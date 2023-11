Warner: Kein einheitliches Live-TV auf Streaming-Plattformen

Tele 5 ist nicht auf allen Streaming-Plattformen kostenlos

Bild: Warner Bros. Discovery Tele 5 ist bei vielen Zuschauern beliebt, der Sender gilt hier­zulande als Heimat für Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder Babylon 5. Wer den Sender nicht kosten­frei über Satellit schaut, tut dies mögli­cher­weise über einen Strea­ming-Dienst wie Amazon Prime Video oder Joyn. Es ist jedoch keines­wegs egal, welchen dieser Verbrei­tungs­wege man nutzt.

Tele 5 ist nicht auf allen Streaming-Plattformen kostenlos

Bild: Warner Bros. Discovery Über die Strea­ming-Platt­form Joyn von ProSiebenSat.1 gibt es Tele 5 in SD-Auflö­sung kostenlos, sofern man einige Pre-Roll-Ads vor dem Stream akzep­tiert. Schauen kann man Tele 5 auch über Amazon Prime Video. Dann aller­dings nur in HD und als Teil von disco­very+ für ein Monatsabo von 5,99 Euro. Ähnlich sieht es auch bei anderen Free-TV-Sendern von Warner Bros. Disco­very wie DMAX, TLC oder HGTV aus.

Paradox ist die Situa­tion auch beim konzern­eigenen Nach­rich­ten­sender CNN. Diesen gibt es inklu­sive der FAST-Vari­ante bei Rakuten TV kostenlos, wohin­gegen Amazon Prime Video-Abon­nenten wiederum teil­weise zur Kasse gebeten werden. Nur die FAST-Vari­ante ist auch beim Amazon-Streamer Freevee inklu­sive. Unklar ist, welche Stra­tegie Warner Bros. Disco­very mit diesen unter­schied­lichen Verbrei­tungs­wegen verfolgt.

Keine eigene App

Ärger­lich ist diese Entwick­lung für viele Zuschauer, die Tele 5 vor der Über­nahme durch den US-Konzern über eine eigene App kosten­frei empfangen konnten. Dieser Verbrei­tungsweg wurde aller­dings mitt­ler­weile voll­kommen gestri­chen. Ganz neu ist das Konzept jedoch nicht, auch bei den großen privaten Sender­gruppen RTL und ProSiebenSat.1 gibt es die HD-Vari­anten ihrer Free-TV-Sender nur gegen Aufpreis.

Dennoch bleibt die Frage offen, warum Warner nicht wenigs­tens die SD-Vari­anten ihrer Free-TV-Sender über Prime Video bzw. Freevee kosten­frei anbietet. Das wäre zumin­dest ebenso mit Blick auf Joyn kohä­rent.

Zumin­dest drängt sich der Verdacht auf, dass die Ameri­kaner nun immer stärker versu­chen, ihre frei empfang­baren Sender über disco­very+ zu mone­tari­sieren. Schon seit längerer Zeit ist klar, dass sich Warner verstärkt auf Strea­ming fokus­siert, so soll die ehema­lige HBO-Platt­form Max voraus­sicht­lich mittel­fristig ihren Weg nach Deutsch­land finden.

Lohnt sich das Abo?

Ob Zuschauer bereit sind, für Tele 5 in HD bei Prime Video 5,99 Euro Aufpreis zu zahlen, ist zumin­dest frag­lich. In diesem Falle lohnt sich vermut­lich die zusätz­lich Instal­lation der Joyn-App mehr, um dieses Geld zu sparen. Zumal deren Zuschauer vermut­lich kein großes Inter­esse an den zusätz­lichen Doku­men­tations- oder Real-Life-Formaten von Disco­very haben.

Tele 5: Mit mehr Warner zum Erfolg?