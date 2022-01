Paramount+: Vorbereitungen für Start laufen auf Hochtouren

Der Start des neuen ViacomCBS-Strea­mers Para­mount+ steht in Deutsch­land bald vor der Tür, entspre­chend stellt der US-Konzern aktuell sein Personal neu auf. Das betrifft insbe­son­dere General Manager Dr. Mark Specht, welcher nun auch das Asien-Geschäft mit über­nimmt. Als Senior Vice Presi­dent Strea­ming CNA rückt Sabine Anger auf und verant­wortet somit Pluto TV und Para­mount+. Beide Strea­ming-Dienste profi­tieren trotz gegen­tei­liger Ausrich­tung durchaus vonein­ander, so zeigte Pluto TV beispiels­weise derzeit die aktu­ellste Staffel der Star Trek-Serie Disco­very.

Aktu­elle High­lights bei Para­mount+

Jason Isaacs und Sophia Bush in der Arztserie "Good Sam"

Foto: ViacomCBS Mit Blick auf aktu­elle Film- und Serien-Block­buster aus dem Hause ViacomCBS müssen sich Zuschauer in Deutsch­land wohl bald auf größere Ände­rungen einstellen. Mittel­fristig werden diese voraus­sicht­lich nur noch gegen Bezah­lung im Katalog von Para­mount+ zu finden sein. Ähnlich läuft es bereits in anderen inter­natio­nalen Märkten inklu­sive dem Heimat­markt USA, wo Para­mount+ bereits gestartet ist. Dementspre­chend laufen künftig bei Pluto TV eher ältere Star-Trek-Serien bzw. Wieder­holungen.

Zumin­dest im Bereich Free TV wird sich aber für die Zuschauer nicht viel ändern. Kürz­lich hatten sich mit Tele 5 und RTL 2 sogar zwei Sender die Free-TV-Rechte an den Star Trek-Serien Disco­very und Picard gesi­chert. Letz­tere startet aktuell in die zweite Staffel bei Amazon Prime Video. Gleich­wohl muss man aller­dings damit rechnen, dass auch diese Serie sehr bald aus dem Katalog von Amazon verschwindet und zu Para­mount+ wech­selt.

Für Sky-Kunden kostenlos

Sky-Kunden mit Cinema-Paket bekommen voraus­sicht­lich ohne Aufpreis Zugriff auf Para­mount+, aller­dings wird der Strea­ming-Dienst auch als Stand-Alone-Angebot in Deutsch­land verfügbar sein. Preis­lich wird man sich dabei am Markt orien­tieren, zu rechnen ist mit einem Angebot knapp unter zehn Euro. Beson­ders span­nend bleibt dabei, ob ViacomCBS seinen SVoD-Dienst ebenso hier­zulande in einer werbe­finan­zierten und somit güns­tigeren Vari­ante vermarktet.

Mit dem Schachzug will Sky seinen eigenen Katalog nicht nur quan­titativ aufwerten, vor allem US-Erst­aus­strah­lungen aus dem US-Fern­seh­netz­werk CBS dürften für den Pay-TV-Sender von großem stra­tegi­schen Inter­esse sein, wenn die Koope­ration mit WarnerMedia bei HBO bald enden sollte. Serien von CBS gehören neben den Produk­tionen der Disney-Tochter ABC zu den beson­ders attrak­tiven Formaten und bringen regel­mäßig entspre­chenden Content-Nach­schub. Auf Produk­tionen von ABC muss sich Sky jedoch wohl keine Hoff­nung machen, diese landen bei Disney+.

Lohnt sich künftig ein Abo?

Vor allem Star-Trek-Fans werden in Zukunft kaum noch um ein Abo von Para­mount+ herum­kommen, zumin­dest wenn sie die aktu­ellsten Folgen aller kommenden Serien in Erst­aus­strah­lung sehen möchten. Dass diese Serien noch an Lizenz­partner wie Netflix oder Prime Video durch­gereicht werden, gilt mehr oder weniger als ausge­schlossen. Falls es von "Star Trek Picard" außerdem noch eine dritte Staffel geben sollte, wird man diese mit an Sicher­heit gren­zender Wahr­schein­lich­keit ebenso nicht mehr bei Prime Video sehen können, bei Netflix wurde dieser Schritt von ViacomCBS bekann­ter­maßen schon voll­zogen.

Wer es aller­dings nicht beson­ders eilig hat, kann viele Serien und Filme aus dem Hause ViacomCBS früher oder später auch kostenlos bei Pluto TV schauen. Man sollte sich also genau über­legen, ob die Zusatz­kosten für Para­mount+ im indi­vidu­ellen Falle wirk­lich notwendig sind. Im Zweifel spart man das Geld für einen anderen Strea­ming-Dienst, wie beispiels­weise Disney+ oder Prime Video. Inter­essanter wird aber ganz sicher HBO Max, wenn es 2025 nach Auslaufen der Verträge mit Sky zu einem Deutsch­land­start kommen sollte.

Para­mount+: ViacomCBS konkre­tisiert Europa-Pläne.