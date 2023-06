DAZN: FAST Channels jetzt auch bei Zattoo

Der Sport­streamer DAZN arbeitet laut eigenen Worten weiter daran seine frei empfang­baren linearen Strea­ming-Kanäle DAZN RISE und DAZN FAST allen Sport­fans verfügbar zu machen.

Pünkt­lich zum Finale der UEFA Women’s Cham­pions League können beide Sender nun auch über den TV-Strea­ming-Anbieter Zattoo in Deutsch­land und Öster­reich empfangen werden.

Cham­pions League-Finale der Frauen kostenlos

DAZN startet die Aufschal­tung bei Zattoo mit einem echten Lecker­bissen und über­trägt das Finale zwischen dem VfL Wolfs­burg und dem FC Barce­lona am 3. Juni, 16 Uhr, kostenlos für alle Fans in Deutsch­land und Öster­reich auf DAZN RISE, dem ersten 24/7-Sender, der sich ausschließ­lich dem Frau­ensport widmet. DAZN RISE bietet Frauensport

Bildquelle: DAZN Darüber hinaus bekommen Fans auf DAZN RISE eine Auswahl an Live-Spielen und High­lights nicht nur des Frau­enfuß­balls, sondern auch Spit­zen­hand­ball aus der EHF Cham­pions League und EHF European League, Feld­hockey, die LPGA Tour im Golf, die wich­tigsten Boxkämpfe oder auch Doku­men­tationen.

DAZN RISE, das im März gestartet wurde, ist in Deutsch­land und Öster­reich auch auf Samsung TV Plus, LG Chan­nels, waipu.tv und Joyn in Öster­reich verfügbar. Ab sofort steht DAZN RISE allen Fans auch als Sender über die DAZN-App zur Verfü­gung und gesellt sich damit unter anderem zu den bereits verfüg­baren linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 oder dem NFL Network.

Auch DAZN FAST bei Zattoo

Neben DAZN RISE wird ab sofort auch DAZN FAST über Zattoo abrufbar sein. Inhalt­lich bietet DAZN FAST eine umfang­reiche Auswahl aus dem DAZN-Programm­katalog, wie High­light-Clips und ganze Spiele im Re-Live aus den inter­natio­nalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 oder Pokal­wett­bewerben wie dem engli­schen FA Cup und Carabao Cup. Darüber hinaus sind auch DAZN-Origi­nals und Beiträge aus Serien wie "Decoded" und "Unfil­tered" auf DAZN FAST zu sehen.

Sowohl DAZN FAST als auch DAZN RISE sollen in den kommenden Monaten über weitere Anbieter und Platt­formen für noch mehr Fans verfügbar gemacht werden, verspricht der Sport­streamer.

Zattoo bietet Zugang zu Live-TV bei Google TV

Zattoo ist zudem einer der ersten Anbieter in Europa, der ab sofort in Deutsch­land direkten Zugang zu Live-Fern­sehen auf allen Geräten mit Google TV bietet. Möglich mache das die Verfüg­bar­keit der Zattoo-Live-TV-Inhalte über den neuen Live-Tab auf dem Google TV-Home­screen, teilt Zattoo mit.

Über den neuen Live-Tab auf der Google-TV-Start­seite schauen Nutzer Live-Fern­sehen über Zattoo auf allen Geräten mit Google TV, inklu­sive Chro­mecast sowie Fern­seher mit Google TV von Sony, TCL, Hisense und Philips. Je nach gewähltem Abon­nement stehen über 150 Sender zur Verfü­gung.

Auf der Google-TV-Start­seite werden aktu­elle und empfoh­lene Live-Inhalte bei Zattoo ange­zeigt, und mit einem Klick startet direkt die Wieder­gabe der ausge­wählten Sendung in der Zattoo-App. Im Live-Tab von Google TV bekommen User zudem die gesamte Programm­über­sicht sowie eine Über­sicht aller Sender ange­zeigt. Damit kann die eigene Lieb­lings­sen­dung direkt über Google TV ausge­wählt und sofort gestreamt werden.

In einer weiteren Meldung führen wir auf, wo die Bundes­liga-Rele­gati­ons­spiele im TV und per Strea­ming zu sehen sind.