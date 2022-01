waipu.tv: "Bieten immer ein attraktives Bundle mit Netflix"

Zwar steht lineares Fern­sehen bei waipu.tv ganz im Mittel­punkt, doch der On-Demand-Bereich unter dem Label "waipu­thek" wächst kräftig. Auch an der Vermark­tung von Netflix im Bundle will waipu.tv trotz stei­gender Preise beim Bran­chen­primus aus Los Gatos fest­halten und seinen Kunden weiterhin ein attrak­tives Paket aus beiden Diensten bieten. Unter anderem über diese Themen spre­chen wir im Inter­view mit waipu.tv-Chef Chris­toph Bellmer.

teltarif.de: Herr Bellmer, Freenet und waipu.tv haben nun mit Dieter Bohlen eine neue Werbe­kam­pagne gelauncht. Er ist das neue Testi­monial und bekommt den Posten als "Chief Enter­tain­ment Officer". Wie kam es zu dieser auf den ersten Blick unge­wöhn­lichen Koope­ration?

Chris­toph Bellmer: Diese Frage kann nur Freenet beant­worten.

Exaring-CEO Christoph Bellmer

Foto: Julia Schneider teltarif.de: Im vergan­genen Jahr haben Sie den waipu.tv Stick gelauncht. Wie wird dieser bisher ange­nommen?

Chris­toph Bellmer: Sehr gut. Unsere opti­mis­tischen Erwar­tungen wurden weit über­troffen. Vor Weih­nachten waren wir ausver­kauft. Inzwi­schen haben wir die Liefer­situa­tion durch erheb­lichen Nach­schub wieder entspannt.

Die komplette Menü- und Nutzer­füh­rung unseres Sticks haben wir speziell auf die Bedürf­nisse von Strea­ming-Kunden abge­stimmt. Die intui­tive Benut­zer­ober­fläche bietet einen direkten und schnellen Zugriff auf Live-TV, VoD-Inhalte, alle Sender­media­theken und unter­schied­lichste Strea­ming-Dienste sowie auf tausende Apps im Google Play Store. Mit dem waipu.tv 4K Stick kann man schnell und komfor­tabel zwischen den jewei­ligen Welten wech­seln.

Die neueste Prozes­sor­gene­ration (Amlogic 905Y4) in Kombi­nation mit dem Betriebs­system (Android 11) sorgen dabei für beein­dru­ckende Perfor­mance.

teltarif.de: Bislang setzen nur wenige Strea­ming-Dienste auf eigene Hard­ware. Warum war Ihnen wichtig, einen eigenen Strea­ming-Stick auf den Markt zu bringen?

Chris­toph Bellmer: Wir haben mit dem waipu.tv 4K Stick den ersten Stick entwi­ckelt, der perfekt auf das Live-TV Erlebnis opti­miert ist. Wir wissen z.B. aus vielen Kunden­befra­gungen, dass die Ziffern­tasten auf der Fern­bedie­nung zur direkten Auswahl von Programmen einen sehr hohen Stel­len­wert für die Kunden besitzen. Unsere Fern­bedie­nung über­nimmt die Steue­rung des gesamten Fern­sehers, sämt­liche Kern­funk­tionen sind über einen Tasten­klick erreichbar. Und natür­lich kann der Kunde mit dem waipu.tv 4K Stick alle rele­vanten Strea­ming­dienste nutzen. Zeiten, in denen man drei Fern­bedie­nungen auf dem Wohn­zim­mer­tisch liegen hatte, sind damit auch endgültig vorbei.

teltarif.de: Mitt­ler­weile ist mit Roku ein weiterer großer US-Hersteller von Strea­ming-Geräten auf dem deut­schen Markt vertreten. Planen Sie auch hier eine Koope­ration?

Chris­toph Bellmer: Die Philo­sophie ist, dass waipu.tv auf allen Platt­formen mit rele­vanter Reich­weite für unsere Kunden erreichbar ist. Roku wird absehbar diese Reich­weite auch in Deutsch­land errei­chen.

teltarif.de: Kürz­lich haben Sie eine Part­ner­schaft mit Disco­very ange­kün­digt. Somit verfügt waipu.tv nun über ein sehr umfang­rei­ches Angebot an linearen Premium-Kanälen. Bleibt es dabei oder sind noch weitere Part­ner­schaften geplant?

Chris­toph Bellmer: Die Part­ner­schaft mit Disco­very besteht schon länger, wir haben sie Ende des letzten Jahres erwei­tert, es sind weitere Kanäle hinzu­gekommen. Seit 2020 arbeiten Disco­very und die EXARING AG auch erfolg­reich im Bereich Dynamic Ad Substi­tution (DAS) zusammen. Hierbei erhalten Zuschauer der Sender DMAX, TLC, HOME & GARDEN TV und TELE 5 indi­viduell ausge­steu­erte, ziel­gerich­tete TV-Werbe­spots im Live-TV-Stream. Mit Einsatz von DAS ist es möglich, dem Zuschauer indi­viduell für ihn rele­van­tere Werbung auch im Live­stream zu zeigen. Dies geschieht auf Basis einer intel­ligenten tech­nolo­gischen DAS-Lösung, welche ein naht­loses Austau­schen bestehender Werbung im Werbe­block ermög­licht.

waipu.tv-Kunden verfügen im Perfect-Plus-Paket bereits über das größte Pay-TV-Angebot in Deutsch­land. Aktuell haben wir 50 Pay-TV-Kanäle und wir arbeiten daran, das Angebot konti­nuier­lich zu erwei­tern.

teltarif.de: Apro­pros Disco­very: Vor dem Hinter­grund des sehr wahr­schein­lichen Zusam­men­schlusses mit WarnerMedia dürfte sich bei den Ameri­kanern vor allem auf Content-Ebene viel ändern. So rückt zum Beispiel ein Deutsch­land-Start von HBO Max in greif­bare Nähe und auch für das Joint Venture mit ProSiebenSat.1 bei Joyn wäre die Zukunft offen. Was bedeutet dies insge­samt für den deut­schen Markt, insbe­son­dere im Wett­bewerb mit TV-Strea­ming?

Chris­toph Bellmer: Der TV-Strea­ming-Markt in Deutsch­land hat sich lang­samer als in den USA entwi­ckelt, gewinnt aber jetzt deut­lich Momentum. Live TV wird immer eine zentrale und vor allem tägliche Rolle für die Konsu­mente spielen. Die veral­teten Empfangs­wege über Kabel und Satellit werden aber in den kommenden Jahren verschwinden und voll­ständig durch Strea­ming über das Internet ersetzt. Wir sind mit waipu.tv gut posi­tio­niert, weil wir perfekte Stabi­lität und große Content-Viel­falt aus Live TV und VOD kombi­nieren. Wir sind Markt­führer für OTT-TV in Deutsch­land und wachsen weiter. Natür­lich werden wir weiterhin neue Content- und Vermark­tungs­partner mit an Bord holen, um unseren Kunden immer die opti­male Auswahl zu liefern.

teltarif.de: Netflix hat gerade eben wieder eine Preis­erhö­hung ange­kün­digt. Sie vermarkten waipu.tv seit einiger Zeit zusammen mit Netflix. Ist dieses Angebot weiterhin attraktiv, wenn die Preise steigen? Schließ­lich verliert Netflix wieder zuneh­mend attrak­tive Inhalte an die Rech­teinhaber.

Chris­toph Bellmer: Wir glauben, dass die Inhalte von Netflix weiterhin eine hohe Rele­vanz haben. Viele unserer Kunden nutzen das Kombi-Angebot aus waipu.tv und Netflix zu vergüns­tigten Kondi­tionen. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Kunden immer ein attrak­tives Bundle von waipu.tv und Netflix wählen können.

teltarif.de: Die waipu­thek ist ein wich­tiger Bestand­teil Ihres Ange­bots. Wie hoch ist mitt­ler­weile der Anteil an Zuschauern, die das On Demand-Angebot nutzen?

Chris­toph Bellmer: Der Anteil der Nutzer, die das On Demand-Angebot der waipu­thek nutzen, steigt konti­nuier­lich. Aktuell liegt der Anteil dieser Nutzer bei rund 50 Prozent. Die durch­schnitt­liche Sehdauer je Zuschauer steigt eben­falls deut­lich.

teltarif.de: Können Sie uns schon etwas über neue Inno­vationen und Inhalte verraten, die für dieses Jahr in Planung sind?

Chris­toph Bellmer: Wir arbeiten stetig an der Opti­mie­rung und Perfor­mance der Platt­form. In 2021 haben wir komplett neue Apps für Samsung- und LG-TV entwi­ckelt, die vor allem auch auf älteren Geräten erheb­lich perfor­manter funk­tio­nieren. Durch neue Patent­anmel­dungen in 2021 haben wir die Grund­lage für besseren Nutzer­kom­fort gelegt. So ist das ‚Live‘ Erlebnis unserer NewTV (VOD-) Kanäle durch entspre­chende KI-basierte Play­list-Algo­rithmen für den Kunden indi­viduell opti­miert. In Zukunft werden wir uns auch auf weitere Komfort- und Assis­tenz­funk­tionen fokus­sieren, die dem Nutzer die perso­nali­sierte Content-Disco­very erleich­tern.

teltarif.de: Herr Bellmer, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Chris­toph Bellmer

Chris­toph Bellmer ist Gründer und Vorstands­vor­sit­zender der Exaring AG. Zwischen 2010 und 2013 leitete er bei der ProSiebenSat.1 Media SE den Strea­ming-Dienst maxdome und führte als Head of New TV die Pay-TV-Sender ProSieben FUN und Sat.1 Emotions ein. Bellmer war Geschäfts­füh­rungs­mit­glied der Unter­nehmen Media Broad­cast und Unity­media, außerdem leitete er arena TV sowie die Toll Collect GmbH. Bellmer studierte Elek­tro­technik, Elek­tronik und Kommu­nika­tions­technik mit dem Abschluss Diplom-Inge­nieur an der Tech­nischen Univer­sität München.