TV auf entspre­chende Inhalte und hat hierzu unter anderem den Doku­men­tati­ons­kanal N24 Doku von Axel Springer in ihr Angebot aufge­nommen. Viele Doku­men­tationen sind dabei eben­falls im linear kura­tierten Streams verfügbar.

