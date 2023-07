Streaming-App DASH Radio getestet

DASH Radio bietet werbefreie Musikstreams

Screenshot: Björn König Werbe­freie Radio­streams ohne Mode­ration und Werbung sind relativ selten, insbe­son­dere wenn das Angebot noch kosten­frei daher­kommen soll. Der US-Anbieter DASH Radio ist eine von wenigen auch hier­zulande verfüg­baren Optionen, mit denen dies möglich ist. Wir haben uns die App im Test näher ange­schaut, dabei zeigten sich jedoch auch einige Einschrän­kungen, welche den Hörge­nuss trüben.

Verschie­dene Themen­kanäle

DASH Radio bietet werbefreie Musikstreams

Screenshot: Björn König DASH Radio hat verschie­dene kura­tierte Themen­kanäle im Angebot, einen Schwer­punkt bilden dabei Chan­nels zu RnB/Hip-Hop, Pop, 80er-Jahre Hits aber zum Beispiel auch klas­sischer Jazz. Zumin­dest bei den Hip-Hop-Kanälen gab es aller­dings auch teils englisch­spra­chige Mode­rati­ons­stre­cken. Diese sind themen­bezogen und nicht mit Mode­rationen im linearen Radio­pro­gramm vergleichbar.

Um die DASH-App zu nutzen, ist ein Benut­zerac­count notwendig. Dann können unter anderem auch Favo­riten­listen mit den eigenen Lieb­lings­sen­dern ange­legt werden. Ein origi­nelles Feature ist außerdem: Insbe­son­dere bei den Hip-Hop-Titeln kann man während des Abspie­lens zwischen "Explicit" und "Clean Version" wählen. Nicht möglich war aber zumin­dest in unserem Test die Qualität/Bitrate zu wech­seln.

Kein Zusam­men­spiel mit Smart Spea­kern

Grund­sätz­lich sollte DASH Radio nach Auskunft des Anbie­ters auf Smart Spea­kern laufen, das funk­tio­nierte aller­dings in unserem Test eben­falls nicht. Zwar ist das Chro­mecast-Symbol in der App vorhanden und diese verbindet sich auch mit dem Smart Speaker, Musik wird dennoch nicht abge­spielt. Über die konkreten Gründe lässt sich nur speku­lieren, aller­dings richtet sich DASH Radio offi­ziell an US-Hörer.

Womög­lich ist daher über­haupt nicht vorge­sehen, dass Hörer in Europa mit der App auf Smart Spea­kern streamen können. Unter­mauert wird diese These auch durch den Umstand, dass DASH Radio zu unserem Test­zeit­punkt in Deutsch­land auch nicht als Alexa-Skill verfügbar war, obwohl der Anbieter diese Option grund­sätz­lich auf seinen Service­seiten erwähnt. Alter­nativ besteht aber die Möglich­keit, das Smart­phone oder Tablet via Blue­tooth mit Smart Spea­kern zu verbinden.

Fazit

DASH Radio ist eine der wenigen werbe­freien Strea­ming-Apps, die ohne kosten­pflich­tigen Abo-Vertrag auskommen. Von daher lohnt sich das Angebot auf jeden Fall, auch wenn es sich nicht speziell an Hörer in Deutsch­land richtet. Die Musik­aus­wahl ist jedoch im Umfang nicht mit Musik­strea­mern wie Spotify, Tidal oder Apple Music vergleichbar, denn spezi­elle Genres abseits vom Main­stream sucht man hier verge­bens.

Eine Alter­native mit einer weitaus größeren Auswahl an Radio­streams ohne Mode­ration wäre das eben­falls von uns getes­tete YouRadio. Hier wird jedoch im Gegen­satz zu DASH Radio vor allem regel­mäßig Eigen­wer­bung ausge­spielt. Wer lieber auf die DASH Radio-App verzichten will, kann die Kanäle alter­nativ auch über Radio-Aggre­gatoren wie Audials Play abrufen.

