STARZPLAY: "Haben keine Pläne für Preiserhöhungen"

Der Lions­gate-Streamer STARZPLAY will auch in Deutsch­land weiter wachsen. Darüber spre­chen wir im Inter­view mit Superna Kalle, Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks bei STARZ Inc.

Superna Kalle, Executive Vice President International Digital Networks bei STARZ Inc.

Foto: STARZ Inc. Das US-Studio Lions­gate betreibt mit STARZPLAY mitt­ler­weile auch einen Strea­ming-Dienst in Deutsch­land. Im Vergleich zu Markt­größen wie Amazon Prime Video, Netflix oder auch Disney+ ist das Angebot jedoch hier­zulande weniger bekannt. Dabei hat der Streamer eine Menge zu bieten und ist außerdem mit einem Monats­preis von 4,99 Euro sogar noch deut­lich güns­tiger als der Wett­bewerb.

Über aktu­elle Pläne für den deut­schen Markt spre­chen wir mit Superna Kalle, Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks bei STARZ Inc.

Foto: STARZ Inc. teltarif.de: Superna, bis Ende 2020 expan­dierte STARZPLAY mit Part­nern in viele neue Märkte. Zum Beispiel bei Voda­fone in Italien oder Sky in der Schweiz. Derzeit ist Ihr Service in rund 55 verschie­denen Ländern verfügbar. Gibt es weitere Expan­sions­pläne für 2021?

Superna Kalle: Wir sind immer auf der Suche nach Wachs­tums­chancen, aber in diesem Jahr werden wir uns größ­ten­teils darauf konzen­trieren, unsere Marken­bekannt­heit zu stei­gern und mit neuen und bestehenden Part­nern für die lokale Expan­sion zusam­men­zuar­beiten. Das Ziel ist überall dort präsent zu sein, wo unser Publikum die Inhalte konsu­miert.

teltarif.de: Wie entwi­ckelt sich Ihr Geschäft in Deutsch­land, insbe­son­dere mit Blick auf die Abon­nen­ten­zahlen?

Superna Kalle: Deutsch­land ist für uns ein sehr bedeu­tender Markt und wir haben insbe­son­dere mit Rakuten im letzten Jahr einen groß­artigen Partner gefunden. Wie bereits erwähnt, planen wir in unseren bestehenden Märkten weiter zu expan­dieren, veröf­fent­lichen jedoch keine spezi­fischen Abon­nen­ten­zahlen.

teltarif.de: Speziell in Deutsch­land sind Amazon und Rakuten TV aktu­elle Partner für STARZPLAY. Rakuten TV konzen­triert sich jetzt mehr auf AVoD und Live-TV in Deutsch­land. Hat diese Stra­tegie konkrete Auswir­kungen auf Ihre Part­ner­schaft?

Superna Kalle: Durch den Ausbau des AVoD- und Live-TV-Geschäfts diver­sifi­ziert Rakuten sein Angebot und bietet uns die Option, STARZPLAY noch mehr poten­ziellen Kunden in Deutsch­land vorzu­stellen. Wir sind der Meinung, dass AVoD und Live-TV groß­artige Möglich­keiten sind, auch Premium-SVoD-Dienste zu vermarkten.

teltarif.de: Seit dem Start von STARZPLAY ist der Preis von 4,99 Euro stabil geblieben, obwohl der Katalog speziell um Origi­nal­inhalte erwei­tert wurde. Planen Sie mittel­fristig eine Preis­erhö­hung?

Superna Kalle: Wir sind mit dem aktu­ellen Angebot zufrieden und sind der Meinung, dass unser Preis­niveau gemessen am Quali­täts­ver­spre­chen - unter­halb des Preises von Strea­mern auf breiter Basis - die Verbrau­cher anspricht. Wir haben daher keine Pläne, in naher Zukunft Ände­rungen an unserer Preis­gestal­tung vorzu­nehmen.

teltarif.de: In Indien hat STARZ seinen OTT-Service unter der Marke Lions­gate einge­führt. Was war der spezi­fische Grund dafür und ist dies auch eine Option für andere Märkte?

Superna Kalle: Lions­gate ist eine globale Marke, die Verbrau­cher mit Premium-Filmen iden­tifi­zieren, welche in unserem Angebot stark vertreten sind. Wir waren der Meinung, dass dies eine groß­artige Alter­native ist und werden die Marke LionsgatePlay eben­falls einführen, wenn wir in Indo­nesien auf den Markt kommen.

teltarif.de: Derzeit konzen­triert sich STARZPLAY auf Serien und Filme. Gibt es Pläne, weitere Genres wie Doku­men­tationen, Reality-Formate, Sport und Nach­richten in den Katalog aufzu­nehmen?

Superna Kalle: Wir haben mit unserer Content-Stra­tegie "Best of Global SVoD", einschließ­lich Premium Scripted-Serien, Filmen und Doku­men­tationen große Erfolge erzielt und planen dies­bezüg­lich vorerst keine Ände­rungen.

teltarif.de: Welche Inhalte von STARZPLAY sind in den verschie­denen inter­natio­nalen Märkten beson­ders beliebt?

Superna Kalle: "The Act" ist seit dem Start 2019 einer unserer belieb­testen Titel. Im letzten Jahr kamen inter­national "The Great", "Normal People" und "Power Book II: Ghost" beim Publikum beson­ders gut an.

teltarif.de: Welches Verhältnis zwischen lizen­zierten und eigenen Inhalten streben Sie an?

Superna Kalle: Unser Content-Team bei STARZ hat eine bemer­kens­werte Auswahl an Origi­nals in der Pipe­line. Wir freuen uns natür­lich sehr, unseren Abon­nenten diese Premium-Inhalte zu zeigen. Hinzu kommen wich­tige Lizenz­inhalte, wir legen aber kein bestimmtes Verhältnis zwischen eigenen Inhalten und Lizen­zware fest.

teltarif.de: Welche neuen Inhalte können wir für 2021 erwarten?

Superna Kalle: Auch in diesem Jahr zeigen wir unseren Abon­nenten in Deutsch­land mutige Premium-Inhalte. So zum Beispiel die Coming-of-Age-Geschichte "We Are Who We Are", den Brea­kout-Hit "It's a Sin" und wich­tige Titel des STARZ Original-Slate mit der wahren Krimi­serie "Confron­ting a Serial Killer" und der dritten Folge aus dem Power Universe "Power Book II: Raising Kanan".

teltarif.de: Superna, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Superna Kalle

Superna Kalle ist Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks bei STARZ Inc. in Santa Monica und verant­wortet die globale Expan­sion des Strea­ming-Geschäfts. Sie berichtet direkt an STARZ CEO Jeffrey Hirsch. Zuvor war Kalle Senior Advisor für verschie­dene US-Medi­enkon­zerne, darunter STARZ, Lions­gate und CBS/Show­time. Zudem arbei­tete sie unter anderem 16 Jahre als Senior Vice Presi­dent für Sony Pictures Tele­vision in Culver City, Kali­fornien. Sie wurde mehr­fach von Cablefax als eine der "Most Powerful Women in Cable" ausge­zeichnet. Superna Kalle hält einen Bachelor-Abschluss in Wirt­schaft des Barnard College, Columbia Univer­sity sowie einen MBA in Manage­ment der Leonard N. Stern School of Busi­ness, New York Univer­sity.

