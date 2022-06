Streaming verschenken

Logos: Anbieter, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Strea­ming­dienste wie Netflix und Amazon Prime Video, DAZN und RTL+, Spotify und Apple Music werden von immer mehr Inter­essenten genutzt. In den meisten Fällen sind die Abon­nements mit Kosten verbunden. Mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr spre­chen wir in der heutigen Podcast-Ausgabe darüber, wie sich Strea­ming-Abon­nements auch verschenken lassen.

Logos: Anbieter, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Wer kennt sie nicht, die Gutha­ben­karten für Mobil­funk-Prepaid­tarife der Netz­betreiber und vieler Discounter. Solche Cash­karten gibt es aber nicht nur für die Smart­phone-Tarife. Auch viele Strea­ming­dienste lassen sich so im Voraus bezahlen. Natür­lich muss eine an der Super­markt­kasse gekaufte Karte nicht selbst genutzt werden. Sie lässt sich auch verschenken. Im Podcast spre­chen wir darüber, worauf bei Gutha­ben­karten zu achten ist.

Theo­retisch kann man ein Abon­nement auch selbst abschließen und die Zugangs­daten weiter­geben, um jemandem zum Geburtstag, zu Weih­nachten oder einem Jubi­läum eine Freude zu machen. Oft spre­chen jedoch die Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen (AGB) der Anbieter gegen diese Vorge­hens­weise, wie wir eben­falls im Podcast erläu­tern.

Doch nicht nur Abos können verschenkt werden. Dem einen oder anderen Freund oder Bekannten fehlen viel­leicht sogar die tech­nischen Voraus­set­zungen, um Strea­ming­dienste zu nutzen. Mit welchen mögli­chen Geschenken man diesen Zeit­genossen mögli­cher­weise eine Freude machen kann, bespre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

