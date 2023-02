Rolle rückwärts: Warner will an Discovery+ festhalten

Entwar­nung für bishe­rige Abon­nenten von Disco­very+: Sie müssen nun voraus­sicht­lich bei einem Zusam­men­schluss mit HBO Max nicht in ein teureres Abomo­dell wech­seln. Der US-Medi­enriese Warner Bros.

Disco­very kündigte nun laut "Wall Street Journal" an, dass das bishe­rige Angebot mit primär non-fiktio­nalen Inhalten wie Doku­men­tationen fort­bestehen wird. Disco­very+ ist aktuell eben­falls bereits in Deutsch­land verfügbar.

Angst vor Abokün­digungen

discovery+ wird nicht eingestampft

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Discovery Inc. Grund für den Sinnes­wandel bei Warner Bros. Disco­very ist offenbar, dass Kunden beim gemein­samen Angebot aufgrund des deut­lich höheren Preises abspringen könnten. So kostet die werbe­unter­stützte Version von Disco­very+ in den USA aktuell rund fünf US-Dollar, HBO Max mit Werbung hingegen mindes­tens zehn Dollar. Wer ganz auf Spots verzichten möchte, muss für HBO Max sogar fast 16 Dollar im Monat berappen.

Zwar gibt es zum höheren Preis auch mehr Inhalte, doch wer Disco­very+ abon­niert hat, möchte womög­lich über­haupt keine Filme und Serien sehen. Somit hätte das gemein­same Angebot für viele Zuschauer keinen signi­fikanten Mehr­wert. Bei Abon­nenten von HBO Max hingegen sieht das anders aus: Sie bekommen zum jetzigen Preis zusätz­lich Disco­very-Content.

Platt­form mit neuem Namen

Fest steht außerdem, dass die gemein­same Platt­form aus HBO Max und Disco­very+ einen neuen Namen bekommt. Speku­liert wurde dabei über den wenig krea­tiven Titel "Max". Das Angebot startet im Früh­jahr zunächst in den USA, danach folgt Latein­ame­rika. In Europa wird der neue Strea­ming-Dienst ab 2024 verfügbar sein. Konkrete Infor­mationen will Warner Bros. Disco­very noch in diesem Monat bekannt geben.

Ein Launch in Deutsch­land hängt bislang von bestehenden Lizenz­ver­trägen mit der Comcast-Tochter Sky ab. Nach bishe­rigen Infor­mationen laufen diese jedoch erst im Jahr 2025 aus. Spätes­tens dann dürfte auch mit einem Start der neuen Platt­form in Deutsch­land zu rechnen sein. Da sich Comcast jedoch laut Berichten von Sky trennen will, wäre ein vorzei­tiger Start des Warner-Strea­mers auch in Deutsch­land denkbar.

In einem ersten Test haben wir uns disco­very+ näher ange­schaut.