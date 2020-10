Getestet: Radio-Apps für Amazon Echo

Amazon Echo ersetzt zunehmend das Radio

Foto: Amazon Eine der belieb­testen Funk­tionen des Amazon Echo ist nach wie vor Radio hören. Als Stan­dard nutzen die smarten Laut­spre­cher den Radio-Aggre­gator TuneIn. Doch kann der Dienst wirk­lich über­zeugen oder gibt es bessere Möglich­keiten, den eigenen Lieb­lings­sender via Smart Speaker zu genießen?

Wir haben die verschie­denen Alter­nativen auspro­biert und ziehen ein Fazit.

TuneIn

Foto: Amazon Als Stan­dard­ser­vice ist TuneIn auf dem Amazon Echo vorein­gestellt. Der Dienst bietet kosten­losen Zugang zu einem Groß­teil aller inter­natio­nalen Radio­sender, darunter auch den öffent­lich-recht­lichen und privaten Radio­sen­dern aus Deutsch­land. Nutzt man den Dienst beispiels­weise über ein Android-Smart­phone, kann man zwischen einer kosten­losen Basis- sowie der kosten­pflich­tigen Premium-Vari­ante wählen. Diese Unter­schei­dung gibt es aller­dings für den Echo-Skill nicht.

Größter Vorteil von TuneIn ist die einfache Sprach­steue­rung auf dem Smart Speaker. Hierzu genügt beispiels­weise das Kommando: "Alexa, spiele WDR2", um ins Live-Programm zu springen. Das funk­tio­niert aber übli­cher­weise nur mit dem inte­grierten Stan­dard-Service oder eigenen Sender-Skills. Benutzt man ein alter­natives Radio­ver­zeichnis, muss man neben dem Sender auch den Skill selbst per Sprach­befehl öffnen. In der Praxis zeigte TuneIn aber bei den verfüg­baren Sendern seine Schwä­chen, beispiels­weise fand der Skill das Hamburger Urban Music Radio "Peli One" nicht.

Radio­player Deutsch­land

Der Radio­player ist ein Verzeichnis mit öffent­lich-recht­lichen sowie privaten Radio­sen­dern aus Deutsch­land. Programme aus dem Ausland sind hier über­haupt nicht verfügbar, was sicher­lich gegen­über anderen Skills bzw. Apps durchaus als Nach­teil gewertet werden kann. Darüber hinaus zeigten sich auch Lücken bei den in Deutsch­land verfüg­baren Sendern. So fanden wir beispiels­weise Programme wie "Star Sat Radio" oder den "Nora 80er Webstream" nicht. Und auch beim oben genannten Sender "Peli One" musste der Radio­player Deutsch­land zumin­dest bei unserer Anfrage passen.

Auf dem Amazon Echo funk­tio­nierte der Skill in der Regel gut, aller­dings gab es auch gele­gent­lich Verständ­nis­pro­bleme und es wurde der falsche Sender geöffnet. Mögli­cher­weise gibt es hier noch Probleme mit der Sprach­erken­nung, welche durch eines der kommenden Updates behoben wird. Auch wenn der Radio­player selbst kein inter­natio­nales Angebot enthält, steht er zumin­dest auch in anderen Ländern als Angebot zur Verfü­gung. Eine Über­sicht findet sich unter www.radioplayer.org.

Radio.de

Der Skill von Radio.de kann vor allem in Sachen Sender­aus­wahl beson­ders über­zeugen. Das inter­natio­nale Angebot ist umfang­reich und es gibt sogar den einen oder anderen Sender, welchen man bei den Mitbe­wer­bern nicht findet. Aller­dings ist der Skill vorüber­gehend nicht als Neuin­stal­lation für Echo-Laut­spre­cher im Store verfügbar. Ein großer Vorteil von Radio.de ist in jedem Falle das große Podcast-Angebot, hinter dem sich das Redak­tions­netz­werk Deutsch­land bzw. die Radio.net-Mutter Madsack Medi­engruppe verbirgt. Dabei sind laut Anbieter über eine Million Podcasts verfügbar.

Inter­essant wird sein, wie Radio.net speziell die Podcasts in den Echo-Skill inte­griert. Sollte sich hier eine komfor­table Lösung finden, wäre es eine ernst­hafte Konkur­renz zum eigenen Podcast-Service, den Amazon vor kurzer Zeit gelauncht hat. Insge­samt machte der Radio.de-Skill auf Alexa im Hinblick auf Programm­aus­wahl und Bedie­nung den "rundesten" Eindruck, jedoch wirkte vor allem die "Verab­schie­dung" beim Schließen des Skills über­flüssig. Auch zeigten sich gele­gent­lich wie auch beim Radio­player Verständ­nis­pro­bleme.

ARD Audio­thek

Wer ausschließ­lich die Ange­bote der öffent­lich-recht­lichen Radio­sender nutzt, ist mit der ARD-Audio­thek gut beraten. Ein großer Vorteil beim Alexa-Skill ist hier, dass das Angebot als Stan­dard­skill für die öffent­lich-recht­lichen Sender einge­bunden wird. Beim Kommando "Alexa, spiele WDR2" wird dann der Sender über die Audio­thek anstatt TuneIn aufge­rufen, sofern der entspre­chende Skill instal­liert ist. Das funk­tio­nierte in unserem Test aber nicht bei allen Sendern.

Beispiels­weise wurde WDR4 nach wie vor über TuneIn geöffnet, obwohl die Audio­thek instal­liert war. Dieser Fehler besteht nach unseren Erfah­rungen übri­gens schon länger und wurde trotz mehrerer Skill-Updates nicht behoben. Zudem funk­tio­nierte der Aufruf über die Audio­thek eben­falls nicht, wenn ein eigener Sender-Skill (z.B. von SWR3) instal­liert ist. Auch diese Lösung ist nicht optimal, hier sollten es aus unserer Sicht für alle öffent­lich-recht­lichen Radio­sender eine gemein­same Lösung geben, wobei die Audio­thek auch mit Blick auf dort verfüg­bare Podcasts die bessere Lösung ist.

Fazit

Was ist nun das beste Radio­ver­zeichnis auf dem Echo-Laut­spre­cher? Die Antwort ist wie immer eine Frage der Bedürf­nisse. Radio.de hinter­ließ im Hinblick auf eine sehr umfang­reiche Sender­aus­wahl den besten Gesamt­ein­druck, ist jedoch wie gesagt aktuell nicht als Neuin­stal­lation verfügbar. Alter­nativ bleibt hier nach wie vor nur TuneIn. Wer ausschließ­lich Radio­sender aus Deutsch­land hören möchte, greift zum Radio­player. Hier gibt es neben den öffent­lich-recht­lichen Radio­sen­dern auch eine große Auswahl an privaten Stationen.

Die ARD-Audio­thek ist für öffent­lich-recht­liche Sender prin­zipiell am einfachsten zu bedienen. Dass sie beim Stan­dard­kom­mando "Spiele Sender xy" den entspre­chenden Stream öffnet, bringt jedoch in Sachen Sender­viel­falt keinen Vorteil gegen­über anderen Skills der privaten Anbieter bzw. Radio­ver­zeich­nisse. Im Zweifel bieten einzelne Sender auch eigene Skills mit einem größeren Funk­tions­umfang an. Da dies jedoch nicht auf alle Sender zutrifft, kommt man wohl nicht um ein Radio­ver­zeichnis auf dem Echo-Laut­spre­cher herum.

In einem Inter­view spra­chen wir mit Geschäfts­füh­rerin Caro­line Grazé über das Angebot von Radio­player Deutsch­land.