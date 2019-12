Netflix, Amazon, Sky & Co: Europäische Serien boomen

Im Sommer dieses Jahres relaunchte die ProSieben-Gruppe ihr Strea­ming-Angebot 7TV, welches zusätz­lich mit den Inhalten von Maxdome zu Joyn+ verschmolzen wurde. Was den Dienst aller­dings von ameri­kani­schen Platz­hirschen wie Netflix und Amazon unter­scheiden soll, ist vor allem das Angebot an lokalem Content. Gemeint sind hier "Joyn Origi­nals" wie beispiels­weise die Comedy-Serie "Jerks" mit Chris­tian Ulmen oder der Krimi "23 Morde" mit Franz Dinda.

Dass Eigen­produk­tionen auch abseits von US-Block­bustern immer wich­tiger werden, zeigen aber mitt­lerweile alle Streamer in ihrem Programm­angebot mehr als deut­lich. Es gibt einen klaren Trend zu lokal kura­tierten Inhalten. Wir haben einen Blick auf einige euro­päische Produk­tionen geworfen, die auf dem Strea­ming-Markt beson­ders auffallen.

Dark



Louis Hofmann in der Netflix-Serie "Dark" Louis Hofmann in der Netflix-Serie "Dark"

Zu den wohl wich­tigsten Produk­tionen, die es aus Deutsch­land ins Strea­ming geschafft haben, zählt mit garan­tierter Sicher­heit die Mystery-Serie "Dark", welche seit 2017 auf Netflix zu sehen ist. Sie dreht sich um das myste­riöse Verschwinden zweier Kinder in der fiktiven deut­schen Klein­stadt Winden. Erstaun­licher­weise hat die zwei Staf­feln umfas­sende Serie des Produk­tions­studios Wiede­mann & Berg insbe­sondere auch in den USA hohe Wellen geschlagen.

Netflix bewegte sich damit auch in Europa auf völlig neues Terrain. Letzt­endlich fielen die Kritiken aber durchaus gemischt aus. So lobte beispiels­weise die Süddeut­sche Zeitung zwar tolle Bilder und eine hervor­ragende Beset­zung, dennoch würde sie "dick auftragen" und die Zuschauer unter­fordern. Ob diese Bewer­tung letzt­endlich zutrifft, muss selbst­verständ­lich jeder Binge-Watcher für sich selbst entscheiden. Dennoch hat man bei Netflix klar demons­triert, welches Poten­zial in deut­schen Seri­enpro­duktionen stecken kann.

The Capture



Holliday Grainger als Ermittlerin Rachel Carey in "The Capture" Holliday Grainger als Ermittlerin Rachel Carey in "The Capture"

Vor allem briti­sche Produk­tionen unter der Schirm­herr­schaft von BBC laufen in Deutsch­land bei verschie­denen Strea­ming-Diensten. Ganz aktuell wäre hier die Krimi­serie "The Capture" mit Holliday Grainger in der Rolle von Ermitt­lerin Rachel Carey zu nennen, welche ab Januar exklusiv beim neuen Strea­ming-Dienst STARZPLAY ihre Heimat findet.

Die Serie entstand in Kopro­duktion von Heyday Tele­vision mit NBC Universal Inter­national Studios und dreht sich um den angeb­lichen Mord eines Kriegs­gefan­genen durch den Soldaten Shaun Emery (gespielt von Callum Turner) sowie mani­puliertes Video­mate­rial in Zeiten von Fake News. Ein somit zeit­gemäßes und gesell­schaft­lich durchaus kontro­verses Thema mit poli­tischer Spreng­wirkung.

Wie sich die Serie beim Publikum schlägt, dürfte auch für STARZPLAY von beson­derem Inter­esse sein. Los geht es direkt am 2. Januar, der Dienst selbst ging erst im November als OTT-Service an den Start und hat für Europa große Pläne.

Gomorrha



Die Sky-Serie "Gomorrha" Die Sky-Serie "Gomorrha"

Das Mafia-Epos über die Camorra in Neapel wurde von Sky Italia eindrucks­voll in Szene gesetzt und ist nach eigenen Angaben die bislang inter­national erfolg­reichste TV-Produk­tion aus Italien über­haupt. Sie basiert auf dem gleich­namigen Best­seller von Roberto Saviano, der sich für den tiefen Einblick in die neapo­lita­nische Mafia selbst in höchste Lebens­gefahr gebracht hat.

So gab es bereits mehrere geplante Mord­anschläge auf den Schrift­steller, Jour­nalisten und Mafia­kritiker, der bei allen seinen öffent­lichen Auftritten nur noch von Body­guards begleitet wird. Bei Sky Deutsch­land ist die mitt­lerweile vier Staf­feln umfas­sende, eben­falls hoch­karätig insze­nierte Serie über Box Sets, on Demand bzw. den SVoD-Service Sky Ticket verfügbar. Sie gehört zu einer ganzen Offen­sive neuer Sky Origi­nals, auf die sich der Pay TV-Sender zuneh­mend konzen­triert.

Stif­tung Waren­test hat elf Strea­ming-Dienste auf den Prüf­stand gestellt. Details lesen Sie in einer weiteren News.

