waipu.tv: Probleme bei Zahlungen mit Kreditkarten

Wer ein Konto bei einer Neo- bzw. Smart­phone­bank eröffnet, tut dies nicht immer in Deutsch­land. Viele Anbieter sitzen im Ausland, so sind beispiels­weise Litauen und Estland in der Fintech-Branche beliebte Stand­orte. Wer bei Revolut & Co. ein Konto eröffnet, erhält dementspre­chend auch eine auslän­dische Bank­ver­bin­dung bzw. eine Kredit- oder Debit­karte, welche im EU-Ausland ausge­stellt wurde. Das führt aller­dings bei Zahlungen in Deutsch­land immer wieder zu Problemen. Der aktu­elle Fall betrifft den Strea­ming-Anbieter waipu.tv.

Banken im EU-Ausland

Fehlermeldung bei der Buchung von waipu.tv

Foto: Björn König Für unseren Test hinter­legten wir eine Debit-VISA-Karte der recht neu am Markt vertre­tenen Rene­gade Bank aus Liech­ten­stein. Da diese nicht über eine eigene Bank­lizenz verfügt, werden die Konten inklu­sive Karten über den schwe­dischen Finanz­dienst­leister Inter­giro abge­wickelt. Von dort erhalten Kunden ihre schwe­dische IBAN und die zuge­hörige VISA-Karte.

Das ist nicht unty­pisch, auch in Deutsch­land vertre­tene Neobanken ohne eigene Bank­lizenz nutzen aus vergleich­baren Gründen die Infra­struktur anderer Banken. Zu nennen wäre hier beispiels­weise Kontist, für die im Hinter­grund die Berliner Solaris SE Konten und Karten bereit­stellt. waipu.tv hat aber offenbar Probleme mit Karten, die von Insti­tuten außer­halb Deutsch­lands ausge­geben werden.

Angeb­liches "Lizenz­pro­blem"

Wir hakten zu dem Thema per Mail beim waipu.tv-Mutter­unter­nehmen Exaring nach. Pres­sespre­cherin Jasmin Mittenzwei: "Es ist tatsäch­lich so, dass im Zahlungs­ver­kehr mit waipu.tv nur deut­sche Kredit­karten zulässig sind. Das hat lizenz­recht­liche Hinter­gründe. Eine Last­schrift über ein euro­päi­sches Konto würde aber gehen, sofern eine deut­sche Wohn­adresse hinter­legt ist."

Welche genauen Hinter­gründe diese lizenz­recht­lichen Vorgaben haben sollen, bleibt zunächst unklar. Dennoch ist die aktu­elle Situa­tion für viele Kunden zwei­fels­ohne unbe­frie­digend. Fakt ist, dass ein nicht uner­heb­licher Anteil der Neo- und Smart­phone­banken entspre­chende Bank­ver­bin­dungen und Karten aus dem EU-Ausland vergeben und die Zahl dieser Insti­tute in Zukunft vermut­lich sogar noch weiter ansteigen dürfte. Diese Kunden bleiben dann bei Strea­ming-Diensten wie waipu.tv außen vor oder müssen gege­benen­falls auf weniger komfor­table Zahlungs­mittel wie PayPal zurück­greifen.

Revolut: Probleme mit Last­schriften