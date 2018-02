Panasonic erweitert Micro-HiFi-Serie "HC"

Neue Designer-HiFi-Systeme von Panasonic Mit ihrem schlanken Design und vielfältigen Musikquellen hat die "HC" Micro-HiFi-Serie von Panasonic bereits viele Fans gewonnen. Jetzt stellt das Unternehmen drei neue Modelle der Serie vor: das SC-HC2040, das HC304 sowie das HC204.

Alles drin von DAB+ bis Spotify

Das SC-HC2040 ist das Spitzenmodell der neuen drei Anlagen und liefert mit 40 Watt (RMS) Ausgangsleistung Sound aus zahlreichen Quellen. Neben CD und DAB+/UKW-Radio stehen über WLAN und Bluetooth diverse Streaming-Möglichkeiten offen. Das Hören von App-basierten Diensten wie Spotify, Google Play Music, TuneIn Radio (weltgrößtes Internetradio-Portal) und Deezer ist eine davon.

Für fünf Lieblingssender stehen Favoritentasten zur Verfügung. Einmal eingespeichert lassen sich so etwa Internetradiosender ganz ohne Griff zum Smartphone einschalten. Per Bluetooth kann das Modell ebenfalls gekoppelt werden.

Dank Google Chromecast built-in ist das HC2040 zudem Multiroom-fähig und spielt Musik synchron mit anderen kompatiblen Geräten in unterschiedlichen Räumen ab. Dabei unterstützt es eine große Auswahl an Chromecast-fähigen Musik-Apps. In Verbindung mit ihrem persönlichen Google-Assistant können Anwender ihr HC2040 zudem bequem per Sprache ansteuern.

Für eine saubere Audioperformance ist laut Panasonic-Angaben ein volldigitaler LincsD-Amp Verstärker in das HC2040 integriert. Zwei 8cm-Breitbandlautsprecher sorgen hierbei für die nötige Dynamik. Wer das HC2040 an der Wand aufhängen möchte, profitiert von einem eigens hierfür entwickelten Klangmodus. Dieser berücksichtigt das veränderte Resonanzverhalten und sorgt für einen starken Raumklang.

SC-HC204: Bluetooth, aber kein DAB+

Abgespeckt sind dagegen die anderen beiden Modelle: Das SC-HC304 kann immerhin Musik vom Smartphone oder Tablet per Bluetooth streamen. Daneben gibt es einen CD-Player, Digitalradio (DAB+) und UKW. Über den USB-Eingang kann der Nutzer Musik von einem Speicherstick abspielen. Für nicht-streamingfähige Musikplayer ist ein AUX-Eingang mit Auto Play vorhanden.

Das SC-HC204 komplettiert die Panasonic Micro-HiFi-Newcomer. Es verfügt über einen CD Player, UKW Radio, Bluetooth Streaming und USB-Wiedergaben, bietet aber keinen digitalen Radioempfang über DAB+. Die Leistung der beiden abgespeckten Systeme beträgt jeweils 20 Watt (RMS).

Panasonic führt die Neuheiten im April 2018 ein. Die unverbindliche Preisempfehlung für das in Schwarz und Weiß erhältliche SC-HC2040 liegt bei 279 Euro. Gleich in vier Farben ist das HC304 für 189 Euro verfügbar: Schwarz, Weiß, Petrol und Rot. Das schwarze HC204 kommt für 119 Euro in den Handel.