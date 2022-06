Reingezappt: Neue Fernsehsender bei Rakuten TV

Rakuten TV bietet Live-Fernsehen auf Android

Screenshot: Michael Fuhr Rakuten TV ist in Deutsch­land eher unbe­kannt, dennoch ist der Strea­ming-Dienst welt­weit durchaus eine feste Größe. Rakuten ist etwa das Amazon Japans und dort der wich­tigste Online-Versand­markt­platz. Hier­zulande hat sich das Unter­nehmen zwar aus dem Versand­geschäft zurück­gezogen, der Strea­ming-Dienst Rakuten TV wird hingegen immer weiter ausge­baut und enthält nun auch Fern­seh­sender auf den wich­tigsten Platt­formen. Wer aller­dings RTL, ProSieben & Co. schauen möchte, dürfte dort zumin­dest bislang nicht fündig werden.

Das Angebot

Rakuten TV bietet Live-Fernsehen auf Android

Screenshot: Michael Fuhr Der Bereich "Live TV" ist in der Rakuten TV-App neu hinzu­gekommen. Bislang gab es bereits "Cinema" mit aktu­ellen Kino­hits zum Einzel­abruf sowie den Bereich "Kostenlos" mit älteren Filmen und Serien. Ein Groß­teil der Fern­seh­sender bei Rakuten TV sind kura­tiert, das heißt speziell mit eigenen Inhalten zusam­men­gestellt. Darunter finden sich unter anderem "Film­rise Serien", "Rakuten TV Komö­dien" oder "Film­stream". Inhalte einiger Kanäle laufen auch auf anderen kosten­losen Strea­ming-Diensten, wie zum Beispiel Pluto TV oder rlaxx TV. Grund­sätz­lich lassen sich alle passenden Kanäle nach Inter­essen wie Filme, TV-Shows, Unter­hal­tung oder Sport auflisten.

Inter­natio­nale Fern­seh­sender

Neben deutsch­spra­chigen Kanälen sind bei Rakuten TV weiterhin zahl­reiche englisch­spra­chige Sender an Bord. Darunter bekannte Namen wie CNN und Bloom­berg TV. Euro­news hingegen ist nur in der deutsch­spra­chigen Version verfügbar. Vermut­lich handelt es sich dabei aber um regio­nale Anpas­sungen. Wenn man die App also in einem anderen Land nutzt, werden dort nur die für das jewei­lige Land rele­vanten Sender auf Rakuten TV ange­zeigt. Weitere inter­natio­nale Programme kommen unter anderem von Vogue, BBC, Vanity Fair, Gusto TV und Fashion TV. Insge­samt ist das Angebot zumin­dest mit Blick auf die Auswahl eine inter­essante Ergän­zung zu kosten­pflich­tigen Strea­ming-Diensten.

Kosten­lose Alter­nativen

Mit Pluto TV und rlaxx TV gibt es gleich zwei Alter­nativen, welche auf ein ähnli­ches Konzept setzen. Alle genannten Strea­ming-Dienste haben Vor- und Nach­teile bzw. richten sich mit ihren Inhalten an spezi­elle Ziel­gruppen. Hinter Pluto TV steht Para­mount, dementspre­chend gibt es dort viele Serien- und Film­klas­siker des gleich­namigen US-Film­stu­dios, wie zum Beispiel "Enter­prise" oder aber auch die neuere Star Trek-Serie "Disco­very". rlaxx TV hingegen zeigt eher fiktio­nale Nischen­inhalte, Doku­men­tationen, Life­styl­ethemen aber auch Reisen und Musik. Beide Strea­ming-Dienste bieten im Gegen­satz zu Rakuten TV keinen Zugriff auf aktu­elle Block­buster.

Lohnt sich Rakuten TV?

Für Zuschauer in Deutsch­land sind die Fern­seh­sender bei Rakuten TV unserer Ansicht nach eher weniger inter­essant, da Kanäle wie ProSieben, Sat.1 und RTL völlig fehlen. Wer diese Programme schauen möchte, kommt am Ende doch nicht um Dienste wie waipu.tv oder Zattoo herum. Dort aller­dings muss man für die Privat­sender in der Regel kosten­pflich­tige Pakete abon­nieren. Einzige Ausnahme ist Joyn, denn hier sind zumin­dest alle Kanäle der ProSiebenSat.1-Gruppe kosten­frei inklu­sive. Es ist aller­dings gut möglich, dass auch Rakuten TV in den kommenden Monaten noch um weitere Sender ausge­baut wird.

