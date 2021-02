Mehr Verfügbarkeit: rlaxx TV startet auch bei Apple TV

rlaxx TV startet auf weiteren Geräten

Der werbe­finan­zierte Streamer rlaxx TV ist nun auch auf Apple TV sowie Smart TVs von Grundig und Pana­sonic verfügbar. Laut Unter­nehmen stei­gere sich die Reich­weite damit auf ca. 50 Prozent aller Smart TVs in der DACH-Region sowie Groß­bri­tan­nien. Insge­samt können nun laut Angaben des Anbie­ters 8,5 Millionen Zuschauer auf das Angebot zugreifen. Bis Ende des Jahres soll die rlaxx-TV-App darüber hinaus auf weiteren Spiel­kon­solen, Smart­phones sowie Strea­ming-Devices und in Inter­net­brow­sern abrufbar sein. Zumin­dest aktuell scheint aber mit der Verfüg­bar­keit im Google Play Store noch eine der wich­tigsten Platt­formen über­haupt zu fehlen.

Streamer mit Nischen­angebot

rlaxx TV finan­ziert sich durch Werbung und setzt inhalt­lich vor allem auf Nischen­ange­bote von Dritt­anbie­tern. Darunter findet sich beispiels­weise Nitro Circus, Street League Skate­boar­ding, Comedy Dyna­mics und World Poker Tour. Im Katalog sind aber zumin­dest auch einige durchaus promi­nente Serien, wie "River" mit Stellan Skars­gard. Diese war beispiels­weise schon bei Netflix verfügbar.

rlaxx TV unter­scheidet sich aber nicht nur mit Blick auf Inhalte, sondern auch in deren Zusam­men­stel­lung von gängigen Strea­ming-Diensten. So setzt der Streamer auf eine Mischung aus abruf­baren AVoD-Content und kura­tierten Live-TV. Dies bedeutet, dass die Inhalte von rlaxx TV mit einem klas­sischen Fern­seh­pro­gramm vergleichbar sind, was die Nutzung für Zuschauer verein­fachen soll. Ein durchaus vergleich­bares Konzept verfolgt in Deutsch­land aktuell ebenso der kosten­lose Strea­ming-Dienst "Pluto TV" von ViacomCBS, welcher eben­falls auf themen­spe­zifi­schen Kanälen aufbaut.

Katalog wird weiter ausge­baut

Ronny Lutzi, CEO von rlaxx TV, zu weiteren Plänen des Dienstes: "Den auf rlaxx TV verfüg­baren Content-Katalog entwi­ckeln wir konti­nuier­lich weiter, um die viel­sei­tigen Wünsche und Inter­essen unserer Zuschauer umfas­send zu bedienen. Auch hier verfolgen wir ambi­tio­nierte Ziele: Nahezu jede Ziel­gruppe soll sich auf rlaxx TV wieder­finden und ein Fern­seh­pro­gramm genießen, das die jewei­ligen Inter­essen und Leiden­schaften direkt anspricht. Unser Konzept, das wir als Premium-Nische bezeichnen, ist daher offen für unter­schied­lichste Content-Partner – von großen Studio­pro­duk­tionen bis hin zu Influ­encer-Kanälen."

Zur Lizen­zie­rung der Inhalte greift rlaxx TV auf ein globales Netz­werk an Content-Part­nern zurück, die pass­genaue Formate für viele Kate­gorien liefern – von Musik, Sport, Kids, Life­style, Adven­ture bis hin zu inter­natio­nalen Spiel­filmen. Zu den Part­nern gehören Inhaber von Video- und TV-Rechten aus Afrika, Asien, Nord- und Latein­ame­rika sowie aus Europa mit Premi­umin­halten wie Spiegel TV, Vevo Pop, Netz­kino, Young Holly­wood, Tele­visa Novelas oder HorizonSports. Dieses Angebot wird in den kommenden Monaten konti­nuier­lich weiter­ent­wickelt.

Wenig Block­buster

Auch wenn rlaxx TV mitt­ler­weile ein durchaus breites Angebot an Inhalten liefert, sollte man keinen Katalog auf dem Level von Disney+ oder Netflix erwarten. Viele Inhalte sind nach wie vor eher an ein Nischen­publikum gerichtet. Mögli­cher­weise wird der Streamer aber künftig weitere Lizenz­inhalte in sein Angebot aufnehmen.

Der Markt an werbe­finan­zierten AVoD-Strea­mern wird aller­dings zuneh­mend enger, was es für rlaxx TV nicht einfa­cher machen dürfte. Mit Rakuten TV, Netz­kino, Pluto TV und Pantaflix haben in diesem Bereich schon einige Anbieter ihre Claims abge­steckt. Zudem ist schon seit längerer Zeit auch ein Start von Amazon IMDb TV für Europa bzw. Deutsch­land im Gespräch. Ob sich rlaxx TV also dauer­haft am Markt behaupten kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

