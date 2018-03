ZDF-Inhalte auf Google Assistant und Google Home

Inhalte des ZDF bei Google Assistant und Google Home Google erweitert laut eigenen Angaben im Laufe des heutigen Dienstag das Angebot von Google Assistant auf Smartphones und sprachgesteuerten Lautsprechern wie dem Google Home. Durch die Partnerschaft mit dem ZDF lassen sich ab sofort Inhalte der ZDFmediathek über Google Home steuern. In Verbindung mit Google Chromecast und Geräten mit integrierter Chromecast-Technologie können User damit neben Streaming-Videoinhalten von Netflix und YouTube nun auch die Angebote des öffentlich-rechtlichen Senders nutzen, heißt es.

Sprachbefehle: "Ok Google, zeige … " und "Ok Google, spiele … "

Über Google Home und Google Assistant können Nutzer mit den Sprachbefehlen "Ok Google, zeige … " und "Ok Google, spiele … " in der ZDFmediathek vorhandene Inhalte auf dem Fernseher ansehen. Sich mit Nachrichtensendungen wie dem "heute journal" über das Weltgeschehen zu informieren ist mit "Ok Google, zeige das heute journal von ZDF" genauso möglich, wie spannenden Kriminalfällen mit "Ok Google, zeige Soko Köln von ZDF" zu folgen. Fans von Horst Lichter können mit "Ok Google, zeige Bares für Rares von ZDF" ebenfalls ihre Lieblingssendung sehen, so Google in der Mitteilung.

Im Kurztest von teltarif.de können wir bestätigen, dass man ab sofort die Inhalte der ZDFmediathek problemlos per Chromecas-Icon auf den Chromecast streamen kann. Die App des "heute journal" war zum Testzeitpunkt jedoch noch nicht umgestellt, hier fehlte noch das Chromecast-Icon.

Schon länger bei Amazons Fire TV

Besitzer von Amazons Fire TV und diverser Smart-TVs können bereits seit längerem auf Inhalte des ZDF zurückgreifen. Fire-TV-Nutzer können diese über die Alexa-App steuern. Alexa sucht Inhalte nach Titel, Schauspieler oder Genre, steuert die Filmwiedergabe, startet Apps und beliebte Inhalte des öffentlich-rechtlichen Senders. Hier lautet der Sprachbefehl zum Beispiel: "Alexa, öffne die ZDFmediathek auf meinem Fire TV".