Streaming: Roku produziert eigene Filme und Serien

Roku ist vor allem als Hersteller von Strea­ming-Sticks bekannt. Jetzt steigt das US-Unter­nehmen auch in die Produk­tion von Filmen und Serien ein. Insge­samt 75 "Roku Origi­nals" sind bereits in Planung.

Die Originals sind unter anderem über den Roku Channel verfügbar

Bild: Roku Roku gehört in den USA zu den belieb­testen Herstel­lern von Strea­ming-Hard­ware. Darüber hinaus ist das Unter­nehmen mit "Roku TV" als Platt­form eben­falls auf vielen Smart TVs vertreten. In Deutsch­land vertreibt Roku derzeit keine eigenen Produkte, befindet sich aber in einer Part­ner­schaft mit Sky. So basiert beispiels­weise der Sky Ticket TV-Stick auf der Roku-Tech­nologie. Nun steigt der Konzern in ein neues Geschäfts­feld ein und will selbst Serien und Filme produ­zieren. Entsteht neue Konkur­renz für Netflix, Disney & Co.?

Roku Origi­nals

Bild: Roku Laut einem Bericht von Digital TV Europe startet Roku zunächst 75 soge­nannte "Roku Origi­nals". Basis hierfür sei der Strea­ming-Dienst "Quibi", welchen Roku erst mit Beginn des Jahres über­nommen hatte. Auch dessen Shows sollen künftig unter der eigenen Marke veröf­fent­licht werden. Quibi wurde 2018 ursprüng­lich von US-Film­pro­duzent Jeffrey Katzen­berg gegründet und produ­zierte vor allem Kurz­filme unter zehn Minuten für die mobile Nutzung auf Smart­phones.

Roku hatte den Dienst erst im Januar für 100 Millionen US-Dollar über­nommen und will das Angebot nun deut­lich aufsto­cken. Dabei will man sich vor allem auf Filme, Serien und Doku­men­tati­ons­for­mate konzen­trieren. Für die Origi­nals sind in den USA laut Bericht bereits viele namhafte Stars an Bord, darunter beispiels­weise Anna Kend­rick, Chrissy Teigen, Lena Waithe, Idris Elba, Kevin Heart und Liam Hems­worth. Vom Angebot sollen in Amerika vor allem Nutzer des Roku Channel profi­tieren, dieser gehört dort mitt­ler­weile zu den belieb­testen Strea­ming-Produkten abseits von Amazon, Netflix, Disney+ sowie HBO Max.

Start auch in Deutsch­land?

Ob es die Roku Origi­nals mittel­fristig auch über den großen Teich nach Deutsch­land schaffen, lässt sich aktuell noch nicht eindeutig sagen. Hier­zulande wäre zunächst eine Inte­gra­tion der Inhalte in das Angebot von Sky Ticket bzw. dem TV-Stick vorstellbar. Gleich­wohl würde man mit dieser Stra­tegie verständ­licher­weise nur einen Bruch­teil des poten­ziellen Publi­kums errei­chen. Vorstellbar wäre aller­dings auch, dass es die Roku-Inhalte auf eine eigene Smart TV-Platt­form schaffen.

Koope­rationen exis­tieren bereits mit dem Hersteller TCL, darüber hinaus zusätz­lich mit Hisense, Sharp, RCA, Westing­house und Sanyo. Mit eigener Hard­ware konzen­triert sich Roku inner­halb von Europa aktuell auf Märkte wie Groß­bri­tan­nien und Frank­reich. Abseits von Inhalten dürfte eine eigene Smart TV-Platt­form sicher­lich auch in Deutsch­land den Wett­bewerb mit Amazon Fire TV, Google TV und Apple TV deut­lich ankur­beln. Zumal die Roku-Platt­form auch tech­nisch über­zeugt und aufgrund ihrer Benut­zer­freund­lich­keit beson­ders beliebt ist.

Mehr Wett­bewerb um Inhalte

Dass Hard­ware-Hersteller und Netz­betreiber verstärkt eigene Inhalte produ­zieren, liegt aktuell im Trend. So sind mitt­ler­weile unter anderem die Medi­enkon­zerne Comcast und AT&T mit ihren Töch­tern NBCUniversal und WarnerMedia im Content-Geschäft aktiv. Beide Unter­nehmen wollen durch entspre­chende Stra­tegien zusätz­lich Kunden für ihr Kabel- bzw. Mobil­funk­netz gewinnen, welche dort nicht nur tele­fonieren und im Netz surfen, sondern exklu­sive Strea­ming-Inhalte konsu­mieren sollen.

Auch Apple setzt mitt­ler­weile ganz klar auf einen eigenen Streamer und produ­ziert hierfür selbst hoch­karä­tige Serien und Filme. Diese Entwick­lung wird sich vermut­lich auch in den kommenden Jahren weiter fort­setzen. Ob Roku aller­dings mit den großen Studios und Produ­zenten mithalten kann, muss sich erst noch zeigen. Der Content-Markt ist zwei­fels­ohne hart umkämpft und selbst Anbieter wie Netflix haben mit ihren Milli­arden­bud­gets erheb­liche Probleme, ein hohes Quali­täts­niveau zu halten. Span­nend wird deshalb vor allem sein, wie sich das Geschäfts­modell von Roku lang­fristig am Markt durch­setzt.

Bei Filmen koope­riert Apple TV+ ebenso mit bekannten US-Film­stu­dios.