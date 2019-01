Übersicht: Sieben Smart-Speaker mit Sprachsteuerung

Smart Speaker gelten auch im Jahr 2019 als Trendprodukt. In unserer Bilderserie stellen wir sieben aktuelle Modelle mit Verkaufspreisen von 23 bis 170 Euro vor.

Was einst mit dem Echo Dot von Amazon begann, ist längst ein herstel­ler­über­grei­fendes Trend­pro­dukt. In unserer Bilder­serie stellen wir sechs aktu­elle Smart Speaker von "Dritt­her­stel­lern" vor, die sich mit Sprachas­sis­tenten wie Alexa steuern lassen. Modelle gibt es inzwi­schen von vielen Herstel­lern in allen Preis­klassen.

Zolo Halo

Der Zolo Halo (Zolo ist eine Marke von Mutter­kon­zern Anker) ist ein kleiner 5 Watt-WLAN-Laut­spre­cher mit passivem Bass­ra­diator im kleinen Format. Per Alexa Voice Service können 10 000 Skills aufge­rufen werden. Möglich ist das Musik­strea­ming etwa von Amazon Music Unlimted, Spotify, TuneIn, dem Radio­player oder Audible). Mit einem Verkaufs­preis schon ab 23 Euro gehört das Modell zu den preis­güns­tigsten seiner Gattung.

