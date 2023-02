Viele Serienklassiker im Streaming

Im Strea­ming dreht sich meist alles um brand­neue Origi­nals. In den Kata­logen finden sich aber auch immer öfter bekannte Seri­enklas­siker. Nicht nur aufgrund einer treuen Fange­meinde, die Shows treffen ebenso den Geschmack jüngerer Zuschauer.

Freevee zeigt alle Staffeln von Babylon 5

Foto: Warner Bros. Neben aktu­ellen Hits spielen viele Radio­sender gerne Musik aus den 1980ern. Bei Strea­ming-Diensten sieht das mitt­ler­weile ähnlich aus, hier werden immer öfter beliebte Serien aus den 80ern und 90ern gezeigt. Vor allem bei werbe­finan­zierten Strea­ming-Diensten gab es in den vergan­genen Jahren ein regel­rechtes Revival von Seri­enklas­sikern, doch auch Abodienste sind zuletzt verstärkt auf diesen Trend aufge­sprungen.

Viele Themen­kanäle bei Pluto TV

Foto: Warner Bros. Beson­ders auffällig ist der Retro-Trend bei Pluto TV: Der Para­mount-Ableger zeigt neben deut­schen Seri­enklas­sikern wie "Praxis Bülow­bogen" und "Auf Achse" unter anderem viele US-Sitcoms, darunter "Sabrina - total verhext" oder "Cheers" und "Becker" mit Ted Danson. Ähnlich sieht es beim kosten­losen Amazon-Ableger Freevee aus. Im Katalog sind dort zum Beispiel die Science-Fiction-Oper "Babylon 5" oder Acapulco H.E.A.T. Dass sich solche Serien vor allem bei kosten­losen Strea­ming-Diensten finden, hat sicher­lich auch mit einer treuen Fange­meinde zu tun. Diese Entwick­lung zeigt sich nicht zuletzt ebenso im linearen Fern­sehen, wo Seri­enklas­siker weiterhin fest zum Programm gehören, wenn­gleich ältere US-Serien eher Slots von Spar­ten­sen­dern wie RTL Nitro, ProSieben MAXX oder Sat.1 Gold füllen.

Retro-Trends bei Netflix

Dass man auf werbe­finan­zierten Strea­ming-Diensten nicht die aktu­ellsten Seri­enhits serviert bekommt, ist zunächst nicht unge­wöhn­lich. Aller­dings landen viele solcher Shows auch bei der kosten­pflich­tigen Konkur­renz. Typi­sches Beispiel ist Netflix: Vor dem Start von Para­mount+ war Star Trek: Deep Space Nine hier ein großer Hit bei jüngeren Zuschauern, welche die Welt­raum-Sage nun zum ersten Mal über­haupt sahen.

Mitt­ler­weile läuft Deep Space Nine wie auch Star Trek Voyager und Enter­prise bei Para­mount+. Und auch Disney profi­tiert vom Retro-Trend und zeigt beispiels­weise "Buffy - im Bann der Dämonen" oder "Akte X". Viele dieser Serien sind ohnehin Teil des eigenen Lizenz­kata­logs der US-Studios, bleiben jedoch ebenso nach Jahr­zehnten beim Publikum beliebt. Sogar so beliebt, dass die Studios über eine Neuauf­lage nach­denken. Seit längerer Zeit steht zum Beispiel eine Neuauf­lage der Welt­raum-Saga "Babylon 5" zur Diskus­sion. Damit ließen sich dann womög­lich treue Fans wieder in ein kosten­pflich­tiges Strea­ming-Abo locken.

