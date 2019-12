Interview mit Superna Kalle: "Zeigen 15 Originals"

Superna Kalle ist Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks beim US-Medi­enkon­zern STARZ Inc. Im Exklusiv-Inter­view mit teltarif.de erläu­tert sie, wie der Strea­ming-Dienst "STARZPLAY" in Deutsch­land posi­tioniert werden soll.

Im November star­tete der SVoD-Service "STARZPLAY" als Direct to Consumer-Produkt in Deutsch­land. Wir spra­chen exklusiv mit Superna Kalle, Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks von STARZ Inc. in Santa Monica, über die künf­tige Deutsch­land-Stra­tegie des Strea­ming-Dienstes.

teltarif.de: Frau Kalle, kürz­lich star­tete "STARZPLAY" als OTT-Angebot in Deutsch­land und weiteren euro­päischen Ländern, wie Frank­reich und Groß­britan­nien. Was war für Sie der Haupt­grund, in diese Märkte zu gehen?

Superna Kalle: Die STARZ-App war für uns bereits in den USA ein großer Erfolg. STARZPLAY als Direct to Consumer-Produkt in lokalen Märkten zu starten ist für uns eine Möglich­keit, Zuschauern per Gerät ihrer Wahl direkten Zugang zum Premium Content auf unserer Platt­form zu bieten. Der zusätz­liche Vorteil besteht darin, dass wir Einblick in die Sehge­wohn­heiten unserer Kunden bekommen, um ihnen einen besseren Service zu bieten.

teltarif.de: Deutsch­land ist ein sehr schwie­riger Markt, weil es bereits eine große Anzahl an linearen Free-TV-Sendern gibt. Zudem bezahlen die Deut­schen einen vergleichs­weise hohen Rund­funk­beitrag. Denken Sie nicht, dass dies eine hohe Hürde für einen neuen Wett­bewerber auf dem Strea­ming-Markt sein könnte? Insbe­sondere wenn man noch bedenkt, dass bereits viele deut­sche Haus­halte über ein Netflix- oder Amazon Prime-Abo verfügen.

Superna Kalle: Unsere Stra­tegie war es nie, mit anderen tradi­tionellen Strea­ming-Ange­boten zu konkur­rieren, sondern sie viel­mehr zu ergänzen. Das Groß­artige an STARZPLAY ist der nied­rige Preis, sodass Abon­nenten nicht zwin­gend zwischen uns und anderen Strea­mern wählen müssen. Unsere Inhalte können ein tolles Add-on für die anderen Dienste sein, welche Sie bereits genannt haben.

teltarif.de: STARZ Inc. CEO Jeffrey Hirsch sagte, es sei nicht der Plan "Nummer 1" auf dem Strea­ming-Markt zu werden. Sie sehen sich eher als eine Ergän­zung zu anderen Wett­bewer­bern wie Netflix oder Amazon. Es ist aber ebenso offen­sicht­lich, dass Netflix, Amazon und Disney sehr starke Konkur­renten sind. 2018 hatte Comcast Sky über­nommen, das einen eigenen OTT Strea­ming-Dienst namens "Sky Ticket" in Deutsch­land betreibt. Sky hatte kürz­lich seine Verträge mit HBO verlän­gert. Glauben Sie wirk­lich, dass Konsu­menten bereit sind, für mehr als zwei oder drei Strea­ming-Dienste zu zahlen?

Superna Kalle: Ja, das glauben wir. Am Ende geht es doch um die Inhalte. Zuschauer, welche nach Premium-Content für erwach­senes Publikum suchen, erhalten bei uns ein groß­artiges Preis-Leis­tungs­verhältnis.

teltarif.de: Derzeit unter­scheidet sich Ihr Katalog noch von Land zu Land. Wird sich dies in näherer Zukunft ändern?

Superna Kalle: Ja und Nein. Globale Laun­ches sind perspek­tivisch optimal für STARZ Origi­nals und Block­buster-Serien. Dennoch ist auch lokal kura­tierter Inhalt wichtig, weshalb wir einen Ausbau beider Bereiche planen.

teltarif.de: Wie viele Origi­nals werden Sie pro Jahr für den Strea­ming-Dienst produ­zieren?

Superna Kalle: STARZPLAY gehört voll­ständig zu STARZ, weshalb deren 12-15 Origi­nals auch bei uns laufen. STARZPLAY selbst hat noch nicht begonnen, eigene Inhalte zu produ­zieren. Dies wollen wir jedoch in Zukunft tun.

teltarif.de: In Deutsch­land betreiben Sie auch einen Amazon Prime Channel und sind auf Apple TV verfügbar. Wie entwi­ckeln sich diese Part­nerschaften und planen Sie, diese fort­zusetzen?

Superna Kalle: Wir haben sehr erfolg­reiche Bezie­hungen zu unseren globalen sowie lokalen Part­nern in allen Geschäfts­berei­chen und wollen diese beibe­halten, während wir gleich­zeitig unsere Kunden­basis erwei­tern.

teltarif.de: Außer­halb der USA hat STARZ Inc. Inhalte an andere Strea­ming-Dienste lizen­ziert. Beispiels­weise läuft Ihr Original "Power" in Deutsch­land bei Joyn. Was wird mit diesen Distri­buti­onsver­trägen passieren?

Superna Kalle: Selbst­verständ­lich werden bereits bestehende Distri­buti­onsver­träge einge­halten. Vermut­lich wird es aber so sein, dass STARZPLAY künftig die Heimat aller STARZ Origi­nals wird.

teltarif.de: Neben dem Amazon Prime Channel: Wird STARZPLAY auch als eigene App für den Fire TV in Deutsch­land verfügbar sein?

Superna Kalle: Die Bezie­hung zwischen uns und Amazon läuft unglaub­lich gut und wir schauen stets nach Möglich­keiten, diese noch weiter auszu­bauen. Zu konkreten Plänen möchten wir uns aber derzeit nicht äußern.

teltarif.de: Planen Sie nach Deutsch­land Frank­reich und Groß­britan­nien einen Launch in weiteren euro­päischen Märkten?

Superna Kalle: Wir sind bereits in Italien, Benelux, der Schweiz sowie Spanien vertreten und erwei­tern die Verfüg­barkeit, sofern es für unser Geschäfts­modell sinn­voll erscheint.

teltarif.de: In Deutsch­land bietet Sky ein Bundle inklu­sive Netflix-Abon­nement zu einem güns­tigeren Preis an. Denken Sie über ein ähnli­ches Angebot zum Beispiel in Part­nerschaft mit der Deut­schen Telekom, Voda­fone oder Telefónica o2 nach?

Superna Kalle: Es exis­tieren bereits entspre­chende Bünde­lan­gebote in anderen Ländern. Sofern sich eine inter­essante Möglich­keit bietet, dies auch in Deutsch­land umzu­setzen, würden wir defi­nitiv darüber nach­denken.

teltarif.de: Was dürfen Zuschauer für das kommende Jahr erwarten?

Superna Kalle: Zuschauer dürfen weiterhin mehr von dem Premium Content erwarten, welchen sie bereits jetzt bei uns sehen. Dazu gehören die von Kriti­kern gelobten STARZ Origi­nals, wie beispiels­weise die zweite Staffel von "Spanish Princess", Staffel 3 von "Vida" sowie hoch­karä­tige Lizenz­ware (z.B. die zweiten Staf­feln von "Castle Rock", "Penny­worth" und mehr).

teltarif.de: Frau Kalle, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person:

Superna Kalle ist Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks bei STARZ Inc. in Santa Monica und verant­wortet die globale Expan­sion des Strea­ming-Geschäfts. Sie berichtet direkt an STARZ CEO Jeffrey Hirsch. Zuvor war Kalle Senior Advisor für verschie­dene US-Medi­enkon­zerne, darunter STARZ, Lions­gate und CBS/Show­time. Zudem arbei­tete sie unter anderem 16 Jahre als Senior Vice Presi­dent für Sony Pictures Tele­vision in Culver City, Kali­fornien. Sie wurde mehr­fach von Cablefax als eine der "Most Powerful Women in Cable" ausge­zeichnet. Superna Kalle hält einen Bachelor-Abschluss in Wirt­schaft des Barnard College, Columbia Univer­sity sowie einen MBA in Manage­ment der Leonard N. Stern School of Busi­ness, New York Univer­sity.

