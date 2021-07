Streaming: rlaxx TV mit Problemen auf dem Fire TV Cube

Mit rlaxx TV star­tete bereits vor einiger Zeit ein werbe­finan­zierter Strea­ming-Dienst. Tech­nisch scheint der Streamer aller­dings mit erheb­lichen Heraus­for­derungen zu kämpfen, so fehlt zum Beispiel nach wie vor eine App im Google Play Store. Zudem funk­tio­niert die Anwen­dung auf dem Fire TV Cube seit längerer Zeit über­haupt nicht mehr. Dieses Problem konnten wir zu mehreren Zeit­punkten nach­stellen.

Letztes Update im Mai

Konkret äußert sich der Fehler beim Aufrufen der rlaxx-TV-App auf dem Fire TV Cube. In diesem Falle reagiert sie zunächst mit einer Fehler­mel­dung und springt anschlie­ßend in einen Live-Stream. Dort wiederum bleibt sie "hängen", Umschalten ist nicht mehr möglich. Einzige Option bleibt, die App per Home-Taste auf der Fire TV-Fern­bedie­nung wieder zu verlassen. An sich sollte ein solcher Bug für den Anbieter offen­sicht­lich sein. rlaxx TV kämpft offenbar mit Problemen auf dem Fire TV Cube

Bild: rlaxx TV Die aktu­elle Soft­ware-Revi­sion 3.0.0 stammt noch vom 12. Mai, es gab also dies­bezüg­lich seit über zwei­ein­halb Monaten kein weiteres Update, das diesen Bug hätte beheben können. Man muss somit davon ausgehen, dass der genannte Fehler seit dieser Zeit vom Entwick­lungs­team unbe­achtet blieb. Dass der Fehler nicht an unserem Fire TV liegt, konnten wir übri­gens durch verschie­dene Maßnahmen nach­stellen. So führten wir unter anderem einen Neustart, eine Neuin­stal­lation der App sowie ein Upgrade der Fire-TV-Firm­ware durch. Alle genannten Maßnahmen blieben jedoch wirkungslos.

Schwie­rig­keiten auch bei Waipu TV

Offen­sicht­lich scheinen Strea­ming-Apps aller­dings gene­rell auf dem Fire TV Cube mit Problemen zu kämpfen. Auch bei Waipu TV beob­achten wir seit geraumer Zeit ähnliche Schwie­rig­keiten, dort wird der Stream nach längerer Nutzungs­dauer instabil und bricht nach einiger Zeit schließ­lich voll­ständig ab. Gleich­wohl lässt sich dieses Phänomen nicht verall­gemei­nern, denn bei Zattoo (1&1 TV), Netflix, Prime Video sowie Disney+ treten entspre­chende Bugs nach unseren Erfah­rungen nicht auf.

Auch scheinen sich die Probleme ursäch­lich im Zusam­men­hang mit Android zu zeigen (beim von Amazon genutzten FireOS handelt es sich um eine ange­passte Vari­ante von Android). Mögli­cher­weise besteht hier auch ein Zusam­men­hang mit der von Amazon kürz­lich veröf­fent­lichten neuen Version des Betriebs­sys­tems, welche in den vergan­genen Wochen eben­falls bereits mit diversen Bugfixes versorgt wurde.

Strea­ming oft unzu­ver­lässig

Beispiele wie diese zeigen, dass Strea­ming-Ange­bote in vielen Fällen noch längst nicht immer zuver­lässig verfügbar sind. Vor allem im Bereich Live-TV sind solche Ausfälle ärger­lich, zudem kommt oftmals noch die Latenz­pro­ble­matik bei Live-Sport­über­tra­gungen hinzu. Mit Blick auf rlaxx TV ist aller­dings beson­ders ärger­lich, dass der Anbieter immer noch keine App für Android-Geräte liefert.

So ist eine Nutzung auf Smart­phones und Tablets derzeit prak­tisch unmög­lich, obwohl diese Geräte zur wich­tigsten Kate­gorie gehören, auf denen entspre­chende Strea­ming-Ange­bote auch unter­wegs mobil genutzt werden. Sowohl beim Thema Bugfixes als auch Verfüg­bar­keit muss rlaxx TV also noch deut­lich nach­legen, um über­haupt mit Wett­bewerben wie Pluto TV oder Rakuten TV mithalten zu können.

Inhalt und Nutzer­freund­lich­keit von rlaxx TV haben wir bereits in einem weiteren Artikel getestet.