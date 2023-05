CNN startet neuen FAST-Channel für Europa

Der US-Nach­rich­ten­sender CNN baut seine Präsenz in Europa aus. Mit "CNN Fast" startet ein neuer Live­stream, der zum Start in Deutsch­land unter anderem über die OTT-Platt­form Rakuten TV verfügbar ist. Das Angebot richtet sich vor allem an jüngere Zuschauer.

Inhalte als Clips

Im Gegen­satz zum linearen Haupt­pro­gramm setzt CNN Fast vor allem auf drei- bis sechs­minü­tige Clips, die Inhalte werden von CNN-Jour­nalisten mit der cloud­basierten Strea­ming-Lösung von Amagi kura­tiert.

Dazu Humphrey Black, Leiter Vertriebs­stra­tegie bei CNN Inter­national Commer­cial sagt dazu: "CNN Fast bietet ein neues und anderes Benut­zer­erlebnis als der CNN-Haupt­sender. Durch die Zusam­men­arbeit mit etablierten CTV-Platt­form­part­nern, bei denen wir bereits beacht­liche Erfolge mit CNN-Inhalten verzeichnen konnten, sind wir nun in der Lage, mehr Zuschauer und Haus­halte mit Formaten über ihre Lieb­lings­geräte zu errei­chen. Dies ist ein span­nender Ansatz, der dem Publikum eine neue Möglich­keit bietet, den renom­mierten Jour­nalismus und das Story­tel­ling von CNN zu erleben." CNN Fast ist bei Rakuten TV verfügbar

Screenshot: Björn König Meara Erdo­zain, Senior Vice Presi­dent of Programming bei CNN Inter­national ergänzt: "Dies ist eine groß­artige Gele­gen­heit, einem brei­teren Publikum die High­lights einiger der besten CNN-Inhalte vorzu­stellen und verschie­dene Genres von Geschichten in einem rasanten, kompakten Stil zu präsen­tieren. Damit spre­chen wir eine jüngere und brei­tere Bevöl­kerungs­gruppe an."

Verfüg­bar­keit auf Smart TVs

Über Rakuten TV ist CNN Fast unter anderem auf Android-Smart­phones und dem Amazon Fire TV verfügbar, hinzu kommen "LG Chan­nels" und "Samsung TV Plus". Neben Deutsch­land soll das Angebot auch in weiteren euro­päi­schen Ländern verfügbar sein, zudem kommen im nächsten Jahr weitere Länder und Platt­formen hinzu. Über Rakuten TV können Zuschauer darüber hinaus auch auf das lineare Programm von CNN Inter­national zugreifen.

Dass CNN nun sein Strea­ming-Angebot mit einem FAST-Channel ausbaut, kommt uner­wartet. Erst kürz­lich hatte Warner Bros. Disco­very den noch unter WarnerMedia einge­führten Strea­ming-Dienst CNN+ einge­stellt und ange­kün­digt, sich künftig primär auf den linearen Nach­rich­ten­sender zu konzen­trieren. In diesem Zusam­men­hang erfolgte nach dem Abgang des ehema­ligen CNN-Chefs Jeff Zucker auch eine perso­nelle Aufstel­lung im Manage­ment.

In einer weiteren Meldung geht es um: Einspa­rungen: Disney+ verliert zahl­reiche Inhalte.