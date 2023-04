"Max": Neuer Streaming-Dienst von Warner Bros. Discovery

Es klingt unspek­takulär, doch für Warner Bros. Disco­very ist es der Launch des Jahres: Aus HBO Max wird am 23. Mai zu "Max". Der neue Strea­ming-Dienst startet mit einer ganzen Reihe promi­nenter Origi­nals, Doku­men­tationen und Real-Life-Formaten von Disco­very und Super­helden aus dem DC-Universum. Preis­lich wird es aller­dings teurer als erwartet, dafür gibt es aber auch einige beson­dere tech­nische Features.

Start ab 9,99 US-Dollar

Max startet im Mai

Foto: Warner Max-Abos starten in den USA für unter 10 US-Dollar, in der güns­tigsten und monat­lich künd­baren Vari­ante (Max Ad Light) ist aller­dings auch Werbung inklu­sive. Wer keine Werbung schauen möchte, zahlt für zwei paral­lele Streams (Max Ad Free) 15,99 US-Dollar. Das Premium-Abo mit vier Streams (Max Ulti­mate Ad Free) schlägt mit 19,99 Dollar zu Buche. Alle Vari­anten können zudem im Jahresabo abge­schlossen werden.

Warner Bros. Disco­very Strea­ming-Chef JB Perrette stellte im Rahmen einer Präsen­tation alle High­lights des neuen Ange­bots vor. "Unser unglaub­liches Team hat hart daran gear­beitet, das Beste aus beiden Tech­nolo­gie­platt­formen heraus­zuholen, um ein Produkt zu liefern, das viel besser funk­tio­niert", sagte Perrette. "Wir sind zuver­sicht­lich, dass all diese Verbes­serungen unseren Kunden ein inten­siveres Erlebnis bieten werden."

Zahl­reiche Origi­nals zum Start

Glänzen will Max vor allem mit vielen Origi­nals. High­lights sind unter anderem die Serie zur Harry-Potter-Film­reihe, für die Autorin J.K. Rowling als Execu­tive Producer verant­wort­lich ist. Mit "A Knight Of The Seven King­doms: The Hedge Knight" gibt es ein weiteres Prequel aus der "Game Of Thrones"-Saga. Jodie Foster und Kali Reis sind im True Detec­tive-Ableger "Night Country" mit an Bord.

Tech­nische High­lights

Disco­very steuert unter anderem "Survive The Raft" bei. Weiterhin dabei sind "Fixer Upper: The Hotel" und "Lost Women Of Highway 20". Kinder können sich beson­ders auf die "Tiny Toons" von Cartoon Network freuen. Beson­deres High­light ist außerdem die Kinder­serie "Grem­lins: Secrets Of The Mogwai". Zusätz­lich gibt es Content von bekannten Sendern wie TLC.

Glänzen will Max aber neben Inhalten auch mit tech­nischen Features. Dazu zählt neben der Perso­nali­sie­rung eine beson­ders komfor­table Nutzer­ober­fläche. Im werbe­freien Ulti­mate-Abo finden Zuschauer das brei­teste Angebot an 4K-UHD-Inhalten, zudem sollen alle Kino­block­buster nach der Veröf­fent­lichung unmit­telbar in UHD auf Max verfügbar sein.

Für Kinder können zusätz­liche Profile einge­richtet werden, das Feature "Premium Play­back" soll ein naht­loses Nutzer­erlebnis auf allen verfüg­baren Geräten liefern. In den neuen Strea­ming-Dienst setzt Warner Bros. Disco­very-CEO David Zaslav große Hoff­nung, wobei er nicht an Pathos sparte: "Es ist unsere Zeit und unsere Chance. Wir haben ein Rendez-Vous mit dem Schicksal."

