Podcast: Streaming teurer - so können Sie gegensteuern

In den vergan­genen Monaten ist die Nutzung von Strea­ming-Diensten zum Teil deut­lich teurer geworden. Dazu sorgt die Auftei­lung der Inhalte auf immer mehr Anbieter für Frust bei den Kunden - denn wer "alles" sehen möchte, muss mehrere Dienste abon­nieren, sodass die Kosten noch zusätz­lich in die Höhe schnellen. Wie Nutzer reagieren können, haben wir im aktu­ellen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Kuch bespro­chen. Streaming-Dienste immer teurer

Darüber spre­chen wir heute

Zu den Diensten, die sich in den vergan­genen Wochen verteuert haben, gehört Amazon Prime. Im Abon­nement ist auch der Zugang zu Prime Video und zu einer Basis­ver­sion von Amazon Music enthalten. Doch die Musik-Kompo­nente ist vor wenigen Tagen aufge­wertet und gleich­zeitig massiv abge­wertet worden. Was hat sich geän­dert und was bedeutet die Neue­rung für die Kunden? Das ist eines der Themen, die wir in der neuen Podcast-Ausgabe bespre­chen.

Die Alter­native zu einem Musik-Strea­ming­dienst kann auch die eigene CD-Samm­lung sein, sofern diese noch vorhanden ist. Doch vor allem unter­wegs ist die CD-Nutzung nicht wirk­lich komfor­tabel, denn einen Discman dürften nur noch wenige Musik-Lieb­haber in ihrem Port­folio haben. Im Podcast reißen wir an, wie sich als Notlö­sung auch ein eigener "Strea­ming­dienst" aufsetzen lässt. Die erfor­der­liche Technik ist in vielen Haus­halten sogar schon vorhanden.

