Exaring / Waipu TV: "Sehen Netflix als perfekten Partner"

Bislang standen euro­päi­sche Strea­ming-Dienste wie Joyn, Zattoo oder Waipu TV eher in Konkur­renz zu den großen US-Mitbe­wer­bern. Doch die Exaring-Tochter Waipu TV geht nun einen anderen Weg und setzt auf eine rabat­tierte gemein­same Vermark­tung. Warum das für Exaring kein Wider­spruch ist und welche Pläne das Unter­nehmen für die Zukunft hat, bespre­chen wir mit Exaring-CEO Chris­toph Bellmer. Exaring-CEO Christoph Bellmer

Foto: Julia Schneider teltarif.de: Herr Bellmer, vor rund sechs Jahren star­tete Netflix in Deutsch­land. Aus einer Nische entwi­ckelte sich in kürzester Zeit ein gigan­ti­scher globaler Markt, der zuneh­mend von US-Konzernen wie Amazon, Disney, Warner und ViacomCBS domi­niert ist. Schaut man in Deutsch­land auf Dienste wie Joyn, Zattoo oder auch Waipu TV kommt jedem Beob­achter auto­ma­tisch das Bild von David gegen Goliath in den Sinn.

Chris­toph Bellmer: David und Goliath kämpfen in unserem Fall nicht gegen­ein­ander, sie koope­rieren erfolg­reich und ergänzen sich perfekt im Sinne des Kunden.

Netflix wurde schon vor 23 Jahren zunächst als Video­thek mit Post­ver­sand von Video­kas­setten bzw. DVDs gegründet und stellte vor 13 Jahren auf das Strea­ming-Geschäft um. Netflix hat somit insge­samt eine lange Historie und reich­lich Erfah­rung im Bereich Nutzer­be­dürf­nisse. Die Welt von Netflix beinhaltet in erster Linie wech­selnde Serien und Filme. Waipu TV hingegen ist die führende Internet TV-Platt­form, welche neben zahl­rei­chen fiktiven Inhalten auch die tägli­chen Nach­richten, Repor­tagen und Talk­shows sowie andere Live-Events über­trägt. In Deutsch­land empfangen noch über 30 Millionen Haus­halte ihr TV über teure und veral­tete Tech­no­lo­gien, wie Kabel- und Satellit. Wir wollen diese alten Tech­no­lo­gien durch modernes Strea­ming über das Internet deutsch­land­weit ablösen. Mit Waipu TV erhalten Kunden auch für ihr tägli­ches Fern­seh­erlebnis genau die Flexi­bi­lität und den Komfort, den sie aus dem Internet von Netflix, Amazon, Disney etc. gewohnt sind. Unser kombi­niertes Angebot mit Netflix rundet das Fern­seh­erlebnis für unsere Kunden perfekt ab – HD-Fern­sehen mit über 100-HD-Sendern inkl. Netflix zum Preis eines SD-Kabel­an­schlusses.

teltarif.de: Aktuell koope­rieren Sie bei Waipu TV in der Vermark­tung mit Netflix. Gilt hier die alte Kriegs­stra­tegie: "Wenn Du einen Feind nicht besiegen kannst, mache ihn Dir zum Freund"?

Chris­toph Bellmer: Wir sehen Netflix als den perfekten Partner. Uns vereint der Empfangsweg über die Strea­ming-Tech­no­logie, den immer mehr Nutzer für sich entde­cken und damit alte Zöpfe, wie Kabel und Satellit abschneiden. Inhalt­lich sehen wir Netflix als die perfekte Ergän­zung zu unseren Fern­sehin­halten.

teltarif.de: Eine Frage, die sich immer wieder stellt: Warum wird lineares Fern­sehen über­haupt ins Strea­ming-Zeit­alter über­führt? Der eigent­liche Sinn von Strea­ming besteht ja darin, sich vom linearen Fern­sehen zu lösen und selbst zu bestimmen, was man wann sehen will. Für Zuschauer scheint es doch wenig attraktiv, sich die Sehge­wohn­heiten von einer Redak­tion vorgeben zu lassen.

Chris­toph Bellmer: Der Vorteil von Strea­ming besteht nicht darin, sich komplett vom linearen Fern­sehen zu lösen – einige Live-Events machen auch nur live richtig Spaß, wie Sport-Events oder Shows. Es geht viel­mehr darum, dem Nutzer auch für das lineare Fern­sehen den Komfort und die Flexi­bi­lität zu bieten, die er aus dem Internet kennt und schätzt. Bei Waipu TV findet dies in Form von Live vs. Times­hift aber auch in Bezug auf Multi-Room- und Multi-User-Nutzung, einer großen Gerä­t­e­viel­falt und vielen anderen Komfort­funk­tionen statt, die veral­tete TV-Empfangs­wege nicht bieten.

teltarif.de: Die unbe­strit­tene Stärke von Waipu TV liegt natür­lich im eigenen Glas­fa­ser­netz von Exaring. In Sachen Qualität haben Sie eigent­lich beste Voraus­set­zungen gegen Ihre Wett­be­werber. Dennoch schneidet in einschlä­gigen Tests Ihr Wett­be­werber Zattoo oft besser ab. Wo gibt es noch Verbes­se­rungs­be­darf?

Chris­toph Bellmer: Wir messen die Zufrie­den­heit unserer Kunden laufend durch Umfragen und können über unsere Glas­fa­ser­in­fra­struktur den tech­ni­schen Signal­fluss bis in den Haus­halt des Kunden verfolgen. Unsere Kunden geben uns insge­samt ein extrem posi­tives Feed­back und dabei sehr explizit für die beson­dere Stabi­lität und Zuver­läs­sig­keit von Waipu TV. Einzig das WLAN-Setup beim Kunden liegt nicht direkt in unserem Einfluss­be­reich. Durch unsere beson­dere Signal­ver­fol­gung können wir dort entste­hende Engpässe aber genau eingrenzen und gezielt zur Verbes­se­rung beraten. Oft sind es ganz einfache Maßnahmen (z.B. die Fritzbox aus dem metal­lenen Schuh­schrank befreien oder hinter einer Stahl­beton-Wand hervor­holen), manchmal braucht es ein Upgrade auf eine modernes Meshed WIFI. Aber lösen können wir es in jedem Fall.

teltarif.de: Inner­halb von Freenet konkur­rieren Sie zumin­dest teil­weise auch mit Freenet TV. Es ist schwer vorstellbar, dass Kunden für zwei lineare Dienste zahlen. Graben Sie sich hier nicht gegen­seitig das Wasser ab?

Chris­toph Bellmer: Freenet TV und Waipu TV adres­sieren zwei unter­schied­liche Kunden­gruppen. Ein Rest von Kanni­ba­li­sie­rung bleibt sicher­lich. Aber lieber machen wir das konzern­in­tern, als es anderen Markt­teil­neh­mern zu über­lassen.

teltarif.de: Auf welche neuen Features können sich Kunden in den kommenden Monaten bei Waipu TV freuen?

Chris­toph Bellmer: Über die Features, an denen wir arbeiten, möchten wir aktuell nichts verraten. Nur so viel vorab: die waipu­thek wird deut­lich ausge­baut und es kommen weiterhin neuer Content und neue Kanäle hinzu.

teltarif.de: Telefónica nutzt eine White Label-Lösung von Exaring für o2 TV. Sind dies­be­züg­lich weitere Koope­ra­tionen mit Netz­be­trei­bern oder Zugangs­pro­vi­dern geplant?

Chris­toph Bellmer: Mit "o2TV powered by waipu.tv" haben alle o2-Kunden Zugang zur Waipu-TV-Platt­form zu beson­ders attrak­tiven Kondi­tionen. Außerdem haben wir eine Vermark­tungs­ko­ope­ra­tion mit der Breko (Bundes­ver­band Breit­band­kom­mu­ni­ka­tion) und allen ange­schlos­senen Unter­nehmen. Weitere Koope­ra­tionen sind denkbar.

teltarif.de: Im Bereich Premium Pay-TV gibt es bei Waipu TV noch Lücken. Spre­chen Sie hierzu auch mit Medi­en­kon­zernen wie FOX, WarnerMedia, Disco­very oder Sony?

Chris­toph Bellmer: Ja, das tun wir. Mehr möchten wir dazu aktuell nicht verraten.

teltarif.de: Welche Pläne haben Sie mit Blick auf weiteren SVoD-Content?

Chris­toph Bellmer: Auch dazu möchten wir uns derzeit noch nicht äußern.

teltarif.de: Bleibt es bei der gemein­samen Distri­bu­tion mit Netflix oder planen Sie Kombi-Produkte mit weiteren Strea­mern?

Chris­toph Bellmer: Die Koope­ra­tion mit Netflix ist nicht exklusiv.

teltarif.de: Herr Bellmer, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Chris­toph Bellmer

Chris­toph Bellmer ist Gründer und Vorstands­vor­sit­zender der Exaring AG. Zwischen 2010 und 2013 leitete er bei der ProSiebenSat.1 Media SE den Strea­ming-Dienst maxdome und führte als Head of New TV die Pay-TV-Sender ProSieben FUN und Sat.1 Emotions ein. Bellmer war Geschäfts­füh­rungs­mit­glied der Unter­nehmen Media Broad­cast und Unity­media, außerdem leitete er arena TV sowie die Toll Collect GmbH. Bellmer studierte Elek­tro­technik, Elek­tronik und Kommu­ni­ka­ti­ons­technik mit dem Abschluss Diplom-Inge­nieur an der Tech­ni­schen Univer­sität München.