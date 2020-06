Streaming: Olivier Jollet von Pluto TV im Gespräch

Mit Pluto TV will der US-Medi­en­kon­zern ViacomCBS in Deutsch­land auch auf dem Markt für werbe­fi­nan­ziertes Strea­ming angreifen. Wir haben uns mit Mana­ging Director Europe Olivier Jollet über konkrete Pläne des Strea­mers unter­halten.

Olivier Jollet will mit Pluto TV in Deutschland wachsen

Foto: IBC Mit großen US-Anbie­tern wie Amazon, Netflix und Disney gibt es bereits viel Wett­be­werb unter SVoD-Diensten. Bei den werbe­fi­nan­zierten AVoD-Diensten ist der Kuchen noch nicht eindeutig aufge­teilt. Hier will die ViacomCBS-Tochter Pluto TV ganz vorne mitspielen und posi­tio­niert sich in Deutsch­land mit einem sehr umfang­rei­chen Katalog.

teltarif.de: Herr Jollet, zunächst eine persön­liche Frage: Wie viele Strea­ming-Abos nutzen Sie privat?

Olivier Jollet: Ich habe drei Video­strea­ming-Abos – Netflix, Amazon Prime und Disney+ – und Spotify als Musik-Abo. Ich muss sagen, Disney+ hat schon Sucht­po­ten­zial. Vor allem auch, wenn man Kids zuhause hat.

teltarif.de: Die größere Auswahl ist gleich­zeitig das Dilemma. Wenige Haus­halte werden mehr als zwei oder drei SVoD-Dienste abon­nieren. Bei vielen liegt die Schmerz­grenze sogar schon bei maximal zehn Euro im Monat. Sie gehen mit Pluto TV ohnehin einen Weg, der nicht zusätz­lich am Geld­beutel der Zuschauer nagt. Sind werbe­fi­nan­zierte AVoD-Dienste die Zukunft im Strea­ming?

Olivier Jollet: Wir haben bei Pluto TV schon früh erkannt, welches Poten­zial werbe­fi­nan­ziertes Strea­ming ohne Abon­ne­ment­druck und Regis­trie­rungs­pflicht hat. Deshalb haben wir es schon vor sechs Jahren zu unserem Haupt­thema gemacht, als noch kaum jemand diesem Modell Beach­tung geschenkt hat. Wir sind mit dem Ziel ange­treten, Fern­sehen im digi­talen Raum und für die heutigen Sehge­wohn­heiten neu zu erfinden. Die Popu­la­rität von AVoD-Diensten steigt nun stark an. Ich gehe aber davon aus, dass AVoD nicht allein die Zukunft des Strea­mings ist. AVoD und SVoD werden koexis­tieren und werbe­fi­nan­zierte Dienste eine will­kom­mene Abwechs­lung von der Qual der Wahl bieten, die die großen Biblio­theken von bekannten SVoD-Diensten schlichtweg mit sich bringen. Nutzer lassen sich häufig erstaun­lich viel Zeit, bevor sie eine neue Lieb­lings­sen­dung zum Binge­wat­chen suchen. Pluto TV ist zum Einschalten und Entspannen da und bringt damit das Lean-Back-Erlebnis for free zum Zuschauer. Damit schließen sie die Lücke zwischen klas­si­schem TV und SVoD. Nischen zu finden und sich in diesen als Fron­trunner zu posi­tio­nieren ist das A und O in einem Markt, der schnell mit Ange­boten über­sät­tigt ist.

teltarif.de: Mit ViacomCBS steht nun ein großer US-Medi­en­kon­zern hinter Pluto TV. Was bedeutet dies für Ihre weitere Entwick­lung?

Olivier Jollet: ViacomCBS ist ein unglaub­li­cher Partner und hat uns bisher bereits sehr dabei geholfen, unsere Platt­form zu opti­mieren und uns in ihre Projekte sowie die gesamte Programm­pla­nung einge­bunden. Nicht nur aus Content-Sicht, auch im Bereich Ad Sales und Distri­bu­tion haben wir uns mit unserem Mutter­kon­zern im Rücken in den letzten Monaten stark weiter­ent­wi­ckelt. Trotzdem bleiben wir als Strea­ming­dienst unab­hängig und bleiben auch weiterhin für andere Lizenz­partner offen.

teltarif.de: Wenn man einen Blick in den deut­schen Katalog von Pluto TV wirft, finden sich bereits viele Inhalte, aber auch noch vergleichs­weise viel B-Ware. In Ihrem US-Katalog sieht das anders aus. Wird es hier noch Ände­rungen geben?

Olivier Jollet: Der Ausbau unseres Programm­ka­ta­logs liegt bei uns stets im Fokus. Wir orien­tieren uns am Angebot aus den USA – dort sind wir schließ­lich schon länger aktiv – doch wir passen unsere euro­päi­schen Chan­nels an die Bedürf­nisse der hiesigen Zuschauer an. In Groß­bri­tan­nien haben wir erst Anfang des Monats die 100-Channel-Marke durch­bro­chen, dieses Ziel verfolgen wir auch im deutsch­spra­chigen Markt. In Deutsch­land hat sich Anfang des Monats etwas Großes getan. Auf unserem Channel Comedy Central Pluto TV zeigen wir jeden Abend Folgen der Kult­serie Friends. In Sachen Kult funk­tio­niert auch der Krimi­klas­siker Derrick super bei uns, Krimi­se­rien gehören ja bekannt­lich zu den belieb­testen Formaten der Deut­schen und dürfen auch bei Pluto TV nicht fehlen. So sehr es daher unser Ziel ist, unseren Zuschauern einen großen Programm­ka­talog zu bieten, achten wir selbst­ver­ständ­lich auch darauf, die Inhalte zur Verfü­gung zu stellen, die unsere Zuschauer begeis­tern und inspi­rieren. Bei uns soll der Fitness-Junkie genauso auf seine Kosten kommen wie der Hobby­koch, weshalb wir mit Pluto TV Yoga und den belieb­testen Jamie Oliver Seri­en­epi­soden auf Pluto TV Food starke Anreize bieten. Egal ob Katzen- oder Hunde­lieb­haber, wir haben Cats 24/7 und Dogs 24/7. Mit unseren viel­fäl­tigen Nickel­odeon-Kanälen von iCarly bis Kids Jr. und Para­mount Movies wie Wayne’s World und Flash­dance haben Kinder genauso viel Spaß beim Zuschauen wie die Erwach­senen. Themen­spe­zi­fi­sche Viel­falt für jeder­mann zu bieten, das bleibt unser Ziel.

teltarif.de: Vor allem fehlen aktuell in Deutsch­land auch Live-Nach­rich­ten­an­ge­bote auf Pluto TV.

Olivier Jollet: Das stimmt. Live News ist ein wich­tiges Thema auch für Pluto TV. Man muss natür­lich sagen, dass der Konsum von News und die Art und Weise, wie News in Deutsch­land aufbe­reiten sind, komplett anders ist als in den USA.

teltarif.de: Thema Jugend­schutz: Manche Serien sind bei Ihnen erst am 22 Uhr verfügbar. Planen Sie die Imple­men­tie­rung einer Jugend­schutz-Prüfung?

Olivier Jollet: Wir kommen unserer Verpflich­tung, die Jugend­schutz­richt­li­nien einzu­halten und zu befolgen, bereits nach. Bei Inhalten mit einer höheren Frei­gabe (16) tragen wir auch Sorge dafür, dass sie für jüngere Zuschauer nicht einfach einsehbar sind und wir hier mit der in Deutsch­land gängigen Sende­zeit­be­gren­zung arbeiten und diese Inhalte erst ab einer späteren Uhrzeit verfügbar sind. Außerdem werden wir in Zukunft auch unsere Verbin­dung zu den aner­kannten Frei­wil­ligen Selbst­kon­troll­ein­rich­tungen inten­si­vieren um in einer Zusam­men­ar­beit auch hier den Jugend­schutz noch detail­lierter und mit mehr aner­kannten Ressourcen voran­treiben.

teltarif.de: Zu Ihren aktu­ellen High­lights gehört beispiels­weise die Serie "Black Box" mit Kelly Reilly und Vanessa Redgrave. Die Serie kommt aber nicht von ViacomCBS, sondern von ABC. Setzen Sie beim Ausbau von Pluto TV also auch in Zukunft auf lizen­zierte Inhalte?

Olivier Jollet: Das tun wir defi­nitiv, das ist Teil unserer DNA. Wir haben auf jeden Fall mit ViacomCBS Zugang zu einem extrem starken Inhalte-Port­folio. Uns ist es darüber hinaus wichtig, ein unab­hän­giges Zuhause für Abo- und Login-freie Unter­hal­tung zu schaffen, deshalb arbeiten wir weiterhin mit über 200 anderen Medi­en­häu­sern, Marken und Content Crea­tors zusammen. Unser Team kreiert aus diesen Inhalten schließ­lich themen­spe­zi­fi­sche Chan­nels, die es so nirgendwo anders zu sehen gibt. Wir sehen in unseren Kanälen daher unsere Origi­nals. Auch, wenn wir zu ViacomCBS gehören, wollen wir eine neutrale Land­schaft kreieren, eine neue Sender­welt, in der es Platz für alle gibt. Lizen­zierte Inhalte sind dabei ein wich­tiger Baustein.

teltarif.de: Welche Pläne haben Sie mit dem On Demand-Bereich von Pluto TV?

Olivier Jollet: Wir bauen ein Produkt, das auf alle Sehver­halten abge­stimmt ist. Da ist lean-back klar im Fokus, doch manchmal haben unsere Nutzer auch eine präzise Idee und durch­stö­bern den On-Demand-Bereich. Daher erwei­tern wir – wie auch unseren Live-Channel-Bereich – unser On-Demand-Angebot ständig, damit unsere Zuschauer ihre Lieb­lings­se­rien und Filme rund um die Uhr anschauen können. Durch unsere Watch­list haben unsere Zuschauer zusätz­lich die Möglich­keit, Content zu markieren, den sie später schauen wollen. In allen Berei­chen legen wir unser Haupt­au­gen­merk auf Special Inte­rest, womit wir eine Ziel­gruppe errei­chen, die nur noch schwer auf dem heimi­schen Sofa zu errei­chen ist. Unsere Viel­falt an Chan­nels trifft damit den Indi­vi­dua­li­sie­rungs­cha­rakter, der beson­ders junge Menschen anspricht.

teltarif.de: Im Bereich der Usabi­lity scheint es in der App noch Nach­hol­be­darf zu geben. Die Sortie­rung nach Kanal­num­mern bzw. Genres wirkt auf dem Fire TV kompli­ziert und für die Zuschauer unge­wohnt. Auch kann man noch keine Favo­riten anlegen. Soll sich dies ändern?

Olivier Jollet: Nachdem wir unseren Smart­phone- und Tablet Apps einen umfas­senden Relaunch verpasst haben, der das Favo­ri­sieren von Inhalten schon beinhaltet, haben wir als Nächstes natür­lich die User Expe­ri­ence auf dem Smart-TV ins Auge gefasst. Mit den neuen Features sind unsere Chan­nels für Smart­phone-Nutzer bereits nach Themen­ka­te­go­rien sortiert und lassen sich so auch leicht suchen und auswählen. Außerdem ist das Markieren von Lieb­lings­sen­dern schon möglich. Das alles wird es noch im Juni auch bei Fire TV geben. Zusätz­lich arbeiten wir an der Verfüg­bar­keit von Pluto TV im Webbrowser.

teltarif.de: Welche neuen Features und Inno­va­tionen planen Sie für die kommenden Monate?

Olivier Jollet: Wir werden alles, was wir in der Pipe­line haben, zum passenden Zeit­punkt kommu­ni­zieren. Aktuell sind wir noch mitten­drin im größten Produk­t­up­date, seit wir gelauncht sind. Auf jeden Fall werden wir weitere Part­ner­schafts­deals sehen und unsere Verfüg­bar­keiten weiter ausbauen – auf zusätz­li­chen Geräten und in zusätz­li­chen Regionen.

teltarif.de: Sie waren vor Pluto TV für die fran­zö­si­sche Vivendi-Tochter Watchever tätig. Dieser Dienst wurde in Deutsch­land einge­stellt. Welche Erfah­rungen haben Sie aus dieser Zeit für die Arbeit bei Pluto TV und speziell den deut­schen Markt mitge­nommen?

Olivier Jollet: Als wir in 2013 Watchever gelauncht haben, hatten wir ein sensa­tio­nelles Produkt und sehr schnell Erfolg. Aller­dings war der Markt nicht so entwi­ckelt wie heute. Diese Pionier­ar­beit hat sicher­lich geholfen, den deut­schen Markt mitzu­ge­stalten und Pluto TV für den deut­schen Markt zu entwi­ckeln. Zu Watchever Zeiten haben wir fest­ge­stellt, dass Menschen viel Zeit brau­chen, um den für sie rich­tigen Content auszu­su­chen, vor allem im Bereich Serien. Damals hatten wir uns viele Gedanken gemacht, wie man in einen On-Demand-Service ein Lean-Back-Verhalten veran­kern könnte. Mit Pluto TV haben wir schließ­lich den Fokus verla­gert, ohne ganz auf On Demand zu verzichten. Wir vereinen beide Seiten des Strea­mings und das for free.

teltarif.de: Herr Jollet, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Olivier Jollet

Olivier Jollet ist seit dem 1. November 2016 Mana­ging Director Europe bei Pluto TV. In dieser Funk­tion ist er für die Entwick­lung einer über­grei­fenden Stra­tegie für und die Geschäfts­ent­wick­lung von Pluto TV in ganz Europa verant­wort­lich. Vor seinem Enga­ge­ment bei Pluto TV arbei­tete Olivier Jollet bei Watchever und Universal Music. Er war Mitbe­gründer von Quazer und fungierte bis zur Über­nahme von Quazer durch Pluto TV im Oktober 2016 als dessen Geschäfts­führer.