Warner Bros. Discovery: Viele Zugriffe auf "Max"

In einem Inter­view mit dem "Wall Street Journal" zieht Warners Strea­ming-Chef JB Perrette ein erstes Fazit zum US-Start des konzern­eigenen Strea­ming-Dienstes "Max" und dieses fällt aus seiner Sicht denkbar positiv aus.

Laut Perrette wären bereits 70 Prozent der bishe­rigen Abon­nenten von HBO Max auf die neue Platt­form migriert. Damit habe man die selbst gesetzten Erwar­tungen bereits über­troffen. Den weiteren 30 Prozent werde bei Login in ihre bestehenden HBO-Max-Accounts ein Migra­tions-Angebot zu Max gemacht. Ein weiterer Aspekt sind zudem neue Abon­nenten, die durch den Zusam­men­schluss mit Disco­very auf die Platt­form kamen. Warners Streaming-Chef JB Perrette

Foto: Warner "Unge­fähr 20 Prozent der von Max-Abon­nenten konsu­mierten Inhalte stammen von Disco­very+, so Perrette. Demnach spielt der zusätz­liche non-fiktio­nale Content von Disco­very für das Platt­form­wachstum eine durchaus rele­vante Rolle. Max-Abon­nenten haben jetzt Zugriff auf eine umfang­reiche Biblio­thek, welche insge­samt rund 35.000 Stunden Programm­mate­rial umfasst. Dazu gehören beliebte HBO-Shows wie Succes­sion, White Lotus, Euphoria und House of the Dragon sowie Disco­very+-Titel wie Fixer Upper, 90 Day Fiancé und Dr. Pimple Popper.

Weniger Abon­nenten bei Disco­very+

Im ersten Quartal 2023 meldete Warner Bros. Disco­very global 97,6 Millionen Abon­nenten für HBO, HBO Max und Disco­very+. Perrette merkte jedoch an, dass Disco­very+ einen Rück­gang an aktiven Verträgen verzeichnet, konkrete Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Warner Bros. Disco­very veröf­fent­licht norma­ler­weise keine sepa­raten Zahlen für einzelne Strea­ming-Dienste.

Trotz der kombi­nierten Platt­form will Warner weiterhin an einem güns­tigeren Preis­modell für Disco­very+ fest­halten, auch in Deutsch­land ist das Angebot bereits seit einiger Zeit verfügbar. Es ist somit davon auszu­gehen, dass auch bei einem poten­ziellen Start von Max in Deutsch­land Disco­very+ als eigen­stän­diger Strea­ming-Dienst für Kunden bestehen bleibt, die sich nicht für zusätz­liche fiktio­nale Inhalte von HBO, DC Comics und Warner Bros. inter­essieren. Span­nend bleibt aller­dings, wie sich die Abozahlen von Max nach weiteren Starts in Latein­ame­rika, Asien und Europa entwi­ckeln.

