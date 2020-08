HBO Max will global angreifen

In Holly­wood gibt es tradi­tio­nell viele Gerüchte. Doch eine jour­na­lis­ti­sche Quelle ist meis­tens ziem­lich gut infor­miert: Der "Holly­wood Reporter". Und eben dieser berichtet nun über Pläne von WarnerMedia mit ihrem Strea­ming-Dienst HBO Max. Bekannt­lich produ­ziert die Premium-Seri­en­schmiede HBO Block­buster wie "Game of Thrones" oder "West­world".

Wer diese hoch­ka­rä­tigen US-Serien schauen möchte, benö­tigt in Deutsch­land ein Sky-Abo oder muss auf den Strea­ming-Dienst "Sky Ticket" zurück­greifen. Im Oktober vergan­genen Jahres hatte Sky einen Output-Deal mit WarnerMedia verlän­gert. Mit diesem Schritt wurde zunächst ausge­schlossen, dass WarnerMedia den eigenen Dienst "HBO Max" kurz­fristig nach Deutsch­land bringt. Ob es aller­dings dabei bleibt, steht nun wieder infrage. Die AT&T-Tochter möchte HBO Max nämlich möglichst schnell überall auf der Welt ausrollen.

Umstruk­tu­rie­rungen bei WarnerMedia

Westworld läuft auf HBO Max

Bild: HBO Die Aussagen im "Holly­wood Reporter" fielen mit Blick auf größere Umstruk­tu­rie­rungen und perso­nellen Ände­rungen bei WarnerMedia, in deren Zusam­men­hang der Medi­en­kon­zern sich nun stärker auf sein kürz­lich gestar­tetes Strea­ming-Angebot konzen­trieren will. Kern der Umstruk­tu­rie­rung ist die neu gegrün­dete "Studios and Networks Group", welche von Warner Bros-Chefin Ann Sarnoff geleitet wird. In dieser Einheit werden die Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten von Warner Bros. sowie HBO inklu­sive den Fern­seh­sen­dern TNT, TBS und TruTV gebün­delt.

HBO Max-Manager Andy Forssell ist für den globalen Rollout des Strea­mers zuständig. Mit anderen Worten: WarnerMedia bündelt nun alle seine Studio­in­halte und will zügig welt­weit mit seinem Streamer an den Start gehen. Warum dieser Sinnes­wandel? Zum einen sitzt HBO die Konkur­renz von Netflix im Nacken und die Corona-Krise hat das Geschäft ordent­lich verha­gelt. HBO braucht den direkten Zugang in die Wohn­zimmer der Zuschauer deshalb mehr als zuvor.

Schlechte Nach­richten für Sky

In Unter­föh­ring dürfte man den Bericht im "Holly­wood Reporter" nicht mit Wohl­wollen zur Kenntnis genommen haben. Für Sky sind die HBO-Inhalte beson­ders wichtig, schließ­lich musste man auch bei anderen Inhalten von Disney sowie im Bereich Sport mit Blick auf DAZN schon ordent­lich Federn lassen. Zwar versucht Sky sich seit längerer Zeit mit eigenen Origi­nals unab­hän­giger zu machen, an die Quali­täts­stan­dards von HBO oder Disney kommt man jedoch nicht so einfach heran.

Aus diesem Grund gingen die Abo-Preise bereits bergab. Sowohl das klas­si­sche Vertragsabo wie auch Sky Ticket sind an vielen Stellen deut­lich güns­tiger geworden. Ob man aller­dings alleine mit Preis­sen­kungen Kunden halten kann, wenn es an guten Inhalten fehlt, ist zumin­dest frag­lich. Viele Seri­en­fans sind ohnehin nur noch wegen den HBO-Produk­tionen an Bord und ärgern sich über die Strea­ming-Apps von Sky. Ein Wechsel zu HBO käme hier vielen Abon­nenten womög­lich sogar ganz gelegen.

Wann startet HBO Max in Deutsch­land?

Grund­sätz­lich hängt ein Deutsch­land-Start von HBO Max von den genauen Vertrags­de­tails ab, die WarnerMedia mit Sky geschlossen hat. Man kann aber mit ziem­li­cher Sicher­heit davon ausgehen, dass Warner sich mit einer Ausstiegs­klausel abge­si­chert hat, falls der eigene Strea­ming-Dienst doch früher nach Europa kommen soll. Sollte Sky nun den Kürzeren ziehen, betrifft dies übri­gens nicht nur den deut­schen Markt. Das Unter­nehmen ist auch in Öster­reich sowie Groß­bri­tan­nien, Irland und Italien mit einem Angebot vertreten. Das bedeutet, es wäre mit einem gleich­zei­tigen Start von HBO Max in den wich­tigsten Märkten Europas zu rechnen.

Unter Druck steht HBO Max übri­gens auch wegen Disney. Der Mickey Mouse-Konzern hatte kürz­lich eben­falls ange­kün­digt, seinen Strea­ming-Dienst für Erwach­sene im kommenden Jahr inter­na­tional zu starten. Für Strea­ming-Fans bleibt das Jahr 2021 also auf jeden Fall sehr span­nend.

