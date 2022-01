Peacock: Neuer Streaming-Dienst in Deutschland gestartet

Heute ist Peacock offi­ziell in Deutsch­land gestartet. Für Sky-Kunden ist der Strea­ming-Dienst des US-Medi­enkon­zerns Comcast ohne Aufpreis inklu­sive, an Bord sind viele neue Origi­nals aber auch alte Bekannte.

Ab heute ist Peacock auch in Deutsch­land verfügbar. Kunden mit Sky-Lauf­zeit­ver­trag oder Abon­nenten von Sky Ticket bekommen den Strea­ming-Dienst aus dem Hause Comcast ohne zusätz­lichen Aufpreis. Mit an Bord sind zahl­reiche neue Origi­nals aber auch schon bekannte Filme und Serien. Zuschauer können sich sogar auf ein "düsteres" Prequel der beliebten Sitcom "Der Prinz von Bel Air" von Will Smith freuen.

Inter­natio­naler Ausbau

Peacock startet heute bei Sky

Logo: Sky "Nach viel­ver­spre­chenden Debüts in Groß­bri­tan­nien und Irland Ende letzten Jahres freuen wir uns, die inter­natio­nale Reich­weite von Peacock mit dem Start auf Sky in Deutsch­land und Öster­reich zu erwei­tern", so Lee Raftery, Mana­ging Director Europe, Middle East & Africa, NBCUniversal. "Peacock bietet Sky-Kunden einen erwei­terten Katalog von Welt­klasse-Inhalten von NBCUniversal, darunter viele unserer belieb­testen Sendungen sowie span­nende brand­neue Peacock-Origi­nals."

Elke Walt­helm, Execu­tive Vice Presi­dent Content bei Sky Deutsch­land: "Durch die Inte­gra­tion von Peacock auf Sky Q und Sky Ticket werden wir das starke Enter­tain­ment-Angebot für alle unsere Kunden noch einmal erwei­tern und ihnen den Zugang zu bestem Content von unserem Partner NBCUniversal ermög­lichen. Mit exklu­siven Peacock-Origi­nals, Reality- und True Crime und Seri­enklas­sikern aus der Biblio­thek freuen wir uns sehr, Peacock allen unseren Sky Q und Sky Ticket Kunden anbieten zu können."

Viele bekannte Inhalte

Peacock werde sein Angebot laut Sky mit den besten Inhalten von NBCUniversal und darüber hinaus weiter ausbauen. Dazu zählen exklu­sive Peacock Origi­nals, darunter die aktu­ellen Serien Saved by the Bell, Ruther­ford Falls, Girls5eva und zusätz­lich die kommenden Serien "The Girl in the Woods", "MacGruber", "Joe vs. Carole", "Bel-Air" und "The Resort".

Alle Staf­feln der belieb­testen Drama und Comedy-Serien wie "The Office", "Monk", "30 Rock", "Psych" und "Will & Grace"; unver­zicht­bare Serien wie "Downton Abbey", "Dr. House", "Batt­lestar Galac­tica", "Bates Motel" und "Heroes"; die beliebten Fran­chise Hits Chicago Fire, Chicago P.D. und Chicago Med sowie Reality-TV-Shows wie "Keeping Up With the Kardashians", "Below Deck" und "Botched".

Hinzu kommen Filme der letzten Jahre wie "American Pie 2", "Back to the Future Part III", "Brüno", "Bullet­proof", "Children of Men", "Erin Brock­ovich", "The Game", "Gladiator", "The Green Mile", "The Holiday", "Jason Bourne", "Iden­tity Thief", "Lucy", "MacGruber", "Mamma Mia!", "Meet Joe Black", "Notting Hill", "Pitch Perfect", "The Purge", "The Secret Life of Pets", "Shaun of the Dead", "Snow White and the Huntsman", "Out of Sight", "Tower Heist", "Tremors" und "Van Helsing".

Reak­tion auf Wett­bewerb

Peacock ist vor allem eine Reak­tion auf den zuneh­menden Strea­ming-Wett­bewerb. Insbe­son­dere Disney+ setzt auch Sky kräftig zu. Es bleibt span­nend zu beob­achten, wie sich Peacock in den kommenden Monaten entwi­ckelt. Eine inter­essante Ergän­zung wird das Angebot vor allem für Abon­nenten sein, die aktuell nur Serien und Doku­men­tationen im Sky Enter­tain­ment-Paket nutzen. Sie bekommen ein großes Zusatz­angebot an Filmen, auch wenn diese in Sachen Aktua­lität nicht an Sky Cinema heran­rei­chen.

Mit Peacock ist aber noch nicht Schluss, eine weitere Koope­ration steht in diesem Jahr noch an. Dann startet eben­falls ViacomCBS seinen Streamer Para­mount+ in Deutsch­land, welchen Sky-Abon­nenten eben­falls ohne Aufpreis erhalten. Damit dürfte der Katalog an Filmen und Serien noch­mals deut­lich anwachsen, womit das Angebot in Verbin­dung mit Sky Cinema durchaus attraktiv wird. Zumin­dest gilt dies bis zum Start von HBO Max.

Para­mount+: Vorbe­rei­tungen für Start laufen auf Hoch­touren.